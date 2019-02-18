От шести миллионов за серию: сколько стоит снять сериал для нашего ТВ

За год на каждом из наших крупных телеканалов выходит в среднем 15 – 20 сериалов. Обычно телезрители обсуждают гонорары актеров, но есть и множество других статей расходов при производстве сериалов. Мы составили смету расходов на сериалы.

Музыка

Музыку для сериалов покупают готовую либо заказывают. К примеру, Сергей Шнуров начал писать музыку к сериалам и фильмам лет 15 назад («Бумер», «Улицы разбитых фонарей-8» и т.п.») и успешно продолжает это дело сейчас - на его счету три десятка работ. Одни из последних работ композитора Шнурова на этом поприще – «Зайцев+1», «Гоголь. Страшная месть». Работа Сергея Шнурова для сериалов начинается с суммы в 2 млн. руб.

Если создатели сериала хотят, чтобы в их проекте звучала хорошая музыка – это не дешево, а много хорошей музыки – дорого. Так как права на ее использование стоят не мало. «Мы покупали иностранные треки для сериала «Восьмидесятые» по $5 тысяч», - рассказывал Антон Щукин один из основателей компании производителя сериалов Good Story Media.

Сценарий

Сценарий сериала может писать один автор или группа, их работа оценивается от 200 до 500 тыс.руб. за серию. Средний заработок сценариста – 4 млн. руб. за проект. У сценариста с именем доходы на порядок выше.

Есть и дополнительные опции, благодаря которым происходит удорожание проекта. К примеру, одна их компаний-производителей использует консультантов по сценарию – опытных и успешных коллег из США. Нанимать опытного человека от американских сериальных производителей дорого, а вот нанять консультанта, который не пишет, а корректирует и направляет работу сценаристов стоит «всего» - $5 тыс. (330 тыс.руб. по нынешнему курсу) в неделю. К примеру, консультанты сотрудничали со сценаристами на сериалах «Физрук», «Сладкая жизнь», «Воронины».

Место съемок

Расходы растут, когда для съемок нужно перекрывать движение транспорта на оживленной улице или припарковывать вереницу техники в центре, разбивать машины или отправлять в «экспедицию» на курорт актеров (их нужно поселить в приличную гостиницу и обеспечить райдер). Накладно снимать в аэропорту или на горнолыжном курорте, спецэффекты и прочий экшн. Поэтому часто в сериалах с небольшими бюджетами действие происходит в домах и больницах, построенных в павильонах.

Самые дорогие сериалы - исторические. Нужны костюмы, съемки во дворцах... Каждая серия "Годунова" стоила больше 15 млн.руб. Фото: Кадр из сериала

«У масштабных исторических сериалов смета больше в два-три раза. Судите сами. Закрытие ресторана на Новой Риге на съемочный день может стоить 100 тыс. руб., а аренда дворца миллион. Нужно отшивать костюмы, а работа реквизитора не ограничивается поездкой в Икею. А сцены боев или походов? Ну и количество съемочных дней, от которых напрямую зависит смета, связано со сложностью сцен. Серию в павильоне можно снять за семь дней. Количество съемочных дней, а значит и бюджет раздувается, когда появляются трюки и прочий экшн...» - рассказывает наш источник в одной из компаний-производителей.

Гонорары

Если в сериале играет суперзвезда, то график съемок подстраивается под этого актера. Из-за востребованности звезды (театр, ТВ, занятость в других проектах) съемки могут растянуться по времени. А если нужно «свести» в кадре двух звезд... то проект в 12 или 16 серий могут снимать и год.

Один из самых модных актеров Александр Петров получает за съемочный день в среднем 200 тыс.руб. Фото: кадр из сериала "Полицеский с Рублевки".

«Сериал с Хабенским, Безруковым или Нагиевым в главной роли из-за их гонораров будет стоить в два раза дороже, чем проект с модными молодыми актерами или «народными и заслуженными». У американцев другой порядок цен: к примеру, Роберт де Ниро получает за эпизод (то есть за серию) в среднем $700 тыс. (46,3 млн.руб.). А у наших главных звезд гонорар: 400 - 500 тыс.руб. за один съемочный день», - подсчитывает сотрудник кинокомпании. - Стоимость недорогого сериала у нас начинается от $100 тыс. (6,6 млн.руб) за серию. И может составлять до $250 тыс. (16,5 млн.руб.). Если же сериал исторический, с дорогими съемками по стране или звездными актерами и спецэффектами, то можно дойти и до 20 млн. Но эти расходы не сравнимы с западными. Эпизод сериала «Корона» обходится Netflix в $10 млн.(662 млн.руб.), а серия «Очень странных дел» - в $8 млн. (529 млн.руб.)...»

Талантливая молодежь на съемочной площадке работает за 50 тыс.руб. в день, а раскрученная талантливая молодежь - за 100 тыс. Одна из главных проблем производителей - актеры завышают гонорары, а хороших режиссеров всегда не хватает.

Готовый продукт компании-производители продают каналам.