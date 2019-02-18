Сергей Полонский: «Если я мошенник, «Москва-Сити» - символ мошенничества!»

«ВЫ НЕ КУПИТЕ КВАРТИРУ, В КОТОРОЙ ЖИЛ ЧИКОТИЛО...»

- Сергей, против вас было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с деньгами дольщиков...

- Маленькое уточнение. Никаких оснований вообще возбуждать уголовное дело не было. Экспертиза уточнила, что было привлечено 2 млрд. 400 млн., а вложено 2 млрд. 742 млн. Более того, это не мое мнение… У нас есть уполномоченный представитель Президента РФ по делам предпринимателей Титов Борис Юрьевич. У него существует огромное количество независимых экспертов. Провели 4 независимых экспертизы, и они установили, что нет самого события состава преступления. Поэтому сейчас нами написано заявление в кассацию о пересмотре состава уголовного дела и об отмене решения суда. Не то что не было ничего похищено, было вложено на 342 млн. рублей больше. Это важный момент.

- За вашей спиной обманутых дольщиков не осталось?

- Есть 103 человека, которые до сих пор не получили квартиры. Этот дом не строится, «Кутузовская миля», 10 лет объект стоит, и он не достроен до сих пор. Там всего 50 тыс. метров в общей сложности. Нами было продано в этом здании всего 12,5 тыс. метров, несмотря на то, что полностью конструктив был возведен. И еще в соседнем доме было построено за эти же деньги, за 2,5 миллиарда, 567 квартир, которые мы передали городу Москве.

Знаете, бизнес-сообщество давно разобралось с нашей историей. Абсолютно понятно, что наша компания стоила 4,5 млрд. долларов. Более того, эта компания была единственной, которая имела проекты в 10 странах мира. Мы первые, кто привез сюда технологии и всех экспертов со всех стран мира – от архитекторов, конструкторов. Когда мы запускали «Москва-Сити», поскольку не было в России таких компетенций, мы привезли американцев, японцев, немцев, французов, китайцев. У нас было 200 международных компаний. Это дало очень важный толчок для развития всего рынка офисной бизнес-недвижимости. Потому что на тот момент времени, когда мы запускали эти проекты, все российские компании находились в подвалах. Сегодня мы уже знаем, что в «Москва-Сити» переехал ВТБ, переехал Сбер практически в полном составе. Сейчас 4 министерства РФ переезжают туда.

Экономику России невозможно вообще обсуждать без «Москва-Сити». Девелопмент России невозможно обсуждать без «Москва-Сити». Есть такие основополагающие вещи. Мы могли бы сидеть тихо и не дергать лишний раз прокуратуру по апелляции. Но если Полонский мошенник, тогда символ мошенничества будет над всем «Москва-Сити». Это на самом деле энергетически очень важная вещь. Вы же не купите квартиру, например, в которой жил Чикатило. Вообще во всех странах мира, если вы покупаете квартиру, вас обязаны информировать, что в этом доме жил убийца или произошло что-то такое. Поэтому это важный элемент для всего бизнес-сообщества.

Вы поймите правильно. Мы тогда говорили, что идет беспредел по отношению к предпринимателям, он достиг такого апогея, что уже президент в Послании Федеральному собранию сказал о том, что 83% предпринимателей, против которых возбуждаются уголовные дела, теряют, уничтожается полностью бизнес. У нас сегодня 0,1% оправдательных приговоров, а в суде присяжных 50%, кстати. То есть 500 раз разница.

Сергей Полонский в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

«ЕСЛИ КОМПАНИЯ ЗАПЛАТИЛА 20 МЛРД НАЛОГОВ И ОБАНКРОТИЛАСЬ — ПУСТЬ ГОСУДАРСТВО ВЕРНЕТ ПОЛОВИНУ»

- Все дольщики идут с претензиями к застройщикам. А куда им еще идти? Кто должен нести ответственность за недострой? Чиновники? Банки?

- Самый лучший чиновник – который вообще не принимает никаких решений, с моей точки зрения. Как только чиновники начинают кому-то помогать, получается полный кавардак. Например, наш рынок недвижимости. Мы его создавали с 93-го года, его тогда вообще не было. И мы как-то работали в 90-е годы, хотя у нас договора состояли на одной страничке. И всё выполняли, в 90-е годы не было обманутых дольщиков. И в 2000-х не было. Была история с «Социальной инициативой», с Карасевым. Но там все понятно. И вдруг сейчас все девелоперы, строители стали обманывать людей… Вдруг, ни с того ни с сего, просыпается такой человек и думает: вот я жил, работал всю жизнь, дай-ка я обману людей. Причем мошенничество - это такая форма, что человек должен не узнать, что у него украли квартиру. Как можно украсть квартиру, чтобы человек не заметил, что у него украли? По крайней мере, тогда надо статью делать не «мошенничество», а «грабеж».

