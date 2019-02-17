Лолита пожаловалась на нищенскую пенсию в 6 тысяч рублей

Если Лолита сама не назвала эту цифру в эфире радиостанции "Эхо Москвы" можно было бы подумать, что это просто розыгрыш. Однако же, теперь уже пенсионерка Милявская с этого года будет получить государственную пенсию 6 тысяч рублей. 14 ноября 2018 года звезде исполнилось 55 лет, и она пошла оформлять себе пенсию, причем сделать ей это можно было еще по старым правилам. Однако, оформить выплаты Лолита не смогла из-за множество проволочек.

«С ноября мне парят мозг и не могут подсчитать размер пенсии! Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет», — посетовала певица.

Оказалось, чтобы пенсия была выше, ей необходимо еще три месяца стажа. Конечно, Лолита не будет добирать их ради дополнительной прибавки, благо, на обеспеченную старость она себе заработала, а как быть обычным старикам? - недоумевает звезда. Ей искренне жалко всех пожилых людей, которые столкнулись с этой бюрократией.

«А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлебушек и валидольчик?!» — задалась вопросом поп-певица.

Надо отметить, что скандал случился два года назад, когда в прессу просочилась информацию о пенсии Пугачевой. Оказалось, что с учетом всех наград и привилегий выплата от государства Примадонны составляет приблизительно 10700 рублей.

При том, что Примадонна выступала в Чернобыле. Но нет информации, признана ли артистка «чернобыльцем» и по какой категории она проходит, а там выплаты сильно различаются. И наконец, Алла Борисовна награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

- Награждение хотя бы двумя такими орденами дает право на дополнительное материальное обеспечение в размере 330% от социальной пенсии, то есть получается 16 500 рублей, - пояснили тогда в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Так почему у Примадонны, если судить хотя бы по пенсии двухлетней давности, сумма явно меньше? Основной стаж у нее - советский. И многое зависит от того, как он оформлялся. Почти все советские пенсии не сильно друг от друга отличаются - около 10 - 12 тысяч рублей. При этом у Аллы Борисовны была возможность эту пенсию увеличить: она продолжала работать.

После того, как цифра просочилась в прессу, Пенсионный фонд пригласил к себе Примадонну, чтобы разобраться во всех начислениях. Но эту инициативу пресек Максим Галкин, заявив, что их семья в деньгах не нуждается.