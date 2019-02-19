2019-02-19T17:58:52+03:00
Общество

«Твой папа был лучшим человеком на земле»: сотни людей оставляют соболезнования кошки Карла Лагерфельда

Дизайнер называл ее самым близким существом на земле
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Шупетт - любимая кошка Карла Лагерфельда.Шупетт - любимая кошка Карла Лагерфельда.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Лагерфельд и кошка Шупетт редко расставались. Завтракали, обедали вместе, ездили на примери и прогоны. Карл даже брал с собой хвостатую в отпуск.

«Браки между людьми и животными недопустимы. Я никогда не думал, что влюблюсь в кошку», — с сожалением сказал он однажды. Однако же, признавался, что если бы можно было на ней жениться, он бы это сделал.

Лагерфельд прилагает все силы, чтобы его любимая кошка получала всё, чего заслуживает. Шупетт был куплен iPad, она пила только коктейль из минеральной воды, привезённой на заказ. В этом коктейле использовалась вода из Швейцарии, Швеции, Великобритании и Германии. Рацион кошки, за который отвечает её личный шеф-повар Патрис, состоял из печёночного паштета, курицы и рыбы. Еда подавалась на её любимых серебряных тарелках, произведённых французской компанией Goyard.

sergeiminaevsergeiminaev
Карл Лагерфельд 1933(38) - 2019
1116 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

А три года назад Шупетт стала настоящей моделью. Она снялась для двух брендов: японского косметического бренда Shu Uemura и для календаря с автомобилем Opel Corsa. Вместе эти две работы принесли ей три миллиона евро. Лагерфельд планировал и дальше делать из нее звезду. Например, завел ей отдельный инстаграм.

choupettesdiarychoupettesdiary
Happy #FathersDay Daddy @karllagerfeld. Thank you for bringing me into the (fashion) world.
7883 отметок «Нравится»120 комментариевInstagram

6 февраля Карл в нем он опубликовал фото с любимой Шупетт, которое подписал: «В этом для меня вся Франция» и под этим же снимком большинство поклонников стиля великого дизайнера сегодня, когда его не стало, оставляют свои виртуальные соболезнования.

«Прости, что он тебя покинул», «Карл будет любить тебя всегда», «Шупетт, как нам жаль, что ты осиротела!», «Твой папа был лучшим человеком на земле», - написали пользователи.

Что дальше будет с любимым животным умершего кутюрье, пока неизвестно. Не исключено, что фонд дизайнера наймет ей личную гувернантку, которая будет до конца жизни следить за драгоценным животным. Шупетт вообще-то миллионерша и наследница части состояния мастера, и может себе позволить почти все. Тем более, с ее характером!

Соболезнования кошке умершего кутюрье.

Соболезнования кошке умершего кутюрье.

«Я не позволяю ей рекламировать продукты питания или что-то вроде этого. Она для этого слишком утончённая. Она ненавидит других животных и терпеть не может детей. Она всегда со мной, и у неё пара личных горничных. Они играют с ней, заботятся о её красивой белой шести, проводят процедуры по уходу за глазами и развлекают её. Она — центр мира. Если бы вы её видели, вы бы поняли», - признавался Лагерфельд.

Напомним, дизайнера не стало утром 19 февраля. Он скончался после непродолжительной болезни в одном из частных госпиталей Парижа. О том, что он болен раком, знали его близкие люди, но он до последнего не обнародовал это в прессе. Так, 22 января Карл впервые не вышел в конце своего показа на Неделе моды в Париже. Представители бренда тогда заявили, что мастер просто «очень устал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Членов съемочных групп НТВ и "Россия 1" не пустили в Молдавию
Путин: у молодежи нужно воспитывать чувство гордости за наследие нашего народа
В МИД РФ опровергли слова Порошенко об отказе США от контактов с Россией
Эксперты выяснили, в каких городах России самая дешевая шаурма
Семейный психолог объяснила, почему люди перестали хотеть жениться
Ученые полностью расшифровали геном большой белой акулы
Причина смерти Карла Лагерфельда: модельер долгое время скрывал тяжелую болезнь
Эксперт рассказал, в какой таре продается настоящая красная икра
Кудрин перечислил возможные последствия новых санкций США против России
В здании администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски
Мэр столицы Франции о смерти Лагерфельда: "Он был Парижем"
Путин и король Саудовской Аравии обсудили совместные действия на рынках углеводородов
Виржини Виар займет место Карла Лагерфельда в доме моды Chanel
Берни Сандерс объявил о намерении повторно баллотироваться на пост президента США
Глава МИД Японии назвал условие получения Трампом Нобелевской премии
Лавров надеется, что Словакия сможет обеспечить консенсус в ОБСЕ
В Совфеде предложили закрывать гипермаркеты в выходные
Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС
Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля
Количество отжиманий укажет на проблемы с сердцем