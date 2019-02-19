Для Хрущева Крым был разменной монетой в борьбе за власть

В эти дни 65 лет назад руководство СССР приняло решение о передаче полуострова Крым из состава РСФСР в УССР. Именно оно положило начало тому клубку противоречий, которые пришлось разрешать уже в наши дни. О том, как это происходило, на радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат исторических наук, замдиректора Института истории и политики Владимир Шаповалов.

ВЛАСТЬ В ОБМЕН НА ТЕРРИТОРИЮ

- Владимир Леонидович, каковы были логика и побудительные мотивы Никиты Хрущева, что об этом известно?

- Самую важную роль в этом процессе сыграл лидер Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев. Именно его решение о передаче Крыма, именно его подпись под документами. Одна причина обозначена официально в советских документах. Хрущев всегда эту позицию поддерживал. Дескать, так было выгодно с точки зрения развития народно-хозяйственного комплекса Советского Союза, Украины, России и Крыма. Поскольку планировалось строительство Северо-Крымского канала, который должен был оросить Крым, сам Крым по суше был связан с Украиной и имел большие экономические контакты и связи с УССР, якобы поэтому так и произошло. Это соответствует действительности. И канал нужно было строить, и связи были, и суша была с Украиной. Но только этими причинами и экономической целесообразностью мотивы Хрущева не исчерпываются. Иначе бы Калининградскую область передали Литве. Страна-то была одна.

Основная реальная причина – это борьба за власть в СССР. Вспомним, 1954 год, сразу после смерти Сталина, это период, когда Никита Сергеевич еще некрепко держит власть в своих руках. Еще существует достаточно серьезная оппозиция ему. И в своей борьбе за власть в Советском Союзе он рассматривал Украину в качестве ресурса. Опирался на украинских партийных лидеров. Он ведь был руководителем Украины с 1938-го по 1949 годы. Всех там знал. Это была его команда. Он искал союзников среди тех, кто бы был противостоял «верхушке партии», среди которой сам Никита Сергеевич котировался невысоко.

- То есть, раздаривая русские земли национальным республикам, он заручался поддержкой украинского, казахстанского руководства? В этом истинные причины перекраивания карты?

- Совершенно верно. Его конкурентами в борьбе за власть были политики существенно более маститые, авторитетные, старшие, давно уже находящиеся в центре принятия решений – в Москве. При этом, почти все представители советских элит – это не москвичи. Но в данном случае Хрущева справедливо рассматривать как пришлого провинциального, регионального политика, у которого появился шанс выйти на первые позиции, который решил опереться на проверенные кадры и на ту территорию, которая была его близкой, знакомой и родной. Когда Хрущев стал полновластным лидером государства, вспомните его реформу, связанную с совнархозами, - территориальную децентрализацию. Это свидетельствует о том, что Хрущев достаточно просто относился к таким сложным вещам как административно-территориальное устройство. И, кстати, несерьезность такого отношения приводила к серьезным нарушениям в реализации решений. Как и в случае с Крымом.

Под судьбоносным указом стоят подписи Климента Ворошилова и Николая Пегова. Но продавил документ именно Хрущев. Фото: ru.wikipedia.org

А ПРО СЕВАСТОПОЛЬ ПРОСТО ЗАБЫЛИ?

- Отсюда можно поподробней? Что именно нарушили?

- Есть целый ряд конкретных нарушений. Подобные решения, следуя логике, надо принимать на референдуме. Но советская система такой референдум не предусматривала. Зато наличествовала сложная процедура, в рамках которой должны были быть приняты решения на уровне республиканском – России, Украины и на уровне всесоюзном. Так вот, решения принимались законодательной властью – Верховным Советом и Президиумом Верховного Совета. Самое серьезное нарушение состоит в том, что решение Президиума Верховного Совета РСФСР принималось без кворума. Это нарушение дезавуирует всю процедуру изначально. Потому что это первая стадия данного процесса.

