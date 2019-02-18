Вы недовольны правительством? Предложите свои кандидатуры

Данные последних соцопросов (ВЦИОМ, Левада) вполне соответствуют старинной поговорке «царь хороший, бояре плохие». Доверие к Путину колеблется в диапазоне 60-80%. А вот одобрение работы правительства в два раза ниже: 33-35%. При этом у кабмина есть антирейтинг: более половины респондентов им очень недовольны. А доверие к отдельно взятым министрам в 10 раз ниже, чем к правительству, и в 20 раз – по сравнению с Путиным. Например, к главе минфина Антону Силуанову относятся позитивно всего 2-3% респондентов, к министру экономразвития Максиму Орешкину - 3,5%. При этом, по данным ИА REGNUM, Силуанов вызывает негативные эмоции у 87,7% опрошенных. Остальные руководители экономического блока правительства и глава ЦБ Эльвира Набиуллина также восторгов у граждан не вызывают.

Мы предлагаем читателям kp.ru ответить на вопрос: кто мог бы их заменить?

Перед тем, как обратиться к читателям, мы опросили известных экономистов, политиков, бывших министров и кандидатов в президенты. Они назвали вероятные кандидатуры на место руководителей экономического блока правительства.

Голосуйте, а в комментариях вы можете назвать свои кандидатуры.

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ГЛАВУ ЦЕНТРОБАНКА?

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ГЛАВУ ЦЕНТРОБАНКА?.ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ОТСТАВКА ГЛАВЫ ЦБ ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ?. Your turn!

КТО ДОЛЖЕН ВОЗГЛАВЛЯТЬ МИНФИН

КТО ДОЛЖЕН ВОЗГЛАВЛЯТЬ МИНФИН.КТО ДОЛЖЕН ВОЗГЛАВЛЯТЬ МИНФИН

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