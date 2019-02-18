Эта фотография не просто картинка - это Родина моя

Когда-то в этой стране было почетно иметь рабочую профессию. Сталевары, строители, шахтеры, литейщики, ткачихи, крановщики, агрономы, колхозники - все это люди, которые ежедневным своим нелегким трудом обеспечивали экономическую мощь страны. И их лица не сходили с экранов телевизоров, газетных полос, о них готовили специальные радиорепортажи. И это правильно. Их вклад в процветание державы был неоспорим, им дорожили. Эти люди по праву гордились своим делом, а страна отдавала им должное, прославляя их повседневные героические усилия.

В последние двадцать-тридцать лет многое у нас изменилось. В том числе и отношение общества к рабочим специальностям. И, к сожалению, не в лучшую сторону.

ИД «Комсомольская правда» и «Партия Дела» решили исправить нынешнее положение вещей, понимая, что для развития и экономического благополучия сегодняшней России в первую очередь необходимо поднимать престиж рабочих и инженерных профессий.

И вот уже на протяжении двух лет «Комсомолка» совместно с «Партией Дела» проводит фотоконкурс «Лица труда». Мы снова, как когда-то, чествуем Человека-Труженика.

В этом году фотоконкурс проходил с 12 февраля по 8 апреля. По сравнению с предыдущим годом, когда этот конкурс был объявлен впервые, на наш сайт kp.ru пришло еще больше прекрасных снимков, на которых были запечатлены люди «у станка», в процессе своей трудовой деятельности.

Работы фотографов произвели такое сильное впечатление на конкурсное жюри (в него вошли представители редакции и «Партии Дела»), что было затруднительно выбрать победителей. Хотя, конечно, мы справились...

«Посмотрите на эти портреты, на улыбки людей на них, - комментирует Роман Карманов. - Они излучают потрясающую энергию, которая не осталась не замеченной нашими читателями. Фотоконкурс - за его правду, позитив, близость к простому человеку - моментально полюбился россиянам. Без преувеличения можно сказать, что на фото представлен наш авангард. Благодаря людям рабочих специальностей Россия еще жива, и у нее есть перспективы. Что касается нас, крупнейшего издательского дома, то, со своей стороны, мы в очередной раз рады были представить всем лица этих героев».

Итак, победители конкурса:

Cергей Венявский из Ростова-на-Дону, снимок сделан на предприятии «ГК Евродон» в Ростовской области, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

И вот имена победителей, которые будут награждены планшетами SAMSUNG:

Эдуард Кутыгин из Шадринска Курганской области, фото называется «Пастушка баба Нина, собственница небольшого стада овец», сделано в селе Мыльниково Курганской области;

Роман Карамышев из Горно-Алтайска - за фото Елены Зык, мастера-сыродела старейшего на Алтае Чергинского маслосырзавода;

Наталья Резепина из Челябинска - за фотографию «Разговор. Лепщицы пельменей»;

Юрий Кондратьев из Севастополя. На фото Алексей Акчурин, потомственный винодел, 45 лет в отрасли, автор книг о винограде, виноделии и вине.

Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, получат от «Комсомолки» сувениры.

Добросовестный труд - святое дело. Продолжение следует.