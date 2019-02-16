Очень красивая внучка Софии Ротару запела

Внучке Софии Ротару - Соне Евдокименко всего 18 лет, но она считается одной из самых красивых и завидных невест на Украине. Девушка получает прекрасное западное образование, которое оплачивает знаменитая бабушка, при этом Софья еще очень хороша собой и несколько лет работает как модель. И многие прочат ей успешную карьеру в этой сфере.

Однако, внучка звезды похоже решила поступить иначе и пойти по стопам бабушки. Месяц назад она записала два сингла под псевдонимом Sofia Eve. Поет наследница Народной артистки СССР на английском языке и явно ориентирована на покорение зарубежной сцены. Что не удивительно, ведь уже несколько лет Соня живет в Лондоне.

София Михайловна всецело поддерживает внучку, и уверена, что девушка может стать настоящей звездой. Продюсер проекта Sofia Eve является старший брат девушки Анатолий. «Это брат нашел музыку, парень ее написал в Лос-Анджелесе. Мы это все собрали и записали в Киеве», — рассказывала начинающая певица про свою первую песню.

А если учесть, что отец Софьи - профессиональный менеджер, он занимается всеми организационными и финансовыми делами своей мамы, то у дочери все условия для успеха ее начинаний. Но при этом юная красавица не планирует завязывать и с карьерой модели. Пресса она призналась,что если ей поступят интересные предложения о съемках, она с радостью согласится.