2019-02-16T13:55:00+03:00
Звезды

На прощание с Сергеем Захаровым несли красные цветы

Тело народного артиста решено кремировать, а прах предадать земле в Санкт-Петербурге
Юлия СТЕПАНОВА
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Проститься с земляком (оба родились на Украине) пришел певец Ярослав Евдокимов с женой ИринойПроститься с земляком (оба родились на Украине) пришел певец Ярослав Евдокимов с женой ИринойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сергей Захаров умер в Москве. Он много лет страдал от сердечной недостаточности. Несмотря на усилия врачей столичной больницы, сердце артиста остановилось в четверг, 14 февраля. Ему было 68 лет. Его ставили в один ряд с Муслимом Магамаевым, казалось, что весь его жизненный путь будет успешным, но судьба получилась нелегкой.

Тело народного артиста решено кремировать, а прах предадать земле в Санкт-Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело народного артиста решено кремировать, а прах предадать земле в Санкт-ПетербургеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 27 лет, на самом пике популярности, Сергей Захаров оказался в тюрьме из-за драки с ленинградским администратором. Через год он вышел из колонии, но произошедшее не могло не отразиться на его дальнейшей карьере. Его не брали на работу, пленки с его выступлениями размагничивали, его песни перепевали другие исполнители, его не выпускали за границу. Все это длилось десятилетие. Но он смог переломить судьбу. Выступления продолжились, гастроли вернулись, его снова стали выпускать на концерты за рубеж. Во конце 90-х он дал такое количество выступлений во время предвыборной гонки, что едва не умер. Певец пережил клиническую смерть. Его спасли, вернули к жизни. Спустя 20 лет его сердце завести уже не смогли.

После прощания родственники приняли решение кремировать тело. Прах народного артиста доставят в Зеленогорск, что под Санкт-Петербургом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После прощания родственники приняли решение кремировать тело. Прах народного артиста доставят в Зеленогорск, что под Санкт-ПетербургомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слова скорби о знаменитом коллеге выразили самые главные артисты нынешней сцены. Филипп Киркоров вспоминал, что на его концерты начинали ходить, видя в нем второго Захарова. Лариса Долина убеждена, что он обладал уникальными данными и много бы еще успел сделать. Михаил Боярский, претендовавший на ту же роль в «Небесных ласточках», считает, что она справедливо досталась коллеге с таким потрясающим голосом.

16 февраля родные, близкие певца и поклонники прощались с артистом в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 февраля родные, близкие певца и поклонники прощались с артистом в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 16 февраля родные, близкие певца и поклонники прощались с артистом в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Проводить певца и актера в последний путь собрались сотни поклонников. Проститься с земляком (оба родились на Украине) пришел певец Ярослав Евдокимов с женой Ириной. Они, как и остальные скорбящие, в последний раз несли Сергею Захарову красные цветы.

На прощание с Сергеем Захаровым несли красные цветы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прощание с Сергеем Захаровым несли красные цветыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После прощания родственники приняли решение кремировать тело. Прах народного артиста доставят в Зеленогорск, что под Санкт-Петербургом, где предадут земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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