Был целый ряд других моментов. Есть решение Совмина России – в качестве инициативного обращения к Президиуму Верховного Совета России. Хотя Совмин – исполнительная власть – не имел полномочий по таким вопросам выступать в качестве инициатора. Еще одно существенное нарушение состоит в том, что на последней стадии – это рассмотрение на Президиуме Верховного Совета СССР, ВС СССР должен был рассматривать совместную инициативу двух республик – Украины и России. Но по каким-то причинам была инициатива только Украины. Поэтому само решение ничтожно с точки зрения юридической. Оно не выдерживает никакой критики, поскольку сделано не в соответствии с тем юридическим порядком, который был установлен.

Есть и не явные нарушения, а просто «странности». Так, например, есть сомнения в отношении документа о рассмотрении этого вопроса Президиумом ВС СССР. Существует подозрение, что документ оформили задним числом. И не очень грамотно. Там есть несколько фамилий, которые на тот момент не могли или не занимали указанные должности. Вероятно, было решение самого Никиты Сергеевича, а с ним согласились другие представители советского руководства. И это решение оформили без соблюдения каких-то юридических процедур. Причем задним числом. А тогдашний руководитель Крыма, первый секретарь Крымского обкома Павел Титов был просто против передачи Крыма Украине.

- В тех условиях нашелся человек, который сказал Хрущеву: «Я против»?

- Да. У нас существует клише, что в советском обществе – в сталинском, в постсталинском – не существовало дискуссий. А они были, и по разным вопросам. И люди высказывали свое мнение. Титов не побоялся высказаться категорически против передачи Крыма Украине. В результате он был тут же уволен с должности.

А есть еще отдельный вопрос Севастополя.

- А с ним что случилось?

- Севастополь еще до того, в 1948 году был выведен из состава Крымской области. Юридически он имел статус, сопоставимый с Крымской областью, был городом республиканского подчинения РСФСР. И, хотя председатель исполкома Севастопольского горсовета присутствовал на заседании Президиума Верховного Совета РСФСР, на котором принималось решение о передаче Крыма Украине, никаких отдельных решений по Севастополю не принималось никогда. Думаю, что советские руководители просто забыли, что Севастополь – это отдельная территория, и нужно оформлять решение по нему в виде отдельного акта. Но ничего подобного сделано не было.

- От передачи Крыма УССР для полуострова каких последствий было больше – положительных или отрицательных?

- В экономике никаких особых последствий от этого не было. Я уже говорил ранее, что был единый народно-хозяйственный комплекс по всей стране. А вот отрицательные последствия все же были. Но на ментальном уровне. Советский Союз был многонациональной страной, в основе которой лежали идеи интернационализма. Но каждая национальная республика в этом интернациональном государстве все-таки была национальным образованием. И национальный аспект играл очень важную роль и для позиционирования и самоидентификации руководства, и интеллектуальных элит. При том, что Крым был русским, русскоязычным, конечно, вот эта украинизация, пропаганда украинства, пусть и не имевшая оголтелого характера, достаточно мягкая, которая была и в советский период, вот это, с моей точки зрения, имело исключительно отрицательное значение.

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ИЗ КИЕВА

- На Украине сейчас распространяют миф, что Крым ей передали, чтобы она его восстановила и отстроила, потому что, дескать, при РСФСР там никто ничего не делал. Москва бросила Крым, а вот Киев его выходил и вырастил.

- На Украине сейчас ходит много бредовых инсинуаций, и не только в области истории. Но это уже полная чушь. Советская экономика была плановой и единой. Вне зависимости от того, где находится территория, это все единый народно-хозяйственный комплекс. А материальные ресурсы и финансы, ими всегда распоряжалась Москва.

Что представляли собой Украина и Крым в 1954-м? Разрушенные территории, на которых полным ходом шло восстановление. Им выпала тяжелая судьба, по ним по всей территории прокатилась жесточайшая война. Знаете, сколько жителей было в Севастополе на момент освобождения? Всего 4 тысячи человек. А до войны там насчитывалось более 114 тысяч жителей. Все крупные предприятия были разрушены на Украине.

Сама Украина нуждалась в колоссальной помощи, и ей эта помощь оказывалась всей страной в целом, и РСФСР, и другими республиками. Как и Белоруссии, кстати. В Советском Союзе был единый бюджет. Как таковой финансовой самостоятельности республик было существенно меньше, чем финансовой самостоятельности даже, к примеру, Белгородской области в настоящее время в Российской Федерации. Крым и Украину ехали восстанавливать люди со всей страны. Оставались там жить потом. В 1946-м население Севастополя выросло до 56 тысяч человек, а в 1959-м уже подобралось почти к 150 тысячам жителей.

