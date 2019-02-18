2019-02-18T15:29:53+03:00
Экономика

В России за месяц долги по зарплате выросли на 12%

Своих денег ждут 42 тыс. человек
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Не исключено, что реальные долги еще больше — официальная статистика не учитывает серые зарплатыНе исключено, что реальные долги еще больше — официальная статистика не учитывает серые зарплатыФото: Евгения ГУСЕВА
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В общей сложности, наниматели должны своим сотрудникам 2,7 млрд. рублей. Получается, каждому работнику с среднем не заплатили по 64 тыс. рублей. И недоимка только растет — по данным Росстата, за январь сумма невыплаченных зарплат выросла на 12%.

Почти половина людей (46%), которым должны, работает на обрабатывающих производствах, 18% - в строительстве, 10% - в сельском хозяйстве.

Не исключено, что реальные долги еще больше — официальная статистика не учитывает серые зарплаты.

Есть регионы, где за первый месяц года смогли погасить практически все недоимки перед работниками. Увы, в общей массе их не так много. В Чувашии долги снизились на 99%, в Ульяновской области на 98%, в Тюменской области на 95%.

Обычно просрочки по зарплате растут за счет аграрных регионов — зиму и лето народ сидит без денег, а осенью, после продажи урожая, все долги закрываются. В целом по стране, большинство долгов закрывается под самый конец года.

- Традиционно в декабре активно завершаются финансовые расчеты между организациями за предоставление товаров или услуг. Соответственно компании имеют средства, чтобы расплатиться с долгами по заработной плате, если они были, - рассказали «КП» в Минтруде.

Рост долгов по зарплате Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Рост долгов по зарплатеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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