Сергей Жигунов объяснил, почему после неудавшегося романа с Заворотнюк вернулся к экс-жене

Пожалуй, не было такого издания в России, которое в 2006 году не выходило с обложкой о громком романе Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк. Скандал действительно был громкий. Роман начался на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня» и разрушил две семьи: и 20-летний брак Жигунова с Верой Новиковой и союз Заворотнюк с Дмитрием Стрюковым.

Говорили, что Жигунов был так влюблен в свою партнершу по съемочной площадке, что добивался ее внимания разными способами: в том числе и очень дорогими подарками. Кроме того, Жигунов как режиссер задействовал Настя в своих проектах, помог устроиться на Первый канал, вместе они путешествовали по миру. Идиллия, да и только. Какого же было удивление поклонников звездной пары, когда спустя два года влюбленные расстались.

Причины разрыва тогда не назывались, лишь ходили слухи, что «гардемарин» разочаровался в своей новой возлюбленной. И опять на удивление многих, вернулся к своей прежней жене. А спустя год после возвращения снова сыграл с ней свадьбу. И вот на днях, в программе «Судьба человека» Жигунов решил разоткровенничаться, почему тогда не сложилась его новая любовь.

«Так получилось. Я вернулся. С тех пор прошло уже лет 10. Люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. Я не знал, как правильнее дальше жить. Быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать? Что честнее? Непростая была история, конечно. Но все заканчивается», — рассказал артист ведущему передачи Борису Корчевникову. Сергей дал понять, что не последнюю роль в непростой ситуации сыграло вмешательство представителей СМИ. Мол, актеру и так было тяжело, так еще и корреспонденты подливали масла в огонь. «Пару лет было довольно шумно. Ничего с этим нельзя было сделать. Журналисты сильно попили мне кровь. Мне теперь жаль многих людей, личная жизнь которых попадает в поле зрения прессы. Я понимаю, насколько это неприятно, часто несправедливо и необъективно», — поведал Жигунов.

Звезда фильма «Сердца трех» отметил, что ему было сложно признать свою вину, но ради примирения с дорогим человеком он решился на это. Сегодня актер ни о чем не жалеет — он счастлив, что получил второй шанс. «Я очень благодарен Вере и судьбе за то, что я прожил еще 10 лет с ней во втором браке. Думаю, мы стали бережнее друг к другу относиться. По крайней мере, первые пять-шесть лет точно. Потом привыкаешь, конечно. Семейная жизнь — вещь опасная», — подытожил Сергей.

Надо отметить, что не осталась одна и Заворотнюк. Вскоре она закрутила роман с фигуристом Петром Чернышовым. Они встретились на шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». На проекте Заворотнюк была ведущей, а Петр катался в паре с певицей Юлией Ковальчук. «Впервые мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников уже в платье для съемок, с уложенными волосами и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд», — рассказала актриса в интервью журналу ОК! Но отношения будущих супругов стали развиваться только после завершения шоу: фигурист решился заговорить с Настей на банкете по случаю окончания проекта. Пара сначала подружилась, потом поняли, что они очень симпатичны друг друга, а спустя полгода стали жить вместе. Настя и Петр вместе уже 11 год и говорят, что очень счастливы.