«Это наши гости!»: Якубович прокомментировал традицию разбирать еду после окончания съемок «Поля чудес»

Короткий видеоролик, в котором зрители в студии программы «Поля чудес» устремляются к барабану, заставленному яствами, и начинают с энтузиазмом их расхватывать, вызвал шквал иронических комментариев: «Как животные!», «Дорвались до бесплатного!», «Видеть это было неприятно» и т.п. Впрочем, находились и те, кто отнесся к увиденному с пониманием: мол, проголодались же люди после многочасовой съемки.

Зрители "Поле чудес" после программы бегут к барабану и разбирают еду.

На самом деле, о традиции угощать зрительскую массовку «Поля чудес» после окончания записи всем тем, что принесли в программу игроки, известно давно. Кадры с этой сценой время от времени мелькают в в финале шоу уже несколько лет. А тут кто-то догадался вырезать эти кадры отдельным роликом и выложил его в интернет. Шум вокруг «скандального видео» по просьбе «КП» прокомментировал ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович.

- Люди, которые это написали (критические отзывы о видео. - Авт.), здесь не живут. Это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего, - заявил ведущий. - На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство. Уже 28-29 лет на «Поле чудес» тем, что приносят в студию, угощают гостей. Группа никогда этим не пользуется. Вокруг стола (на самом деле барабана. - Авт.), пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись. У нас нет статистов — это чушь собачья! Абсолютно живые люди по пригласительным билетам. Это наши гости! Так повелось на Руси. Люди, которые этой традиции не знают, пусть сначала залезут в какую-нибудь книжечку или спросят у кого-нибудь, что за традиции на Руси существуют. Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится.

«Поле чудес» выходит в эфир с 25 октября 1990 года, все это время ее снимает и готовит к эфиру телекомпания «ВИD».

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