- Вот это украинцами тоже ставится в вину СССР и России, в частности. Дескать, понаехали, понавезли «москалей» и мокшан, оккупировали регион, в котором жили преимущественно украинцы и крымские татары.

- Этим экспертам нужно посоветовать почитать Чехова. В его рассказах ситуация в Крыму очень хорошо показана. Сколько там было украинцев. Национальный состав населения Крыма – это очень интересный вопрос. Фактически Крым формировался как отдельная многонациональная, очень уникальная общность, в которой постоянно проходили те или иные изменения. Был период еврейской колонизации конца 20-х – начала 30-х годов 20-го века, который оказался не завершенным в силу того, что было принято решение создавать Еврейскую автономную область на Дальнем Востоке. Было достаточно большое количество колонистов греческих, армянских, болгарских, немецких. В 1941 году 60 тысяч немецких жителей Крыма были вывезены в период наступления фашистов, отправлены дальше в Советский Союз. Это были потомки немецких колонистов, которые еще со времен Екатерины Второй здесь очень активно приживались. Было большое крымско-татарское население, значительная часть которого также была удалена из Крыма в этот период, а значительная часть их потомков вернулась в позднее советское время. В Крыму жили и живут не только крымские, но и просто татары, белорусы, поляки, молдаване, цыгане и т.д.

ЭТО РУССКИЕ ПРОСТОРЫ, ЭТО РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

- Основной треугольник – русские, украинцы, крымские татары, подавляющая часть которых была выселена не просто так, а за сотрудничество с гитлеровцами и лояльность по отношению к ним. Здесь как дела обстоят?

- Некорректно разделять русских и украинцев в принципе. Ни в российской истории, ни в советской истории. Были люди, которые идентифицировали себя сначала как малороссы, потом как украинцы, а затем – как русские. И наоборот. Неслучайно тот же министр иностранных дел Украины Климкин родился в России, все детство, юность, молодость провел в России, здесь получил высшее образование. И был абсолютно русским, а после распределения, попав в Киев, вдруг выяснилось, что он украинец. Хотя он не знал ни одного украинского слова.

После того, как Крым стал территорией Российской империи, спасибо Екатерине Второй и Потемкину-Таврическому за этот великий подвиг, он начал активно заселяться. Это же была территория, благодатная, с одной стороны, и достаточно бедно населенная в силу разных причин. Значительная часть крымских татар отсюда ушла. Эта территория заселялась в том числе и целенаправленно правительством весь период. И еврейская колонизация связана именно с этим. Крым был недонаселен. Русские, попадая в украинскую среду, могут перенимать украинские языковые, культурные традиции. То же самое касается украинцев. И поскольку Крым был абсолютно русской средой, то здесь даже некорректно ставить вопрос, какой там удельный вес украинцев был. Да, там были украинцы еще со времен Екатерины Второй, но они инкорпорировались в эту общую массу великороссов и сливались с ней. Причем, эта русификация не была насильственной.

- Я посмотрел статистику. Начиная с того времени, когда стали проводить переписи населения, еще в Российской империи, русских в Крыму всегда было больше, чем украинцев. Но при этом количество и русских, и украинцев синхронно то росло, то уменьшалось. Так что вряд ли можно говорить о целенаправленной миграции по национальному признаку или о каких-то государственных программах по переселению граждан определенной национальности.

- Это была русская территория по сути. Точно так же, как, в значительной степени, Новороссия. Крым в большей степени, Новороссия в меньшей. Но и Новороссия – от Одессы до Мариуполя формировалась ровно таким же образом. И сюда переселялись, иногда это были просто целенаправленные заселения. Помещик покупал землю и привозил своих крестьян. Это процесс, который был абсолютно нормальным. И никто тогда не ставил вопрос: а, вот у тебя фамилия Петренко, значит, ты украинец. Была общая славянская народность – русско-украинская. Которая жила единой общностью.

И которая сейчас возвращается к этому. Во всяком случае, в Крыму.