Самбурская призналась, что сидела на сайтах знакомств чтобы не умереть с голода

На днях Анастасия Самбурская стала героем Youtybe- канала Ирина Шихман "А поговорить?", где рассказала о своем непростом детстве, желании много заработать и большой зарплате в сериале "Универ", от которой сносило голову. Но прежде чем недавняя студентка театрального института начала заработать хорошие гонорары, она была очень бедной. Чтобы выжить приходилось работать в казино администратором. Но всю зарплату девушка отдавала за съем жилья, на поесть почти не оставалось. И тогда актриса придумала способ не умереть с голоду.

"Я зарабатывала 25 тысяч рублей, и все отдавала за квартиру. На поесть уже не оставалась. И я придумала классную штуку, поскольку я девушка симпатичная, я это как бы понимала, я зарегистрировалась на сайте знакомств, и меня мужчины приглашали в кафе. Пойдем поедим? Пойдем. Одно свидание - одно поесть. Ну а как? Жить как-то надо было", - честно заявила Самбурская уточнив, что дальше ужина отношения не заходили.

Также актриса рассказала о том, почему она не общается со своими родителями много лет.

"Мне гораздо ближе чужие люди, а семья — это последние люди на планете, которым я позвоню. Потому что у меня вообще ничего с ними общего нет. Я отпустила их, пожалуйста, только не трогайте меня. Я не хочу их любить. Они меня не любили, и я плачу им тем же самым», — призналась звезда.

Самбурская рассказала, что даже не пыталась завоевать любовь и одобрение родителей, а просто хотела, чтобы они ее не трогали.