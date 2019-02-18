В распространении учения о плоской Земле ученые обвинили YouTube

Вы, наверняка, тоже удивлялись, откуда в наш век торжества науки и информационных технологий находится такое огромное количество людей, которые верят во всякую ахинею. Ведь, казалось бы, достаточно сделать всего несколько кликов, чтобы убедиться, что лох-несское чудовище это выдумка, а Бермудский треугольник ничем не опаснее любого другого места в океане.Группа ученых во глав с Эшли Ландрум из Техасского технологического университета решила выяснить, как формируется вера в фейки на примере Общества сторонников плоской Земли. Это хороший объект для исследований, поскольку численность приверженцев этой нелепой теории растет быстрыми темпами и они активно пропагандируют свои воззрения.

Эшли и ее коллеги два года подряд - в 2017 и в 2018, ездили на традиционные конференции, которые проводили сторонники плоской Земли. При этом психологи провели интервью с 30 адептами антинаучного учения, стремясь понять откуда растут ноги у этого заблуждения. Оказалось, что главным источником диких сведений, как ни странно, оказался YouTube - сервис для просмотра видео.

Ученые констатируют: 29 человек из 30 еще два года назад были убеждены в том, что Земля круглая. Что же пошатнуло их веру в разумное устройство мира? Выяснилось, что все они в разное интересовались другими конспирологическими теориями: кто-то искал в интернете информацию о том, на самом ли деле американцы летали на Луну или это голливудская постановка? Другие интересовались версией, что взрывы башен-близнецов в Нью-Йорке устроило ЦРУ, чтобы оправдать вторжение в Ирак и Афганистан. Однако при этом YouTube услужливо подсовывал им «видосы» сторонников плоской Земли. Ознакомившись с ними, граждане уверовали, будто наша планета является диском.

- Самое интересное, что некоторые наши собеседники начинали смотреть видео, чтобы посмеяться над «плоскоземельцами», - говорит Эшли. - Но в итоге оказались захвачены их аргументацией.

Исследователи считают, что алгоритм поиска YouTube должен быть изменен. Сейчас он настроен таким образом, что пользователь попадает в своеобразную «эхо-камеру» своего собственного мнения. Сервис, учитывая историю запросов, показывает людям то, что соответствует их интересам и взглядам. Но при этом пользователи теряют навык критического мышления, умения сравнивать и взвешивать аргументы двух сторон. По мнению ученых, алгоритм поиска должен давать более разносторонний и сбалансированный контент. Ведь сервис является кладезем огромного количества полезных сведений. И можно было бы ранжировать поиск таким образом, чтобы он в первую очередь выдавал доказательные ссылки и лишь затем контент спорного содержания.

Кроме того, должны активизироваться и сами ученые. Сегодня они нередко считают ниже своего достоинства спорить с выразителями идиотских взглядов. Поэтому безумный контент, который создают буйные товарищи, беспрепятственно пускает корни в умах наивных обывателей. Тем более, что шарлатаны зачастую заказывают изготовление роликов профессионалам. А профессионально сделанная продукция доходит до граждан быстрее, чем верные, но мудреные аргументы жрецов науки, особенно, если их видео снято кустарным способом.