- Простите, если эту квартиру вообще построили. А если это все осталось на стадии вырытой ямы в земле, а деньги люди уже вложили, и немалые…

- Вот, например, Mirax Group заплатила за 8 лет 20 миллиардов прямых налогов. Кому она заплатила? В любом процессе государство является партнером. Вот по «Кутузовской миле» уникальная история. Государство получило 568 квартир, и там живут люди уже шестой год. А люди, которые оплатили свои квартиры (потому что там 30 на 70 контракт был), они не получили свои квартиры. Нет, ребята, так не бывает. Это обоюдостороннее движение. Я, например, вообще считаю, что если компания заплатила 20 миллиардов налогов, потом обанкротилась, - пожалуйста, государство, половину верните по-партнерски.

Какие были созданы условия? За последний год металл подорожал на 30-40%. Курс рубля уронили к доллару в два раза. Огромное количество материалов в строительных проектах (лифты, инженерное оборудование и т.д.) – это долларовые позиции. Год назад мы проводили анализ. Продажная цена в Московской области была 75 тыс. рублей, а себестоимость – 72 тыс. руб. Грубо говоря, это 5%. Пять процентов в нестабильных рынках нельзя зарабатывать. И это государство создало такие условия.

А теперь банкиры добились своего. Они пытались это сделать с 2004 года, когда появился закон долевого строительства. Они хотели сделать так, чтобы весь денежный поток шел через банки.

Застройщики настолько все напуганы, что они боятся сесть за один стол и выработать общую позицию. Они не смогли реально предложить какую-то альтернативу.

«Я НЕ СЯДУ В САМОЛЕТ, ГДЕ ПЕРВЫМ ПИЛОТОМ СИДИТ ЖИРИНОВСКИЙ»

- А чем напуганы застройщики? Чего они так боятся?

- У нас осталось всего три банка, которые фактически могут финансировать стройку. Это Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Потому что любой строительный проект – это минимум 10-15 млн. долларов. Я буду считать в долларах, извините, мне так удобнее. Я вообще считаю, что прибыль надо считать в твердых единицах, нельзя считать прибыль, например, в рублях. Вы купили квартиру, например, за 100 тыс. долларов (3 миллиона). Сейчас она стоит 4 миллиона. И вам говорят: с миллиона заплатите налоги, рубли. А у вас попадалово, извините, на 50 тыс. долларов. Они, создав инфляцию, еще нам говорят… Также плюс 2% НДС, что привело к увеличению на самом деле не на 2%, а на 10% цен на товары.

Надо понимать, что базисная основа любого государства в экономике – это малый и средний бизнес. И с этой точки зрения недвижимость является очень большой фундаментальной платформой. Например, мировой кризис 2008 года начался с падения недвижимости, схлопывания. И мы тогда еще сказали: если недвижимость упадет и встанет, абсолютно точно экономику России будет никак не поднять. То, что сегодня делают и принимают…

- У нас с 1 июля очередные изменения в законодательстве. Напрямую деньги у дольщиков застройщики больше принимать не смогут. Все стройки - только через проектное финансирование…

- Надо говорить: через банки. То есть банки добились своего. Во всех странах мира недвижимость является очень хорошим инструментом для инвестирования в персонально людей. Во Франции, например, если вы покупаете вторую квартиру, вам, наоборот, налог возвращают. Потому что они понимают, что если ты покупаешь вторую квартиру, то ты как бы инвестируешь. Тем самым ты выкидываешь ее на рынок, и деньги будут генерироваться, и студенты имеют возможность… Чем больше предложений арендных квартир на рынке, тем студенты имеют возможность дешевле брать их в аренду. И экономика запускается. У нас со второй квартиры, наоборот, - налоги.

С моей точки зрения, каждый должен заниматься своим делом профессионально. Например, пилот самолета. Он учится, потом сдает экзамены и т.д. Но вы же не сядете в самолет, если вам скажут, что вот сидит первый пилот Жириновский, а второй пилот – Зюганов. Они как руководители партий - классные ребята, но они ничего не понимают в управлении самолетом. Точно так же и здесь. Для того чтобы понять, что такое девелопмент… А это фундаментальная вещь для каждого государства. Недвижимость определяет психоэмоциональное состояние людей, где какая преступность в каком городе, как идет экономика и т.д. Это лакмусовая бумажка. Поэтому в Америке президент два раза в год выступает перед ассоциацией домостроителей.

