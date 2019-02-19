2019-02-19T14:40:20+03:00
Звезды

Да разве это возраст: 52-летняя Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной

И там по-прежнему есть на что посмотреть
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Синди просто великолепнаСинди просто великолепнаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В последних трендах – мода на зрелая сексуальность, поэтому стоимость выхода на подиум Наоми Кемпбелл, Крис Тарлингтон увеличилась в разы. Первая просто подняла свой топ-ценник, вторую уговорил участвовать в своем показе в качестве приглашенной звезды Марк Джейкобс. А тем временем, другая супермодель из «золотой пятерки» 90-х Синди Кроуфорд снялась обнаженной для стильной черно-белой фотосессии, которая вошла в новую книгу знаменитого fashion-фотографа.

cindycrawfordcindycrawford
Congrats on the Angels in the Desert opening and the new book, Russell!
107479 отметок «Нравится»829 комментариевInstagram

Рассел Джеймс называют «богом fashion- фотографии», поэтому на его альбом «Ангелы ограниченным тиражом» уже сделан предзаказ несколькими крупными изданиями в Европе. Издание готовилось последние четыре года и Синди выступила там приглашенной звездой. Надо отметить, что снимок красавицы, сидящей обнаженной в ротанговом кресле-качелях восхитил пользователей. Этой откровенной фотографией сама супермодель поделилась у себя в инстаграме.

«Да разве это возраст!», «52 года, а почему бы и нет? Если она по-прежнему красива!», «Синди просто великолепна. Остается настоящей женщиной!», - написали подписчики в инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Кристиан Бэйл: «Я мог бы сделать пародию на вице-президента Дика Чейни. Но мне хотелось понять его суть»
Один из самых известных голливудских актеров в интервью для «КП» рассказывает, как создавал один из наиболее запоминающихся и необычных образов в своей карьере
Новости 24
В Совфеде предложили закрывать гипермаркеты в выходные
Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС
Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля
Количество отжиманий укажет на проблемы с сердцем
Роскачество составило рейтинг качественных российских вин
Александр Васильев: Семья Карла Лагерфельда была тесно связана с Россией
Лавров: Россия будет биться за Вышинского
Порошенко заявил, что США отказались от контактов с Россией
Лавров: цель США создать квазигосударство на берегу Евфрата
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару