2019-02-18T15:51:26+03:00
Экономика

Вы недовольны правительством? Предложите свои кандидатуры

Какие люди должны прийти в исполнительную власть, чтобы экономическое положение россиян улучшилось [опрос]
Михаил ЗУБОВ
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Голосуйте, а в комментариях вы можете назвать свои кандидатурыГолосуйте, а в комментариях вы можете назвать свои кандидатурыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Данные последних соцопросов (ВЦИОМ, Левада) вполне соответствуют старинной поговорке «царь хороший, бояре плохие». Доверие к Путину колеблется в диапазоне 60-80%. А вот одобрение работы правительства в два раза ниже: 33-35%. При этом у кабмина есть антирейтинг: более половины респондентов им очень недовольны. А доверие к отдельно взятым министрам в 10 раз ниже, чем к правительству, и в 20 раз – по сравнению с Путиным. Например, к главе минфина Антону Силуанову относятся позитивно всего 2-3% респондентов, к министру экономразвития Максиму Орешкину - 3,5%. При этом, по данным ИА REGNUM, Силуанов вызывает негативные эмоции у 87,7% опрошенных. Остальные руководители экономического блока правительства и глава ЦБ Эльвира Набиуллина также восторгов у граждан не вызывают.

Мы предлагаем читателям kp.ru ответить на вопрос: кто мог бы их заменить?

Перед тем, как обратиться к читателям, мы опросили известных экономистов, политиков, бывших министров и кандидатов в президенты. Они назвали вероятные кандидатуры на место руководителей экономического блока правительства.

Голосуйте, а в комментариях вы можете назвать свои кандидатуры.

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ГЛАВУ ЦЕНТРОБАНКА?

КТО ДОЛЖЕН ВОЗГЛАВЛЯТЬ МИНФИН

КТО ДОЛЖЕН ВОЗГЛАВИТЬ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ?

ИСТОЧНИК KP.RU

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