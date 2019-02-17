2019-02-17T18:39:15+03:00
Звезды

"Жён дубасят, водку пьют": Шнуров в стихах высмеял развод Башаровых

Лидер группы "Ленинград" в ироничной форме попытался оправдать ведущего "Битвы экстрасенсов"
Ольга АНТОНОВА
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Сергей Шнуров в последнее время активно взял за жанр саркастичной рецензии в стихахСергей Шнуров в последнее время активно взял за жанр саркастичной рецензии в стихахФото: Александр ГЛУЗ
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Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в последнее время активно взял за жанр саркастичной рецензии в стихах. Если раньше Шнур высказывался в поэтичной форме только по поводу каких-то крупных, резонансных событий, то с недавного времени лидер скандальной группы работает в режиме вечерних газет. Утром новость - вечер фельетон от Шнура. И можно только позавидовать скорости с какой Шнуров выдает новые стихи: профессионализм! Не остался он в стороне и от новости о громкой разводе Лизы и Марата Башаровых.

Накануне супруга ведущего "Битвы экстрасенсов" объявила, что не готова дальше жить во лжи, что супруг ее действительно избивал и она с ним разводится. В стихотворении Шнур считает, что Башаров не виноват, это все воспитание.

Не остался Шнуров в стороне и от новости о громкой разводе Лизы и Марата Башаровых Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не остался Шнуров в стороне и от новости о громкой разводе Лизы и Марата БашаровыхФото: Михаил ФРОЛОВ

— Широко живут здесь люди,

Жён дубасят, водку пьют,

И тем самым, без прелюдий,

Местный создают уют.

Наш родной, неповторимый,

Третий, по подсчётам, Рим.

Здрасте, — тут не говорим мы,

Пошли на ***, — говорим.

Нет, не выжить хилым, слабым,

Ты мотай на ус, секи, —

Тумаков дают здесь бабам,

Чтоб боялись мужики.

На стояночке маршруток

Тётку без билета били.

Край суровый, не до шуток,

Далеко до изобилий.

Не хватало рациона,

Витамины ели редко.

Зато всё традиционно

И недалеко от предков.

На примерах каждый рос,

Коррективы жизнь внесёт,

А с артиста какой спрос,

Он Народный, вот и всё, — написал он.

Надо отметить, что Башаров не единожды оказывался в центре скандала, которую предшествовали новости об избиении им супруг. Фото экс-супруги актёра Екатерины Архаровой со следами побоев на лице облетели все СМИ.

А накануне Нового года появилась новость, что артист поднял руку на новую жену — Елизавету Шевыркову, которая родила ему сына Марселя. Говорили, что в момент избиения Марат был сильно пьян. Однако, тогда, несмотря на серьезные травмы, женщина не стала писать заявление в полицию, а чуть позже улетела с сыном в Таиланд. Откуда через 1,5 месяца после ЧП сделала заявление о разводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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