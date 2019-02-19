«Платье с кроссовками как точка невозврата»: 6 модных приемов, которым нас научил Карл Лагерфельд

«Не думай, что окажешься в центре внимания, если наденешь ярко-кислотную одежду. Ни один гардероб не должен обходиться без черного цвета. Он самый сексуальный!», - говорил Карл Лагерфельд. Если верить этим словам, кутюрье был тот еще консерватор, но консерватор Карл –это же анекдот! Он стремился быть первым везде и всегда. Задавал новые тренды, открывал свежие лица, вводил моду на «новое современное», при этом в своем стиле не изменяя черно- белой гаммы. Сегодня, великого "кайзера" моды не стало, но остались ее коллекции, идеи, планы. Рассмотрим то, чем запомнился Карл.

1. Не бояться экспериментировать с цветом

Как бы сам дизайнер не любил «полноценный монохром" он смело мешал фактуры и колористику, не оглядываясь на мнение остальных. Так, два года назад он вывел на подиум моделей в твидовых костюмах всевозможных оттенков, не забыв раскрасить и традиционные шубы Fendi. А розово-сливочное платье, в котором появилась на показе дочь Джонни Деппа? Цвет был перебором даже для юной Лили- Роуз, но когда девушка вышла на публику стало ясно, никакого too much, он был просто создан для нее. Отличился и кутюрный показ Сhanel осень-зима 2018/19, где дизайнер представил свадебное платье не белого, а мятного оттенка. Цвет решает все, - всегда утверждал Лагерфельд.

Лили-Роуз Депп на показе Chanel сезона весна/лето 2017.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Перчатки-митенки + вечерние платья

Сам Лагерфельд носил митенки из кожи или сетки, сочетая их с другими ключевыми элементами своего образа — черными пиджаками, шелковыми галстуками, бриллиантовыми брошами и, конечно, солнцезащитными очками последние 20 лет, но надеть их на своих моделей решил только в коллекции 2016 году, где представил в сочетании с вечерним платьем. Митенки как исходный аксессуар клошаров в сочетании с изысканным твидом Chanel удивил публику. И быстро стал тенденцией. Впрочем, митенки «пошли в расход» у модниц и с кожаным платьем, и с летящими, шелковыми юбками. Тенденцию быстро подхватили street fashion блогерами, а Карл снова был признан кутюрье для молодых.

Перчатки-митенки на модели, показ коллекции Chanel в марте 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Платье с кроссовками как точка невозврата

Когда модели Chanel в 2014 году вышли на подиум в футлярных платьях с кроссовками и наколенниками – это была точка невозврата. Chanel (!) смешало уличный, спортивный стиль с классикой. Твид и обувь для бега. Шок-контент. Через три месяца в таком виде уже щеголял Париж и Милан. Карл Лагерфельд просто разрешил модницам наконец-то быть собой. Еще через полгода актрисы появились на красной дорожке Канского фестиваля в кедах и в коктейльных платьях. Обратно дороги не было. Мода окончательно развернулась в сторону утилитарности.

На показе Chanel весна/лето 2014.Фото: EAST NEWS

4. Большие очки созданы для «некрасивых»

Карл Лагерфельд был противником женщин плюс-сайз, низких мужчин и некрасивых людей, что подтверждал нарядами «модельной» длины и маленьких размеров. В 2013-м он также выпустил очки, которые, «делают привлекательными даже самых уродливых» — они закрывали половину лица благодаря округлой форме и затемненным линзам. Идею перенял Алессандро Микеле, два года спустя пришедший на позицию дизайнера Gucci: он назвал очки «для некрасивых» «тетушкиными» и превратил из скандала в тенденцию.

Солнцезащитные очки - любимый аксессуар Лагерфельда, им всегда уделялось особое внимание в его коллекциях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Носить белую рубашку

Когда Карла Лагерфельда называли первым среди первым, он сокрушался, что главное изобрели до него: простую, белую рубашку.

«Для меня рубашка — основа всего. Остальное — второстепенно», — уточняет Лагерфельд и практически в каждую коллекцию включал белоснежные модели. Но даже эту простоту его модели всегда носили на подиуме небрежно – завязывали на поясе, распахивали ворот или просто завязывали сверху на платье. Если бы в мире остались только белые рубашки от Chanel, их было бы вполне достаточно, чтобы этот мир был модным.

6. Твид как второй черный

До прихода Лагерфельда в Chanel твид считался выбором для изысканных дам элегантного возраста. Твидовые костюмы ждали своего часа для того, чтобы заслушать завещание и провести совет директоров. «Кайзер моды» сначала трансформировал его в футуристический элемент, потом добавил розового цвета, а потом пошил коллекцию бомберов из твида, решив позаигрывать со спортшиком. Два года назад на подиум вышли модели в ботфордах из твида, что заставило улыбнуться фэшн- блогеров. Ну, Карл! 35 лет преданного рабства твиду.

Модель на показе коллекции Chanel сезона осень/зима 18-19.Фото: EAST NEWS

«Коко возненавидела бы то, что я делаю. Но у компании есть лицо, и то, как именно обновлять его — моя забота», — объяснял Карл прогрессивные задумки.