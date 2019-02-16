На кого он ее променял: Бывший муж Дженнифер Энистон отпраздновал День влюбленных с 23-летней моделью, пока актриса отмечала 50-летие

После развода с Дженнифер Энистон Джастин Теру во всех интервью рассказывал о том, что они расстались легко и по обоюдному согласию. У Энистон, впрочем, была другая версия: актриса призналась, что долго ходила по психотерапевтам. При этом оба экс-супруга говорили о взаимном уважении и о том, что развелись, потому что у них слишком напряженные рабочие графики. Действительность более сурова: правду жизни раскопали папарацци, которые сфотографировали Теру 14 февраля: День влюбленных актер провел вместе с 23-летней моделью.

Пара объявила о расставании в феврале 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая избранница экс-супруга Энистон – звезда знаменитого спецвыпуска купальников «Sports Illustrated». Манекенщице Брукс Надер всего 23 года. Когда они с Джастином обменивались валентинками, Дженнифер Энистон отмечала 50-летний юбилей. Неизвестно, знает ли актриса, что бывший муж променял ее на девушку на 27 лет моложе. Но в любом случае 47-летний Теру теперь свободный мужчина и может встречаться, с кем пожелает.

К слову, в Инстаграме Джастин поздравил Дженнифер с 50-летием. Актер опубликовал на своей страничке ее фотографию и нежное признание:

- С днем рождения, особенная женщина, - написал артист. – Неистово любящая, добрая, забавная. Люблю тебя.

brooksnader Новая избранница Джастина Теру - 23-летняя модель Брукс Надер.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в мае 2011 года, а познакомились они еще раньше, в 2008-м на съемках фильма "Жажда странствий". Актеры объявили о помолвке в 2013 году. В 2015-м они поженились, устроив тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр, на которую пригласили 74 гостя - что довольно скромно по голливудским меркам. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось.

Новость о том, что голливудская пара распалась, стала полной неожиданностью для их поклонников. Актеры выглядели вполне счастливыми до тех пор, пока не подали на развод и не объявили, что они «расстаются по взаимному согласию». Друзья Энистон и Теру уверяли, что этот брак был обречен с самого начала, и это видели абсолютно все – за исключением самой Дженнифер. Энистон честно попыталась жить в Нью-Йорке, в апартаментах Джастина, но ее быстро достали папарацци и квартира, «похожая на тюрьму». К тому же Дженнифер скучала по своим друзьям в Лос-Анджелесе. Теру не смог прижиться в Голливуде и сблизиться с окружением Дженнифер, его больше манил богемный Нью-Йорк. В итоге большую часть своего брака супруги проводили по отдельности. По словам источников, последние 18 месяцев совместной жизни они практически жили врозь.

Во всех интервью актер уверял, что они расстались легко и мирно.

- Хорошая новость заключается в том, что это было очень нежное расставание. Никакой враждебности, - рассказал Теру. При этом актер отметил, что он «очень осторожно подбирал слова» для ответа на вопрос корреспондента о разрыве с Дженнифер.

По словам Джастина, они оба с Джен понимали, что все к тому и идет, и что разрыв неизбежен.

- Странное дело, но это было неизбежно — мы оба это понимали и медленно двигались в этом направлении. Но с нами все хорошо, никто не умер, мы преодолели это — не стали кидаться друг в друга топорами, а разошлись мирно, - уверяет артист.

Дженнифер Энистон - 50, но она по-прежнему огонь!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер же рассказывала, что разрыв дался ей очень тяжело. Звезде сериала «Друзья» пришлось посещать сеансы психотерапии, чтобы прийти в себя и привыкнуть к одиночеству. Об этом Дженнифер рассказала в интервью журналу Us Weekly.

- Мне понадобился большой курс терапии. Ведь после первого развода я стала больше заботиться о себе. Поэтому сразу обратилась к специалистам, чтобы сохранить адекватное моральное состояние, - рассказала Энистон.

По словам актрисы, специалисты посоветовали ей полностью изолироваться от новостей и не читать ничего о себе в прессе и в соцсетях. Дженнифер Энистон призналась, что не пользовалась Интернетом, не читала газет, а также отказалась от просмотра телевизионных передач на протяжении всего бракоразводного процесса.