Сын бывшего мужа Маши Распутиной бьется за квартиру с ее дочерью

Полтора года назад, накануне эфира на федеральном канале внезапно скончался бывший супруг Маши Распутиной, с которым она враждовала много лет - Владимир Ермаков. Певица считала, что именно экс-супруг настроил против нее их общую дочь Лиду, из-за чего та не общалась с матерью много лет и не раз заявлял в интервью, что звезда оставила их в нищете. Недолюбливает Распутину и старший сын Ермакова - Алексей, который сейча судится с Лидой за 4-комнатную квартиру отца. Недвижимость оценивается в 13 миллионов рублей и по мнению юристов, Лида, как наследница может претендовать на долю. Однако старший сын Ермакова Алексей считает иначе.

«Он с Лидой им все оставил, по идее, эта квартира должна отойти мне. Почему я должен делиться этой крохой, которая осталась?» — возмущается Алексей Ермаков.

Алексей Ермаков хочет остаться единственным наследником жилья отцаФото: скриншот видео

Известно, что Алексей предложил сестре Лиде, вступившей в права наследства, платить за коммунальные услуги пополам. Но соседи говорят, что старший сын Ермакова вовсе не занимался счетами. Он сдавал жилье в аренду, о чем рассказала гражданская жена Владимира Светлана Истратова.

Истратова прожила с Ермаковым 11 лет, так и не узаконив отношения. Поэтому юридически она не имеет прав на квартиру. По ее словам, когда они расстались, он даже не дал возможности ей забрать свои вещи.

Светлана Истратова прожила с Владимиром Ермаковым 11 летФото: скриншот видео

Сама Распутина утверждает, что ей не нужна квартира Ермакова, но она хочет, чтобы в этом деле восторжествовала справедливость. Ее дочь имеет право претендовать на квартиру, поэтому они бороться за нее. Лида прописана отдельно, собственную квартиру ей приобрели в 2000-х, так что она не нуждается.

«Я рада, что мама мне помогает, несмотря на то, что я шла против нее. Папа говорил о ней плохие вещи. И я рада, что семья мамы смогла меня простить. Я недостойна ее», — поделилась мнением Лида, которая несколько лет провела в психиатрической клинике. Сейчас врачи продолжают назначать ей разные дозы лекарств, ведь организм за 10 лет привык к употреблению определенных препаратов.

Дочь Маши Распутиной ЛидаФото: скриншот видео

Но дочь певицы настроена вернуться к привычной жизни, построить светлое будущее, ведь ей наконец удалось помириться с родительницей и войти в ее семью.