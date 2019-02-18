2019-02-18T16:22:07+03:00
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Гениален по собственному желанию

Что покажут к юбилею Олега Янковского, которому 23 февраля исполнилось бы 75 лет
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Олег Янковский в фильме «Влюблен по собственному желанию». Фото: Кадр из фильмаОлег Янковский в фильме «Влюблен по собственному желанию». Фото: Кадр из фильма
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"Он ушел от нас много лет назад, но оставил после себя роли в кино, в театре...", - так обычно пишут о знаменитых артистов прошлого. Олег Янковский, пожалуй, оставил нечто большее - он стал образцом, эталоном, примером того, каким должен быть идеальный актер. Зачастую, глядя на очередного подающего надежды юношу или на уже сложившегося мастера, кинокритики говорят: "Да, талантливый парень, крепкий профессионал, но, конечно, не Янковский...". В чем же уникальность Олега Ивановича, почему высоты, которых он достиг, остаются для его последователей недостижимыми? Об этом будут рассуждать авторы документальных лент, приуроченных к 75-летию мэтра: "Последняя охота" (22 февраля, ТВЦ, 01.20), "Янковский" (Первый, 23 февраля, 23.10), "Те, с которыми я..." (23 февраля, "Культура", 21.15), "Я, на свою беду, бессмертен" (Первый, 24 февраля, 12.15). Также мы увидим художественные фильмы из золотой коллекции артиста: "Полеты во сне и наяву" ("Культура", 23 февраля, 19.45) и "Влюблен по собственному желанию" (24 февраля, Первый, 13.45).

ИСТОЧНИК KP.RU

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