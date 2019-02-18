2019-02-18T13:53:06+03:00
Звезды

45-летний Цискаридзе собирает деньги на свои похороны

"Ветеран труда" получает самую высокую за всю историю Большого театра пенсию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Николай Цискаридзе 21 год отработал в Большом театреНиколай Цискаридзе 21 год отработал в Большом театреФото: Артем КИЛЬКИН
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Николай Цискаридзе много лет официально считается пенсионером. Танцовщик получает самую высокую за всю историю Большого театра пенсию.

Николай Цискаридзе 21 год отработал в Большом театре, побил все мыслимые рекорды по званиям, регалиям и наградам. Сейчас он официальный пенсионер. Артисты балета рано выходят на заслуженный отдых.

Народный артист России имеет звание "Ветеран труда", он получает доплату за выслугу лет. В совокупности со всеми регалиями это дало ему право получить самую высокую за всю историю Большого театра пенсию - около 12 тысяч рублей.

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Николай Цискаридзе давно на пенсии
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Но 45-летний артист пенсию не тратит, а копит на свои похороны. "Я ее не снимаю. Как говорила моя няня, это гробовые. Никто не застрахован от того, что случится завтра. Со своими родственниками я прошел огромное количество сложных жизненных моментов, так что учусь на их ошибках и боюсь столкнуться в старости с материальными трудностями", - признался дважды лауреат Государственной премии.

Он заявил, что примером для подражания в этом плане считает Марлен Дитрих и Рудольфа Нуреева. "Предпочитают, чтобы у меня была финансовая подушка безопасности. К тому же у меня перед глазами есть пример Марлен Дитрих и Рудольфа Нуреева, которые, как известно, заранее оплатили свои похороны", - цитируют ректора Академии русского балета имени Вагановой Дни.Ру.

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Цискаридзе боится не дожить до 65 лет
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Николай Цискаридзе боится не дожить до 65 лет. А все льготы, которые ему положены в Москве, не действуют в Санкт-Петербурге. Например, он не может бесплатно ездить в транспорте. "Мне доставляет особое удовольствие по пенсионному удостоверению проехать бесплатно в метро или троллейбусе. Я ведь честно это заслужил! ", - резюмировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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