В Москве посохом Деда Мороза избили актера из "Ранеток"

Кто-то выбрасывает новогоднюю елку только в мае, а кто-то ждет и сентября для того,чтобы попрощаться с посохом Деда Мороза. Так решил поступить актер, сыгравший детектива в сериале "Ранетки" Егор Мусиенко, который почему-то осенью решил избаваться от реквизита для новогодних утренников (актер в свое время подработывал на них). И вот тут у мусорных баков он увидел трех джентельменов, которые вели себя не совсем культурно, громко выражаясь и матерясь. Зная, что вокруг бегают дети, актер сделал замечание компаний. Те решили, что это повод для драки.

В считанные секунды Егора повалили на землю и принялись избивать не только ногами, но и тем самым посохом. В результате актер получил травмы головы и перелом пальца. На хулиганов завели уголовное дело, правда, они своей вины не признают, уверяя, что Егор не только первым напал на них, но и сам сломал себе палец, чтобы потом предъявить доказательства нападения. Мол, таким образом, актер планирует получить с обидчиков компенсацию морального вреда.

Отметим, что Егор Мусиенко знаком зрителям не только благодаря телесериалам, в числе которых «Ранетки», «Воронины», «Светофор», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», но и театральным постановкам «Московского независимого театра» и «Платформы».