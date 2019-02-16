Было фичей - стало нормой

Несколько лет назад кэшбэк или возможность оплаты на кассе смартфоном удивляли пользователей и вызывали вопрос «Неужели это возможно?». Сейчас гораздо больше удивит клиента их отсутствие. Предлагаю посмотреть на обыденность свежим взглядом и оценить, как финтех уже изменил ваш повседневный опыт оплаты товаров и услуг.

Плата за плату с оплаты

Кто помнит, что раньше россияне должны были платить с кэшбэка налог в размере 13%? А ведь это было всего 7 лет назад. Только в апреле 2012 года министерство финансов выпустило документ, который приравнял бонусы и кэшбэк за транзакции по банковским картам к скидкам и позволил не платить за них налог как за доходы физических лиц. До 2012 года банки предлагали поощрения за транзакции, но это были скорее точечные решения.

Уточнения Минфина дали рынку «карточных» программ лояльности новый импульс к развитию. Тогда возможность заработать на транзакциях была для клиента приятной неожиданностью. Еще 5 лет назад размер вознаграждения за операции не был решающим фактором при выборе банка. Сейчас карта без выгодной начинки уже вызовет у продвинутого пользователя вопросы. В интернете полно рекомендательных сервисов с калькуляторами кэшбэков. Сегодня наличие в продуктовой линейке карт с кэшбэком – уже гигиеническая норма. Чтобы удивить клиента, нужно больше. Как показал опыт Яндекс.Денег, теперь пользователю важно не только получать до 5% за транзакции, но и получать их мгновенно. Пока не многие обладают достаточно мощной системой фрод-мониторинга, чтобы начислять кэшбэк сразу. Но, как мне кажется, через несколько лет и этот наш опыт станет нормой для рынка. Всего за 7 лет платформы программ лояльности прошли путь от нишевого предложения для избранных клиентов до стандарта отрасли.

Мир без пластика

Когда в далеком 2012 году Apple выпускала iPhone 5, в нем не было NFC, и компания объясняла это невостребованностью технологии. Никто и не думал, что в мобильный можно будет загрузить карту и платить им в магазине!

Всего через три года Deloitte утверждала, что смартфон — платёжное средство будущего, и объявила 2015 год переломным для развития бесконтактных мобильных платежей, По прогнозам компании, к концу года уже 5% из 600-650 миллионов пользователей смартфонов с NFC в мире хотя бы раз в месяц будут расплачиваться телефоном.

В апреле 2016 года Яндекс.Денег первыми в России предоставили пользователям смартфонов на Android с технологией NFC загружать в мобильный карту и платить телефоном в магазинах, где принимают оплату бесконтактно. Тогда этим наши пользователи могли легко испугать кассира даже в крупном столичном торговом центре. Платеж обычной картой «в одно касание» тогда еще мог удивить продавца в гипермаркете. После запуска в России Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay технология пошла в массы. Сейчас смартфон на кассе – привычное дело.

«Бездумный» платеж

В 2012 году событием было то, что в российских банках впервые объем безналичных расчетов банковскими картами незначительно превысил количество операций по снятию наличных. Доля безналичных операций тогда составила 52%, а доля снятия наличных — 48%.

Заметное число пользователей банковских карт, не очень доверяли безналичным расчетам и снимали зарплаты, чтобы платить «бумагой». Прошло 7 лет и люди наоборот все чаще отказываются от покупки, если в магазине за товар или услугу нельзя заплатить картой, а у конкурента - можно.

Более того, продвинутые пользователи уже не просто хотят сэкономить время на расчетах (как «пластик», например, избавил нас от необходимости ждать сдачу или искать мелочь в карманах). Они хотят вообще не думать про расчеты.

Выйти из такси, не заплатив, встретить курьера с продуктами из супермаркета, показав ему QR-код на экране мобильного, и распрощаться, не доставая кошелек. Семь лет назад вы вряд ли могли такое представить, а сегодня для жителя мегаполиса в России такие сценарии с автосписанием платежей с карт настолько привычны, что их удобство уже даже незаметно.

С каждым годом растет число тех, кто подключает автоплатежи на оплату услуг связи, домашний интернет, ЖКУ и навсегда забывает о рутине регулярных платежей. Многие онлайн-сервисы поставили такое желание людей минимизировать скучный и неприятный платежный процесс в основу своей модели продаж, запустив реккурентные платежи. Так, например, работают популярные онлайн-кинотеатры и игровые площадки, продавая подписку на фильмы и игры. Пользователи не платит каждый месяц, а подписывается на сервис, и с его карты регулярно списываются средства. В мире динамично развивающихся технологий рутине нет места, и все функции, которые освобождают время пользователя от скучного и неприятного (а платить не любит никто!), будут пользоваться все большим спросом.

Оплата покупок часами или мобильным телефоном, кэшбэк за транзакции, автоплатежи – всего несколько лет назад это считалось инновационными. Скорость, с которой распространяются технологии в финансовом секторе, бьет все рекорды. Между тем, как появился в России первый автоплатеж, и около 30% владельцев банковских карт начали им пользоваться, прошло более пяти лет. Между запуском возможности загрузить карту в приложение и платить смартфоном (2016 год в Яндекс.Деньгах) и моментом, когда более четверти операций совершается телефонами, прошло менее 2 лет. Скорость изменения пользовательского опыта и адаптации новых финансовых технологий как никогда высока. И для финтеха это новый вызов, в котором wow-продукт становится must have всего за несколько месяцев. Запомните сервисы, которые удивляет вас сегодня, ведь завтра их использование будет привычной рутиной как зубная щетка по утрам.