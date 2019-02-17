2019-02-17T11:55:26+03:00
Здоровье

Рак миллениалов: названы самые распространенные онкологические заболевания, которые поражают молодых

Во многом виноват фаст-фуд так обожаемый сейчас
Ольга АНТОНОВА
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Оказалось, что в поколении миллениалов распространены колоректальный ракОказалось, что в поколении миллениалов распространены колоректальный рак
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Ученые не устают повторять: рак стремительно молодеет, и если еще два десятка лет назад об риске развития онкологии говорили, когда человек переступал отметку 45+, то сегодня профилактическое обследование на основные маркеры рекомендуют начинать делать с 25-ти. На днях общество по борьбе с раком в США опубликовало результаты исследования онкологических диагнозов людей в возрасте от 25 до 84 лет. Эти данные собирались в течение 20 лет. Оказалось, что среди мужчин и женщин в возрасте от 25 до 49 лет резко возросло несколько типов рака. На первом месте стоят болезни, которые ассоциируются с ожирением (не так давно ученые нашли связь между лишним весом и онкологией), - пишет Health.

Оказалось, что в поколении миллениалов распространены колоректальный рак (рак кишечника), эндометриальный рак, поражающий матку; онкология почек, желчного пузыря, поражающий матку; онкология почек, желчного пузыря, поджелудочной железы и миелома (рак плазматических клеток). Последний недуг ранее проявлялся у пациентов в возрасте 60 - 70 лет. Скорее всего, он «помолодел» из-за чрезмерной популярности фастфуда, малоподвижного образа жизни, постоянного стресса.

Также у миллениалов выявили еще два вида рака, не связанных с ожирением – лейкоз и рак ЖКТ. Ученые уверены это напрямую связано с тем, что увеличивается число аутоиммунных заболеваний. Причина их развития - засилие в еде антибиотиков и консерваторов, а в фаст-фуде, так любимом молодежи, числа канцерогенов. Кроме того, все хуже становится вода, которая мы потребляем также в пищу и воздух, которым мы дышим.

Что же делать? Рецепт как всегда один: вести здоровый образ жизни, выбирая правильное, сбалансированное питание. Кроме того, ученые добавляют, что "философия успеха" в котором живет нынешнее поколение заставляет их игнорировать отдых. Нынешние 25-35-летние много недосыпают и отказывают себе в отпуске ради каких-то более важных вещей. А без "подзарядки" организм изнашивается быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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