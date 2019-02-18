2019-02-18T14:24:10+03:00
Экономика

Названы регионы с самым высоким качеством жизни в России: Москва и Петербург в лидерах

Оценка экспертами проводилась по 70 различным параметрам
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Предсказуемо первое место заняла столицаПредсказуемо первое место заняла столицаФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты агентства РИА Рейтинг оценили каждый субъект федерации по 70 параметрам. В ход шли данные Росстата, Минфина, Минздрава и так далее.

Предсказуемо первые три места поделила столица, Петербург и Подмосковье. Дальше уже интереснее, потому что не так очевидно. Например, Сахалинская область оказалась на 46-месте. Это при том, что у Южно-Сахалинска (где живет и работает половина населения региона) второй по размеру городской бюджет в стране в пересчете на одного жителя. 119,6 тыс. руб. на жителя. У Петербурга 103 тыс. руб. на жителя.

За год больше всего улучшилась позиция Магаданской (с 44-го на 35-е место), Амурской (с 61-го на 53-е) и Оренбургской (41-го на 33-е) областей. Сдали: Тамбовская область (- 6 пунктов в рейтинге), Алтайский край (-7 пунктов), Красноярский край (-7 пунктов).

По оценкам экспертов, качество жизни в регионе-лидере и аутсайдере отличаются в пять раз.

Оценка экспертами проводилась по 70 различным параметрам Фото: Рушан КАЮМОВ

Оценка экспертами проводилась по 70 различным параметрамФото: Рушан КАЮМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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