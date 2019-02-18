2019-02-18T13:50:00+03:00
В мире

В Испании СМИ выпустили статью с восхвалением союзников Гитлера из «Голубой дивизии»

Статья была выпущена к 76-летию прорыва блокады Ленинграда
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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За всё время войны на Восточном фронте через «Голубую дивизию» прошло около 50 тысяч человекЗа всё время войны на Восточном фронте через «Голубую дивизию» прошло около 50 тысяч человек
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К 76-летию прорыва блокады Ленинграда одно из крупнейших мадридских СМИ опубликовало о героях той битвы прочувственный материал. Правда, посвящён он тем, кто сражался на стороне Гитлера. Де-юре во время Второй мировой Испания сохраняла нейтралитет, а по факту уже через два дня после нападения Третьего рейха на СССР сформировала для подмоги вермахту целую дивизию. Вроде бы «добровольческую», но почти все её бойцы были членами Фаланги — движения в поддержку их фашистского диктатора Франко. Отсюда и название: «Голубая дивизия». Под цвет униформы фалангистов.

За всё время войны на Восточном фронте через «Голубую дивизию» прошло около 50 тысяч человек. Приводим фрагменты опуса испанской газеты ABC об этих «героях»:

…Адольф Гитлер назвал солдат дивизии «сворой оборванцев», хотя это были храбрые воины, бросавших вызов смерти и стойко переносившие лишения; впрочем, у них были проблемы с дисциплиной. Вместе с тем фюрер признавал: немецкие бойцы рады биться бок о бок с испанскими.

…Завоевав некоторый престиж в глазах Вермахта, «Голубая дивизия» вновь отличилась в 1943 году. Испанцы приняли участие в осаде Ленинграда. Дивизия была размещена к югу от Ладожского озера, где ей пришлось столкнуться с советской армией.

…В феврале 1943 года 4,5 тысячи испанских солдат 250-ой пехотной дивизии Вермахта достойно сопротивлялись наступлению 45 тысяч солдат и 80 танков Красной армии, двинувшихся к Красному Бору.

…Под обстрелом минометов и «Катюш» показал себя героем капитан Сальвадор Массип. Раненый в висок, глаз и ногу, он умер с пулеметом в руках, не отступив ни на пядь.

…Окруженные врагами (русскими — Ред.), офицеры дивизии, рискуя жизнью, просили по радио нанести авиаудар по собственным позициям.

…К концу сражения «Голубая дивизии» потеряла 1125 убитыми и 1036 ранеными. Но успехи армии Сталина были далеки от победных. Она лишилась 7-9 тысяч человек из-за героического сопротивления испанских волонтёров.

ИТОГО

Михаил Фрибен, эксперт Уральского информационно-аналитического центра, политолог: Королевство кренится «вправо»

- На Пиренейском полуострове продолжается политический кризис: одна из автономных областей Испании, Каталония, давно пытается отделиться, что вызывает противодействие Мадрида. Недавно каталонские депутаты в общеиспанском парламенте отказались голосовать за утверждение госбюджета королевства. Есть риск, что правительство подаст в отставку и объявит новые выборы. Где велики шансы на победу коалиции националистических и ультранационалистических партий, не скрывающих ориентации на «наследие Франко». Газета ABC, восхваляющая его «Голубую дивизию», также принадлежит к «правому флангу». Это попытки мобилизовать электорат, играя на исторических чувствах, тем более, что у нынешней Испании заметных национальных побед давно нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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