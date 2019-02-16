Цензура по-европейски: Европарламент запретил конференцию по Каталонскому кризису

В Мадриде над двенадцатью лидерами каталонских сепаратистов уже третий день продолжается суд, легитимность которого вызывает вопросы даже у либеральных журналистов британского Би-Би-Си. На этом фоне другой «столп законности» Старого Света, Европарламент (ЕП), также оказался в центре скандала вокруг каталонского сюжета.

Неделю назад два члена Европарламента: словенец Иво Вайгл и бельгиец Ральф Пакетт — официально пригласили каталонских активистов в штаб-квартиру ЕП в Страсбурге, подав заявку на проведение в её стенах конференции по Каталонскому кризису. Присутствовать должны были статусные гости: нынешний каталонский президент Ким Торра, его предшественник Карлес Пучдемон и другие.

Это первый случай открытого пренебрежения свободой слова в главном законодательном органе ЕС

Участники конференции рассчитывали обсудить последние события на Иберийском полуострове (включая уже упомянутый суд), а также попросить структуры Евросоюза дать всей этой ситуации официальную оценку. Но верховный законодательный орган ЕС, который вроде бы и существует, чтобы выслушивать разные точки зрения, данное мероприятие запретил.

«Существует высокий риск, что предлагаемое вами событие может представлять угрозу для поддержания общественного правопорядка в помещениях Парламента, — сообщил председатель ЕП Антонио Траяни в письменном ответе заявителям (имеется в распоряжении «КП»). — […] Вы поймёте, что в целях защиты и безопасности, а также сохранения порядка в здании Парламента, за которые я несу полную ответственность, в данных условиях я не могу согласовать мероприятие».

Формально к ответу Траяни не подкопаешься: на конференцию мог прийти кто угодно, рядом с парламентом продолжаются митинги сторонников и противников Каталонии — как говорится, «возможны любые провокации». Но сами активисты считают это плевком в лицо:

— Когда Европейский парламент подвергает цензуре голос каталонцев, он теряет доверие и право давать миру «уроки демократии», — прокомментировал ситуацию в беседе с «КП» лидер движения за независимость Каталонии — Карлес Пучдемон.

Напомним, в 2017 году эта автономная область Испании провела референдум о независимости, около 90% проголосовало «за». Однако Мадрид ввёл чрезвычайное положение, тогдашний президент Пучдемон вынужден был эмигрировать в Брюссель, 12 лидеров сепаратистов оказались за решёткой, а ныне предстали перед испанским судом.

«Их действия вступили в конфликт с законностью. […] Против них выдвинуты обвинения в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Эти понятия в той или иной формулировке присутствуют в уголовных кодексах большинства западноевропейских стран», — объясняет МИД Испании свою позицию в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «КП».

Между тем в самой Каталонии на фоне этого суда массовые митинги сторонников независимости возобновились.