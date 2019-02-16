2019-02-16T02:22:05+03:00
Звезды

Берлинале-2019: Параноики и шизофреники

В конкурсных фильмах фестиваля доминирует семейная тема, но фиксируется ее полный распад
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
Поделиться:
Австрийский фильм "Почва под моими ногами" Мари КройцбергАвстрийский фильм "Почва под моими ногами" Мари Кройцберг
Изменить размер текста:

Австрийский конкурсный фильм "Почва под моими ногами" Мари Кройцберг - парабола об относительности понятия душевного здоровья в наши бездушные времена. Возьмите двух сестёр Конни и Лолу. Одна с диагнозом «параноидальная шизофрения» доставлена в больницу после попытки самоубийства, другая прекрасно себя чувствует в качестве топ-менеджера фирмы по реструктуризации других фирм. Исступлённый фитнес, здоровый лесбийский секс с подругой-начальницей, покупка новых туфель в качестве основного источника радости - что ещё нужно для счастья? И тем не менее, она чувствует, что почва под её ногами начала слегка плыть. То ли в результате беспробудной работы по 48 часов кряду, то ли в результате психического отклонения, которым она, возможно, страдает, как ее сестра - ведь неспроста ей постоянно мерещатся от неё звонки и письма. Параноидальность современной корпоративной жизни, вроде бы такой клинически- рациональной, рифмуется с реальной клиникой, откуда пытается сбежать «ненормальная» сестра «образцово-показательной» героини.

Турецкий «Рассказ о трёх сёстрах» Эмина Альпера

Турецкий «Рассказ о трёх сёстрах» Эмина Альпера

Ещё один конкурсный фильм рассматривал непростые сестринские отношения - турецкий «Рассказ о трёх сёстрах» Эмина Альпера. Действие происходит в селе, куда возвращается из города не нашедшие себя в нем молодые девицы. Одна залетела и была выдана отцом-янычаром за пастуха-полудурка, до смерти ошпарившего его грудного ребенка. Другая побила хозяйского сына за то, что он мочился в постель. Третья сама ещё слишком мала, но тоже рвётся в Анкару. Чеховские сестры в том же количестве, как известно, рвались «в Москву, в Москву». Как и у русского писателя, мечты героинь не сбудутся, косный мирок турецкого захолустья, где самое интересное - это процесс приготовления айрана, обернется трагическим сумасшествием и затянет их по самое горло. Чеховские мотивы в турецком исполнении - зрелище самобытное и специфическое, местами комичное, но жюри может принять его за большое гуманистическое искусство.

Канадская картина "Антология городов-призраков" Дени Котэ

Канадская картина "Антология городов-призраков" Дени Котэ

Мечтают сбежать из уютного канадского городка с населением в 250 человек и персонажи самого скучного зомби-фильма в истории человечества "Антология городов-призраков" канадца Дени Котэ. Сбежать даже ценой самоубийства - самый молодой житель деревни в первых же кадрах сводит счёты с жизнью. Но потом оживает в виде призрака - вместе с другими мертвецами, они появляются в местах, в которых жили, и безучастно требуют от живых к себе внимания. И жилплощади, которую, в общем, некому занимать.

«Время воровать лошадей» норвежца Ханса-Петера Молланда - олдскульная литературная драма о пенсионере, чьё неожиданное столкновение с другим пенсионером оживляет в его памяти события полувековой давности, когда он проводил лето с отцом на пленительном норвежском пленере - в лесу и на реке, по которой они сплавляли лес. Тогда никто из них даже не подозревал, что это лето будет для многих из них последним: отец уже навострил когти и скоро бросит семью ради другой женщины, а ее сын по детской глупости застрелит из ружья своего собственного брата.

Китайская эпическая мелодрама «Прощай, сын» Вонга Сяошуая

Китайская эпическая мелодрама «Прощай, сын» Вонга Сяошуая

Трехчасовая китайская эпическая мелодрама «Прощай, сын» Вонга Сяошуая тоже разбирается с частными семейными проблемами, прослеживая попутно тектонические изменения в укладе страны, незаметно вырвавшейся из социалистического отстоя и выбившейся в мировые лидеры. В первых кадрах по вине двоюродного брата тонет в лягушатнике сын главных героев - не хватающих звезд с неба фабричных работяг. Снова забеременев, героиня вынуждена подчиниться политике партии и правительства, не позволявшей китайцам рожать второго ребенка. В шоке от этого аборта «на благо страны и партии» муж начинает гулять с другой женщиной, а та, уезжая в Америку, отдает прижитого таким образом ребенка, его жене. Все довольно запутанно в этой вещи, но завершается она на оптимистической ноте: доходы китайцев растут, о стариках-работягах заботятся, интеллектуальный труд вытесняет неквалифицированный и совсем скоро Китай всем покажет и мало не будет - несмотря на некоторые драмы, все еще случающиеся в частном секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Стас ТЫРКИН

 
Читайте также
Джеймс Кэмерон: Америка и Россия пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Сейчас мы идем не в том направлении
Оскароносный режиссер дал «Комсомолке» интервью, в котором рассказал о своем новом фильме «Алита. Боевой ангел», который вышел на наши экраны 14 февраля
Татьяна Васильева: «Участвовала в шоу «Секрет на миллион», чтобы заработать!»
На гастролях в Воронеже известная актриса рассказала о самочувствии Федора Добронравова, о денежных отношениях с бывшей невесткой, а также о том, зачем поднимает в спортзале по 30 кг
Новости 24
Трамп считает, что заслуживает Нобелевской премии мира
Лавров и Могерини обсудили ситуацию на Украине, в Венесуэле и Сирии
Замминистра энергетики США заявил о возможности остановить строительство "Северного потока-2"
Один человек погиб во время стрельбы в офисе компании Henry Pratt в Иллинойсе
На Тенерифе погибла трехлетняя девочка из России
Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней на переход на "сторону конституции"
Минтруд предлагает удвоить выходное пособие работникам в случае ликвидации компании
Эрдоган: ЕС не принимает Турцию, потому что основная религия в стране - ислам
Трамп подписал проект бюджета США на 2019 год
ФТС предлагает расширить список санкционных продуктов
Сбербанк предупредил о появлении мошенничества с изменением голоса
Советская актриса призвала украинцев "изолироваться" от русских
Гуайдо признал выгоду от российских инвестиций в экономику Венесуэлы
Более 60 человек считаются погибшими после затопления шахт в Зимбабве
США могут сократить военный контингент в Афганистане на тысячу человек
США ввели санкции против министра нефтяной промышленности Венесуэлы
В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Столтенберг заверил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе