2019-02-16T10:46:09+03:00
Звезды

Самбурская призналась, что сидела на сайтах знакомств чтобы не умереть с голода

Актриса знакомилась с мужчинами, которые кормили ее ужином
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Анастасия Самбурская стала героем Youtybe- канала Ирина Шихман "А поговорить?"Анастасия Самбурская стала героем Youtybe- канала Ирина Шихман "А поговорить?"Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

На днях Анастасия Самбурская стала героем Youtybe- канала Ирина Шихман "А поговорить?", где рассказала о своем непростом детстве, желании много заработать и большой зарплате в сериале "Универ", от которой сносило голову. Но прежде чем недавняя студентка театрального института начала заработать хорошие гонорары, она была очень бедной. Чтобы выжить приходилось работать в казино администратором. Но всю зарплату девушка отдавала за съем жилья, на поесть почти не оставалось. И тогда актриса придумала способ не умереть с голоду.

"Я зарабатывала 25 тысяч рублей, и все отдавала за квартиру. На поесть уже не оставалась. И я придумала классную штуку, поскольку я девушка симпатичная, я это как бы понимала, я зарегистрировалась на сайте знакомств, и меня мужчины приглашали в кафе. Пойдем поедим? Пойдем. Одно свидание - одно поесть. Ну а как? Жить как-то надо было", - честно заявила Самбурская уточнив, что дальше ужина отношения не заходили.

Также актриса рассказала о том, почему она не общается со своими родителями много лет.

"Мне гораздо ближе чужие люди, а семья — это последние люди на планете, которым я позвоню. Потому что у меня вообще ничего с ними общего нет. Я отпустила их, пожалуйста, только не трогайте меня. Я не хочу их любить. Они меня не любили, и я плачу им тем же самым», — призналась звезда.

Самбурская рассказала, что даже не пыталась завоевать любовь и одобрение родителей, а просто хотела, чтобы они ее не трогали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрике
В США заявили о тайных переговорах венесуэльских военных с оппозицией
Испытания ядерной энергоустановки крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершены
Бой Митриона и Харитонова признан несостоявшимся из-за удара в пах
Голосование по принятию новой конституции Кубы началось за пределами страны
Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера
СМИ раскрыли подробности стрельбы в Иллинойсе
Конгресс США начал расследование после введения Трампом ЧП
На востоке Китая из-за обрушения жилого дома десять человек оказались под завалами
Спецпрокурор США Мюллер рекомендовал посадить Манафорта на срок до 24 лет
Появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС
В США во время сильной турбулентности пострадало пять пассажиров самолета
Судан полностью остался без электричества
Fitch подтвердило долгосрочный валютный рейтинг России на уровне "BBB-"
Депутат Рады заявил, что Украина может поставлять газ в ЕС вместо России
Минстранс поддержал идею ужесточить штрафы за превышение скорости
В США подали первый иск против решения Трампа о введении режима ЧП в стране
В результате стрельбы в Иллинойсе погибли пять человек