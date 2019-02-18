асписание для воров: Полузащитника «Барселоны» ограбили пока он был на матче, а ему опять уезжать на игру Лиги чемпионов

Лига чемпионов готова выдать очередную щедрую порцию классного футбола. Во вторник - «Лион» принимает «Барселону», а «Ливерпуль» - «Баварию», в среду - «Атлетико» играет с «Ювентусом», а «Шальке» - с «МанСити». И в каждом матче - море интриги.

У «Барселоны» перед игрой Лиги чемпионов отличное настроение. В испанской Примере ее конкурент «Реал» внезапно проиграл болтающейся внизу турнирной таблице «Жироне», и отстал от «Барсы» уже на 9 очков. Вот только у полузащитника каталонцев Кевина-Принса Боатенга нет радости: пока он играл в футбол, воры забрались к нему в дом и вынесли ценностей на 300 тысяч евро. Вот как теперь ехать на матч во Францию с «Лионом»?

Начало 2019 года у «Ливерпуля» не заладилось. «Красные» щедро раздают очки соперникам, вылетели из Кубка Англии, и изо всех сил бьются с «МанСити» за лидерство в Премьер-лиге. А тут еще некстати в Лиге чемпионов попалась «Бавария», разъяренная неудачами в Германии. У подопечных Юргена Клопа, кажется, большое искушение плюнуть на еврокубки и сосредоточиться на домашних делах. В конце концов чемпионом «Ливерпуль» последний раз был только в 1990-м, пока есть шанс на титул, все остальное может подождать.

В матче «"Атлетико» - «Ювентус» все будут смотреть на Криштиану Роналду. Он возвращается в Мадрид напомнить испанцам, каким грозным бомбардиром до сих пор является. А «Манчестер Сити» постарается не облапошиться в Германии. «Шальке» - удобный соперник, но сколько раз уже «горожане» вылетали из Лиги чемпионов! Еще одна осечка, и этот турнир точно станет проклятием для одного из самых богатых клубов Европы.

19 февраля. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Бавария». Матч ТВ, 22.50.

20 февраля. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» - «Ювентус». Матч ТВ, 22.50