А у нас… С кем реально можно за этот стол сесть и на равных поговорить, кто реально понимает про мировой рынок девелопмента. Вы же не можете брать отдельно российский рынок.

«ЛЮДЕЙ РОССИИ ЛИШИЛИ МАЛЕНЬКОГО БИЗНЕСА: КУПИЛ ПОРАНЬШЕ, ПОТОМ ПРОДАЛ ПОДОРОЖЕ»

- Простите, если вы, застройщики, не можете между собой договориться…

- Очень важный момент - я не являюсь сегодня девелопером. Я сегодня не занимаюсь этим бизнесом. Именно поэтому я говорю больше, чем все остальные. Я очень мягко говорю то, что они думают. То, что происходит в строительных девелоперских компаниях, я даже не знаю, как можно назвать, в каком они состоянии психоэмоциональном.

Бизнесмен Сергей Полонский в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы услышали, что вы не хотели, чтобы все деньги были в руках банков.

- Вы не услышали…

- Давайте тогда еще раз проговорим, что сейчас волнует строительный бизнес.

- Очень важный момент. Люди должны иметь право инвестировать. Это была одна из возможностей заработка людей — на новостройке. Людей России лишили еще одного маленького бизнеса. На самом деле это уничтожение малого и среднего бизнеса, возможности вас быть свободными. Потому что свободный человек только тот, кто имеет какой-то бизнес. Даже сдача квартиры является бизнесом. Или продажа квартиры. Купил пораньше, потом продал подороже. Люди во всех странах мира этим занимаются. Вы уже не сможете этим заняться, потому что это забрал банк под себя.

- Слушатели нам пишут: «А что делать, если я обманутый дольщик?», «В СССР такого грабежа без виновных произойти не могло», «Кто деньги поимел у дольщиков, с того и спрос. Кому эти деньги в карман перешли А где результат?»

- Это вопрос персонально ко мне? Если персонально ко мне, то я ответил, что вложено на 342 миллиона больше. Жирная точка.

Давайте проведем открытое совещание, позовем застройщиков, позовем чиновников, включим камеры и начнем разбираться – кто в России отвечает за недострой?

У вас, например, есть долларовые контракты, а у вас курс падает в два раза. И у вас уже убыток 40%. А вы же нам гарантировали, что курс будет стабильный.

Вот сейчас серьезная ситуация разворачивается с «Восток Бэринг». Поскольку я вхожу в Партию Роста, мы занимаемся этим вопросом. Там же уголовное дело. Фактически наши бизнесмены заявили на американца, его посадили. Хотя не имеют права вообще по 108-й статье сажать предпринимателей. Это серьезнейший удар по взаимоотношениям. Возбуждают уголовное дело против предпринимателя или застройщика – и всё, можно гарантированно сказать, что дом будет стоять пять лет. Вместо того чтобы сначала разобраться…

Вот у меня простой пример. Меня обвинили в том, что я украл, в 2013 году. А экспертизу сделали в 2015-м. И выяснилось, что вложено на 342 миллиона больше. А компании «Миракс Групп» на данный момент времени нет, а это была лучшая компания в Европе. То есть аналогов в Европе не было. Я уж не говорю о том, что сейчас строят одни турки, которых мы учили строить. Сегодня ни одна российская компания не в состоянии полностью сделать 100-этажный проект, просто потому что не обладает такими технологиями. Я считаю, то, что творится на рынке недвижимости на данный момент времени, это полная анархия. Большей анархии невозможно представить. Настолько дорегулировались… У нас сегодня ВТБ и Сбербанк – главные застройщики. Да нигде в мире банки не строят, потому что это конфликт интересов.

Мы же предлагали еще в 2004 году сделать спецсчета, которые бы открывались поэтапно: 20% - когда фундамент готов, еще 30% - когда монолит готов, потом на инженерию и остается до сдачи 15-20%. Мы эту форму предлагали, потому что весь мир так работает. Тогда нам сказали: нет, это никому не надо. А если бы она была, не было бы ни одного обманутого дольщика тогда, в 2004-м.

