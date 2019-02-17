2019-02-17T18:03:33+03:00
Звезды

Сын бывшего мужа Маши Распутиной бьется за квартиру с ее дочерью

На кону четырехкомнатная квартира в Москве
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Певица считала, что именно экс-супруг настроил против нее их общую дочьПевица считала, что именно экс-супруг настроил против нее их общую дочьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Полтора года назад, накануне эфира на федеральном канале внезапно скончался бывший супруг Маши Распутиной, с которым она враждовала много лет - Владимир Ермаков. Певица считала, что именно экс-супруг настроил против нее их общую дочь Лиду, из-за чего та не общалась с матерью много лет и не раз заявлял в интервью, что звезда оставила их в нищете. Недолюбливает Распутину и старший сын Ермакова - Алексей, который сейча судится с Лидой за 4-комнатную квартиру отца. Недвижимость оценивается в 13 миллионов рублей и по мнению юристов, Лида, как наследница может претендовать на долю. Однако старший сын Ермакова Алексей считает иначе.

«Он с Лидой им все оставил, по идее, эта квартира должна отойти мне. Почему я должен делиться этой крохой, которая осталась?» — возмущается Алексей Ермаков.

Алексей Ермаков хочет остаться единственным наследником жилья отца Фото: скриншот видео

Алексей Ермаков хочет остаться единственным наследником жилья отцаФото: скриншот видео

Известно, что Алексей предложил сестре Лиде, вступившей в права наследства, платить за коммунальные услуги пополам. Но соседи говорят, что старший сын Ермакова вовсе не занимался счетами. Он сдавал жилье в аренду, о чем рассказала гражданская жена Владимира Светлана Истратова.

Истратова прожила с Ермаковым 11 лет, так и не узаконив отношения. Поэтому юридически она не имеет прав на квартиру. По ее словам, когда они расстались, он даже не дал возможности ей забрать свои вещи.

Светлана Истратова прожила с Владимиром Ермаковым 11 лет Фото: скриншот видео

Светлана Истратова прожила с Владимиром Ермаковым 11 летФото: скриншот видео

Сама Распутина утверждает, что ей не нужна квартира Ермакова, но она хочет, чтобы в этом деле восторжествовала справедливость. Ее дочь имеет право претендовать на квартиру, поэтому они бороться за нее. Лида прописана отдельно, собственную квартиру ей приобрели в 2000-х, так что она не нуждается.

«Я рада, что мама мне помогает, несмотря на то, что я шла против нее. Папа говорил о ней плохие вещи. И я рада, что семья мамы смогла меня простить. Я недостойна ее», — поделилась мнением Лида, которая несколько лет провела в психиатрической клинике. Сейчас врачи продолжают назначать ей разные дозы лекарств, ведь организм за 10 лет привык к употреблению определенных препаратов.

Дочь Маши Распутиной Лида Фото: скриншот видео

Дочь Маши Распутиной ЛидаФото: скриншот видео

Но дочь певицы настроена вернуться к привычной жизни, построить светлое будущее, ведь ей наконец удалось помириться с родительницей и войти в ее семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Москве на Преображенском рынке случился сильный пожар
В США не хотят, чтобы сирийские власти взяли под контроль северо-восток страны
Диетологи назвали продукты для избавления от глубинного жира на животе
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтяной компании PDVSA
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе Вашингтона
Дмитрий Медведев заявил, что должен быть оптимистом
Концерн "Калашников" представил беспилотник-самоубийцу
Арабские Эмираты закупили у США противоракетный комплекс Patriot
Российская биатлонистка предложила поклонникам выйти на старт вместо нее
Первый президент Украины назвал Донбасс "другой страной"
Прощание с футболистом Эмилиано Салой прошло в его родном городе Прогресо
Сокольническую линию метро закроют 3 марта
Торговый центр на юге Москвы проверяют после сообщения о минировании
Порошенко назвал "историей успеха" текущую ситуацию на Украине
В Париже прошла массовая эвакуация из-за бомбы времен Второй мировой войны
На проходной Центрального Телеграфа в результате драки с охранником погиб мужчина
В состав новой модификации экипировки "Ратник" войдет сверхлегкий беспилотник
Массовая драка с стрельбой произошла в Лефортово
Ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Полпред Меняйло спасает Хакасию от замерзания из-за аварии
Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала
США доставили в Венесуэлу дополнительную гуманитарную помощь
Прощание с Михаилом Юрьевым пройдет в храме на Николоямской улице
Бой Минаков-Конго: Команда Виталия может опротестовать результат поединка
Российский боец Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере