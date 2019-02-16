Как выглядит самая красивая учительница в мире?

"Фея", "Инопланетянка", "Новая Брук Шилдс" - как только не называют Чэн Цзя-вэнь, преподавательницу по авторскому праву, которая недавно прочитала лекцию в Институте науки технологий в городе Чжунли. 28-летняя красавица вообще не искала славы, подготовила доклад, на которым помимо студентов пришли и ее коллеги.

Девушка решила, что выглядеть на лекции надо строго, поэтому надела черное платье, вот только в гардеробе нашлось лишь черное короткое. И грубые армейские ботинки. Ну нет у красавицы лодочек? Сочетание хрупкости учительницы и брутальности обуви вызвало восхищение у пользователей сети.

Дело в том , что фотографией с лекции тайванская учительница поделилась в инстаграме. И проснулась звездой. За ночь на ее страницу подписались больше 50 тысяч человек. Снимок самой красивой учительницы в мире, а именно так называют преподавательницу права пользователи, за ночь стал мегапопулярным. На утро "новой Брук Шилд" даже предложили рекламу бренд косметики, но Чэн Цзя-вэнь отказалась. Какая реклама? У нее работы невпроворот. Тем более, недавно красавица пошла на курсы игры на пианино, и планирует их не пропускать. В общем, к свалившейся на нее популярности красавица отнеслась очень спокойно.

Чэн продолжает учиться в Университете китайской культуры и ведет факультатив, посвященный экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности. Говорят, на ее парах не бывает свободных мест. Еще бы!