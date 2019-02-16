Берлинале-2019: Параноики и шизофреники

Австрийский конкурсный фильм "Почва под моими ногами" Мари Кройцберг - парабола об относительности понятия душевного здоровья в наши бездушные времена. Возьмите двух сестёр Конни и Лолу. Одна с диагнозом «параноидальная шизофрения» доставлена в больницу после попытки самоубийства, другая прекрасно себя чувствует в качестве топ-менеджера фирмы по реструктуризации других фирм. Исступлённый фитнес, здоровый лесбийский секс с подругой-начальницей, покупка новых туфель в качестве основного источника радости - что ещё нужно для счастья? И тем не менее, она чувствует, что почва под её ногами начала слегка плыть. То ли в результате беспробудной работы по 48 часов кряду, то ли в результате психического отклонения, которым она, возможно, страдает, как ее сестра - ведь неспроста ей постоянно мерещатся от неё звонки и письма. Параноидальность современной корпоративной жизни, вроде бы такой клинически- рациональной, рифмуется с реальной клиникой, откуда пытается сбежать «ненормальная» сестра «образцово-показательной» героини.

Турецкий «Рассказ о трёх сёстрах» Эмина Альпера

Ещё один конкурсный фильм рассматривал непростые сестринские отношения - турецкий «Рассказ о трёх сёстрах» Эмина Альпера. Действие происходит в селе, куда возвращается из города не нашедшие себя в нем молодые девицы. Одна залетела и была выдана отцом-янычаром за пастуха-полудурка, до смерти ошпарившего его грудного ребенка. Другая побила хозяйского сына за то, что он мочился в постель. Третья сама ещё слишком мала, но тоже рвётся в Анкару. Чеховские сестры в том же количестве, как известно, рвались «в Москву, в Москву». Как и у русского писателя, мечты героинь не сбудутся, косный мирок турецкого захолустья, где самое интересное - это процесс приготовления айрана, обернется трагическим сумасшествием и затянет их по самое горло. Чеховские мотивы в турецком исполнении - зрелище самобытное и специфическое, местами комичное, но жюри может принять его за большое гуманистическое искусство.

Канадская картина "Антология городов-призраков" Дени Котэ

Мечтают сбежать из уютного канадского городка с населением в 250 человек и персонажи самого скучного зомби-фильма в истории человечества "Антология городов-призраков" канадца Дени Котэ. Сбежать даже ценой самоубийства - самый молодой житель деревни в первых же кадрах сводит счёты с жизнью. Но потом оживает в виде призрака - вместе с другими мертвецами, они появляются в местах, в которых жили, и безучастно требуют от живых к себе внимания. И жилплощади, которую, в общем, некому занимать.

«Время воровать лошадей» норвежца Ханса-Петера Молланда - олдскульная литературная драма о пенсионере, чьё неожиданное столкновение с другим пенсионером оживляет в его памяти события полувековой давности, когда он проводил лето с отцом на пленительном норвежском пленере - в лесу и на реке, по которой они сплавляли лес. Тогда никто из них даже не подозревал, что это лето будет для многих из них последним: отец уже навострил когти и скоро бросит семью ради другой женщины, а ее сын по детской глупости застрелит из ружья своего собственного брата.

Китайская эпическая мелодрама «Прощай, сын» Вонга Сяошуая

Трехчасовая китайская эпическая мелодрама «Прощай, сын» Вонга Сяошуая тоже разбирается с частными семейными проблемами, прослеживая попутно тектонические изменения в укладе страны, незаметно вырвавшейся из социалистического отстоя и выбившейся в мировые лидеры. В первых кадрах по вине двоюродного брата тонет в лягушатнике сын главных героев - не хватающих звезд с неба фабричных работяг. Снова забеременев, героиня вынуждена подчиниться политике партии и правительства, не позволявшей китайцам рожать второго ребенка. В шоке от этого аборта «на благо страны и партии» муж начинает гулять с другой женщиной, а та, уезжая в Америку, отдает прижитого таким образом ребенка, его жене. Все довольно запутанно в этой вещи, но завершается она на оптимистической ноте: доходы китайцев растут, о стариках-работягах заботятся, интеллектуальный труд вытесняет неквалифицированный и совсем скоро Китай всем покажет и мало не будет - несмотря на некоторые драмы, все еще случающиеся в частном секторе.