2019-02-18T12:02:42+03:00
Происшествия

Звезду сериала "Интерны" подстрелили на съемках

Пострадавший актер попал в больницу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Митюрич обратился к врачам за медицинской помощьюДмитрий Митюрич обратился к врачам за медицинской помощьюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Звезда российских сериалов Дмитрий Митюрич был ранен из помпового ружья в Москве. Все произошло во время съемок клипа.

Дмитрий Митюрич обратился к врачам за медицинской помощью 17 февраля в 21:35. Он рассказал, что во время съемок клипа пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья.

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Дмитрий Митюрич обратился к врачам за помощью после ранения
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В результате инцидента 52-летний актер получил термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени. На данный момент полиция проводит проверку обстоятельств инцидента, передает телеканал "360".

"Я съездил в больницу, мне оказали всю необходимую медицинскую помощь и сейчас чувствую себя нормально", - рассказал позднее сам актер. Он успокоил поклонников: "Переживать за меня совершенно не стоит все хорошо. Я актер, снимаюсь и в клипах, и в рекламе постоянно, но на этот раз ничего страшного не произошло. Никаких вопросов у меня к съемочной компании нет… Что за клип, я сказать не могу, так как он еще не вышел - это коммерческая тайна.

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Митюрич начал сниматься в 2009 году. Известность ему принесла роль бизнесмена Николая Петровича Степанова, пациента доктора Купитмана в сериале "Интерны". Актер также снялся в фильмах "Одинокий волк", "Стервы", "Самый лучший фильм", "Высший пилотаж", "Невидимки", "Дочки-матери" и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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