А почему? Потому что за столом собрались люди, которые ничего не понимали тогда в строительстве, в девелопменте. Это настолько чувствительная вещь – недвижимость. Не надо трогать бедных строителей, они и так работают в тяжелейших условиях. Они сегодня реально в ноль, в минус работают. Строители создали, поменяли лицо городов, без копейки государственных денег, это важный момент. Строительный рынок занимает сегодня 40% общего ВВП страны. Если он ляжет, непонятно вообще, что будет.

Сергей Полонский: "Давайте проведем открытое совещание, позовем застройщиков, позовем чиновников, включим камеры и начнем разбираться – кто в России отвечает за недострой?".Фото: Иван МАКЕЕВ

«КТО РАЗБИРАЕТСЯ В НЕДВИЖИМОСТИ ЛУЧШЕ МЕНЯ? ВОТ ПОЭТОМУ У ВАС КАКИЕ-ТО ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ»

- Тогда, получается, вы меценаты, если работаете в убыток и готовы этим заниматься дальше?

- Очень важный момент. Есть 5-летние циклы. Вы можете на протяжении года-двух даже работать в минус. Потому что у вас там, например, 15% плюс, здесь у вас 5% минус. Вы же должны проект считать в целом. Поэтому когда кричали, что девелоперы зарабатывают 30%... Да, в этом году могло быть 30%, а в следующем году… Вообще во всех странах мира девелоперы зарабатывают 30% от стоимости проекта.

- Так вы зарабатываете все-таки?

- Вы меня послушайте до конца, пожалуйста. В мире стандарты: девелопер зарабатывает 30% от стоимости созданного проекта. В России сегодня девелоперы зарабатывают 5-6-7%. 10% процентов заработать – это хорошо. То есть экономика России сегодня настолько слабая, настолько неустойчивая…

В чем еще момент? Когда человек покупает квартиру, он смотрит на перспективу, вперед на 10-15 лет, офисы и т.д. И когда вот такая разбалансировка идет, когда у нас сажают предпринимателей непонятно на каком основании…

На данный момент времени на проекты, я думаю, в 60-70% регионов продажная цена меньше, чем себестоимость строительства. Если вы планировали построить, а у вас металл подорожал на 30%... Люди и пытаются баланс найти. А что нам предлагают? Нам сейчас предлагается забирать из банка прибыль только после того, когда полностью проект построен. Вы вдумайтесь, где такое в мире есть? Ты 1,5-2 года проектируешь, еще два года строишь и еще потом год ждешь возврата денег. Фактически из тебя, девелопера, предпринимателя, сделали просто подрядные организации. Ты просто подрядчик на контроле у банка, на контроле у этого, этого, этого. Вы не сможете даже определить, какая цена недвижимости, потому что она у вас будет искусственная. У тебя есть 100-процентное финансирование на стройку. А зачем тебе привлекать собственные деньги дольщиков? А когда здание построили, а потом оказалось, что на рынке стоит 100 не проданных зданий, это будет аналогом 2008 года, что произошло в Майами, когда 85% квартир люди покупали, чтобы перепродать, а предельная цифра должна быть 30%. У нас таких вещей никто даже не понимает.

Покажите мне человека в России, кто разбирается в недвижимости и в мировом девелопменте лучше меня. Поэтому у вас какие-то обманутые дольщики. Слушайте, вы не дали мне достроить 20-этажное здание, которое наполовину было построено. Вы правда считаете, что я построил 100-этажную «Федерацию», а тут не могу сарай построить на Кутузовском, 50 тыс. метров? У меня в работе было 10 стран мира. В данный момент времени нами уже написано заявление. Все активы компании стоимостью 4,5 миллиарда были разворованы за это время, пока я находился в СИЗО. И это понятно всему бизнес-сообществу.

- Давайте вернемся к нацпроекту «Жилье и городская среда». Ваш взгляд на этот нацпроект и перспективы при всем том, что мы сейчас услышали в студии?

- Мы обсуждали это еще в июне, по-моему, когда Владимир Владимирович заявил, что нужно выйти на 120 млн. кв. метров. И в то же время принимают эти законы. Мы, наоборот, обсуждали, как бы с 80 не упало до 60-50. На самом деле из 80 надо вычленить квадратные метры, которые строятся малоэтажного строительства, и у вас останется большое строительство всего 45-50 млн. из 80. Так и они сейчас упали еще непонятно насколько. Поэтому я не знаю, что можно обсуждать. Это же уничтожение фундаментальнейшего рынка. Вы хотите, чтобы экономика России упала, чтобы ее вообще нельзя было поднять? У меня правда ощущение, что какая-то пятая колонна сидит и создает специально такие ситуации.