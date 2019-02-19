Да разве это возраст: 52-летняя Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной

В последних трендах – мода на зрелая сексуальность, поэтому стоимость выхода на подиум Наоми Кемпбелл, Крис Тарлингтон увеличилась в разы. Первая просто подняла свой топ-ценник, вторую уговорил участвовать в своем показе в качестве приглашенной звезды Марк Джейкобс. А тем временем, другая супермодель из «золотой пятерки» 90-х Синди Кроуфорд снялась обнаженной для стильной черно-белой фотосессии, которая вошла в новую книгу знаменитого fashion-фотографа.

cindycrawford Congrats on the Angels in the Desert opening and the new book, Russell!

Рассел Джеймс называют «богом fashion- фотографии», поэтому на его альбом «Ангелы ограниченным тиражом» уже сделан предзаказ несколькими крупными изданиями в Европе. Издание готовилось последние четыре года и Синди выступила там приглашенной звездой. Надо отметить, что снимок красавицы, сидящей обнаженной в ротанговом кресле-качелях восхитил пользователей. Этой откровенной фотографией сама супермодель поделилась у себя в инстаграме.

«Да разве это возраст!», «52 года, а почему бы и нет? Если она по-прежнему красива!», «Синди просто великолепна. Остается настоящей женщиной!», - написали подписчики в инстаграме.