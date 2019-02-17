2019-02-17T16:35:02+03:00
Звезды

Лолита пожаловалась на нищенскую пенсию в 6 тысяч рублей

При этом, Алла Пугачева получает 10700 тысяч рублей
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Оформить выплаты Лолита не смогла из-за множество проволочекОформить выплаты Лолита не смогла из-за множество проволочекФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Если Лолита сама не назвала эту цифру в эфире радиостанции "Эхо Москвы" можно было бы подумать, что это просто розыгрыш. Однако же, теперь уже пенсионерка Милявская с этого года будет получить государственную пенсию 6 тысяч рублей. 14 ноября 2018 года звезде исполнилось 55 лет, и она пошла оформлять себе пенсию, причем сделать ей это можно было еще по старым правилам. Однако, оформить выплаты Лолита не смогла из-за множество проволочек.

«С ноября мне парят мозг и не могут подсчитать размер пенсии! Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет», — посетовала певица.

Оказалось, чтобы пенсия была выше, ей необходимо еще три месяца стажа. Конечно, Лолита не будет добирать их ради дополнительной прибавки, благо, на обеспеченную старость она себе заработала, а как быть обычным старикам? - недоумевает звезда. Ей искренне жалко всех пожилых людей, которые столкнулись с этой бюрократией.

«А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлебушек и валидольчик?!» — задалась вопросом поп-певица.

Надо отметить, что скандал случился два года назад, когда в прессу просочилась информацию о пенсии Пугачевой. Оказалось, что с учетом всех наград и привилегий выплата от государства Примадонны составляет приблизительно 10700 рублей.

При том, что Примадонна выступала в Чернобыле. Но нет информации, признана ли артистка «чернобыльцем» и по какой категории она проходит, а там выплаты сильно различаются. И наконец, Алла Борисовна награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

- Награждение хотя бы двумя такими орденами дает право на дополнительное материальное обеспечение в размере 330% от социальной пенсии, то есть получается 16 500 рублей, - пояснили тогда в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Так почему у Примадонны, если судить хотя бы по пенсии двухлетней давности, сумма явно меньше? Основной стаж у нее - советский. И многое зависит от того, как он оформлялся. Почти все советские пенсии не сильно друг от друга отличаются - около 10 - 12 тысяч рублей. При этом у Аллы Борисовны была возможность эту пенсию увеличить: она продолжала работать.

После того, как цифра просочилась в прессу, Пенсионный фонд пригласил к себе Примадонну, чтобы разобраться во всех начислениях. Но эту инициативу пресек Максим Галкин, заявив, что их семья в деньгах не нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе Вашингтона
Дмитрий Медведев заявил, что должен быть оптимистом
Концерн "Калашников" представил беспилотник-самоубийцу
Арабские Эмираты закупили у США противоракетный комплекс Patriot
Российская биатлонистка предложила поклонникам выйти на старт вместо нее
Первый президент Украины назвал Донбасс "другой страной"
Прощание с футболистом Эмилиано Салой прошло в его родном городе Прогресо
Сокольническую линию метро закроют 3 марта
Торговый центр на юге Москвы проверяют после сообщения о минировании
Порошенко назвал "историей успеха" текущую ситуацию на Украине
В Париже прошла массовая эвакуация из-за бомбы времен Второй мировой войны
На проходной Центрального Телеграфа в результате драки с охранником погиб мужчина
В состав новой модификации экипировки "Ратник" войдет сверхлегкий беспилотник
Массовая драка с стрельбой произошла в Лефортово
Ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Полпред Меняйло спасает Хакасию от замерзания из-за аварии
Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала
США доставили в Венесуэлу дополнительную гуманитарную помощь
Прощание с Михаилом Юрьевым пройдет в храме на Николоямской улице
Бой Минаков-Конго: Команда Виталия может опротестовать результат поединка
Российский боец Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере