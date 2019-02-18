2019-02-18T13:48:43+03:00
В мире

Скрипалю стало хуже: отравленного экс-шпиона лечат на дому

В каком именно доме - разумеется, тоже тайна
Ася ХОВАНСКАЯ
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Отравленного нервно-паралитическим газом бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля до сих пор так никто и не виделОтравленного нервно-паралитическим газом бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля до сих пор так никто и не виделФото: GLOBAL LOOK PRESS
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4 марта «делу Скрипалей» будет уже ровно год. Ясности в котором все меньше, а вопросов - все больше. Отравленного нервно-паралитическим газом бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля до сих пор так никто и не видел (его дочь Юлия, напомним, один раз предстала перед камерам и в цветущем виде, но со шрамом на шее), однако газета The Sunday Times сообщила, что его самочувствие ухудшилось, и он получает медицинскую помощь на дому. В каком именно доме - разумеется, тоже тайна.

- Никто не имеет ни малейшего представления о том, что с ним случится, потому что очень мало известно о влиянии, которое нервно-паралитический газ окажет на него в долгосрочной перспективе, - заявил изданию бывший сотрудник МИ-6.

- Нет никаких сомнений в том, что в течение некоторого времени он будет получать непосредственную медицинскую помощь. И, в отличие от Юлии, молодой и относительно здоровой на момент отравления, Сергей был не в лучшей форме, когда все это началось, - добавил неназванный представитель Скотленд-Ярда.

РЕАКЦИЯ

- Очередной пример «управляемой утечки». Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ, - прокомментировала новость в своем Фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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