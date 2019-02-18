Новые станции метро в Москве в 2019 году: Что построят, когда откроют

До конца этого года в столице планируют построить 33 километра линий метро с 14 новыми станциями и электродепо. Причем продолжится продление существующих линий - Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской. Кроме того, метростроевцы обещают полностью завершить розовую Некрасовскую линию (бывшая Кожуховская).

- Первый участок этой линии от «Некрасовки» до «Косино» фактически готов и сейчас проходит тестирование, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Его планируем запустить к лету. На втором участке от «Косино» до станции «Нижегородская» ведутся монолитные работы.

Летом могут поехать и поезда в Коммунарку в Новую Москву. А в конце года для пассажиров запустят всю Некрасовскую линию.

В столичном Стройкомплексе рассказали, какие станции появятся в этом году в подземке.

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

«Лефортово»: в греческом зале

С улицы павильон будет похож на древнегреческий храм в виде прямоугольного здания с колоннами. Внутри на одной из стен у входа появится стеклянная мозаика с рисунком в стиле барокко. Такими же будут и светильники над платформой. Стены вестибюля сделают из светопрозрачных конструкций.

Где: в сквере около кинотеатра «Спутник», рядом с Солдатской и Наличной улицами.

Что на станции: два подземных вестибюля; выходы к Солдатской и Наличной улицам, к остановкам наземки, жилым и офисным зданиям.

Дизайн-проект станции метро "Лефортово". Фото stroi.mos.ru

Дизайн-проект станции метро "Лефортово". Фото stroi.mos.ru

«Авиамоторная»: первым делом самолеты

Архитекторы использовали название станции и украсили ее в авиационном стиле. Форму детали самолетов будут повторять колонны и светильники на платформе. На потолках из реечных панелей в вестибюле «нарисуют» воздушные шлейфы, словно от летящего авиалайнера. Все стены, полы и потолок - из алюминия, нержавейки и натурального камня.

Где: вдоль проезда Энтузиастов около пересечения с шоссе Энтузиастов и Казанским направлением железной дороги.

Что на станции: переход на «Авиамоторную» Калининской линии; два подземных вестибюля; выходы к Авиамоторной улице и шоссе Энтузиастов, остановкам наземки, жилым и офисным зданиям.

Дизайн-проект станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии. Фото stroi.mos.ru

Дизайн-проект станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии. Фото stroi.mos.ru

Дизайн-проект станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии. Фото stroi.mos.ru

«Нижегородская»: как игрушка

Платформу оформят в стиле архитектуры Нижнего Новгорода и народных промыслов этого региона. Дизайн напомнит деревянные игрушки и постройки. Объединенные вестибюли станут частью транспортно-пересадочного узла. В нем свяжут МЦК, железную дорогу с пригородными электричками, наземку и торговый центр по соседству.

Где: Рязанский проспект, около пересечения с МЦК.

Что на станции: кросс-платформенная, то есть как на станции «Китай-город», пересадка между двумя линиями - Большой кольцевой и Некрасовской; два подземных вестибюля; выходы на обе стороны Рязанского проспекта.

Дизайн-проект станции метро "Нижегородская" Большой кольцевой линии. Фото stroi.mos.ru

Дизайн-проект станции метро "Нижегородская" Большой кольцевой линии. Фото stroi.mos.ru

СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

«Филатов луг»: поезд отправляется с первого пути

Внутри станция напомнит старинные вокзалы начала двадцатого века, как в Лондоне и Нью-Йорке. Прозрачные своды высотой почти 10 метров, стеклянные стены с большими окнами, вестибюли в центре платформы - такой ее скоро увидят пассажиры метро.

Где: около садоводческого товарищества «Филатов луг», рядом с участком дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе автотрассы «Мосрентген - Зименки»

Что на станции: один наземный вестибюль, совмещенный с надземным пешеходным переходом через соседнюю дорогу; выход к поселку Филатов луг.

На станции метро "Филатов луг". Фото stroi.mos.ru

Дизайн-проект станции метро "Филатов луг". Фото stroi.mos.ru

«Прокшино»: настоящее ретро

Как и на соседней станции «Филатов луг», здесь тоже построят ретро-вокзал с высокими потолками. Платформы сделают закрытыми. Путевые стены будут из стекла. Сюда в любое время года будет проникать дневной свет.

Где: около деревни Прокшино, рядом с пересечением дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе с автотрассой «Мамыри - «Солнцево-Бутово- Варшавское шоссе» - «Пенино - Шарапово».

Что на станции: один наземный вестибюль; выходы на обе стороны дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Дизайн-проект станции метро "Прокшино". Фото stroi.mos.ru

«Ольховая»: в стиле оригами

Уличный павильон построят в виде фигуры, будто сложенной из квадратных листов бумаги. Металлическая конструкция наземного вестибюля похожа на бумажный самолетик. Такими же деталями в виде оригами с подсветкой украсят и потолок станции.

Где: в центре административно-делового центра «Коммунарка».

Что на станции: один вестибюль, совмещенный с подземным пешеходным переходом через дорогу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Дизайн-проект станции метро "Ольховая". Фото stroi.mos.ru

«Коммунарка»: подземка поедет дальше за МКАД

Фишкой станции станет светильник-решетка в центральном пролете по всей длине платформы и кассового зала вестибюля. Для отделки стен, пола и колонн используют гранит и мрамор.

Где: около пересечения дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе с магистралью МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево.

Что на станции: два вестибюля. Из них западный - объединенный для Сокольнической ветки и перспективной линии метро «Улица Новаторов» БКЛ - административный центр «Коммунарка». Восточный вестибюль совместят с подземным пешеходным переходом через дорогу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

На станции метро "Коммунарка". Фото stroi.mos.ru

НЕКРАСОВСКАЯ ЛИНИЯ

«Нижегородская»: поиграем в лего

Платформы и вестибюли раскрасят в яркие цвета, словно в детском конструкторе лего. Для этого стены, колонны и потолок частично закроют панелями зеленого, желтого, голубого и оранжевого цвета. Их используют также и для навигации. К примеру, желтым цветом обозначат переход на одноименную станцию желтой Калининской линии.

Где: между улицей Верхняя Хохловка и шоссе Фрезер возле пересечения с Рязанским проспектом.

Что на станции: два вестибюля; кросс-платформенная, то есть как на станции «Китай-город», пересадка между двумя линиями - Большой кольцевой и Некрасовской; выходы к остановкам наземки и станции Московского центрального кольца «Нижегородская».

Дизайн-проект станции "Нижегородская" Некрасовской линии. Фото stroi.mos.ru

Дизайн-проект станции "Нижегородская" Некрасовской линии. Фото stroi.mos.ru

«Стахановская»: полы выложат камнем из магмы

На станции будут две боковые платформы и тоннель посередине. Ее украсят в трех цветах - красный, серый и черный, словно картину в духе советского авангарда 1920 - 1930 годов. На полу уложат серый гранит и габбро - камень из магмы с высокой прочностью.

Где: на пересечении Рязанского проспекта и 2-го Грайвороновского проезда.

Что на станции: один вестибюль с выходом к остановкам наземки.

Дизайн-проект станции "Стахановская". Фото stroi.mos.ru

«Окская»: круги на воде

Станцию оформят в синих, серых и черных цветах. Дизайн напомнит о реке Оке. Словно круги на воде, по потолку «побегут» огромные светильники-кольца на темных алюминиевых панелях. Стены переходов облицуют керамогранитом в тон стенам вестибюля и платформы.

Где: на пересечении Окской улицы (ул. Паперника) и Рязанского проспекта.

Что на станции: один вестибюль; выход к Окской улице, на Рязанский проспект, к остановкам наземки.

Дизайн-проект станции "Окская". Фото stroi.mos.ru

«Юго-Восточная»: купола над головой

На станции развесят светоотражающие белоснежные плафоны-купола. Они напомнят историческую архитектуру южных городов, в честь которых названы соседние с метро улицы - Ферганская, Ташкентская, Самаркандский бульвар. Стены и пол «раскрасят» в песочных цветах - бежевом, желтом и сером. Потолок отделают декоративной штукатуркой черного цвета.

Где: на пересечении Ферганской улицы и Самаркандского бульвара.

Что на станции: один вестибюль с выходом к остановкам наземки.

Дизайн-проект станции "Юго-Восточная". Фото stroi.mos.ru

«Косино»: парящие журавли и рыбки

Дизайн напомнит о природе этого столичного района - озерах Черное, Белое и Святое. Глянцевый подвесной потолок украсят треугольники с перфорацией для эффекта мерцания воды. Рядом нарисуют парящих в небе журавлей и летящие в воде стаи рыбок. Пол - из гранита, колонны на платформе - из алюминиевых панелей цвета с необычным названием «бриллиантово-шампанский металлик».

Где: между Лермонтовским проспектом и железнодорожными путями Казанского направления.

Что на станции: два вестибюля; переход на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии; выходы к железнодорожной платформе Косино и на Лермонтовский проспект.

На строящейся станции "Косино". Фото stroi.mos.ru

На строящейся станции "Косино". Фото stroi.mos.ru

«Улица Дмитриевского»: просто космос

Потолок на станции сделают из отражающих панелей, чтобы добавить немного простора под землей. На платформе поставят колонны с подсветкой. Их отражение в потолке напомнит лунную дорожку. Космический дизайн получится с помощью сочетания света и цвета. Над путями протянут вентиляционные каналы, чтобы разделить пространство по высоте на два уровня. В эти каналы ближе к краю платформы встроят светодиоды.

Где: вдоль улицы Дмитриевского, около пересечения с улицей Салтыковская и улицей Наташи Качуевской.

Что на станции: два подземных вестибюля; выходы на улицы Салтыковская и Наташи Качуевской, а также к будущему общественно-деловому центру в ТПУ «Улица Дмитриевского».

Дизайн-проект станции "Улица Дмитриевского". Фото stroi.mos.ru

«Лухмановская»: гляжусь в тебя, как в зеркало

Река и на этой станции станет главной темой. Для этого потолок выложат из анодированных алюминиевых панелей. В них, словно в зеркале, будут отражаться пассажиры. На стенах увидим закат из оранжевых панелей. Для станции используют природные оттенки серого, бежевого и серо-коричневого цвета.

Где: на пересечении трассы Вешняки - Люберцы с Лухмановской улицей.

Что на станции: два вестибюля; выходы к проектируемому транспортно-пересадочному узлу, остановкам наземки и жилым кварталам Кожухово.

На станции метро "Лухмановская" Кожуховской линии. Фото stroi.mos.ru

«Некрасовка»: под звездным небом

На пешеходных маршрутах по всей станции устроят лунную ночь. Потолок превратят в звездное небо с помощью точечных светильников на темных панелях. На платформе центральные колонны из металлокерамических панелей жемчужно-серого и белого цвета напомнят лунный камень. Ночное небо раскинется и около билетных касс.

Где: в центре жилого района Некрасовка, вдоль улицы Покровская, около перекрестка с проспектом Защитников Москвы.

Что на станции: два вестибюля; выходы к остановкам наземки, жилым домам, улицам Покровская, Рождественская и проспекту Защитников Москвы.