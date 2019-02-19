«Твой папа был лучшим человеком на земле»: сотни людей оставляют соболезнования кошки Карла Лагерфельда

Лагерфельд и кошка Шупетт редко расставались. Завтракали, обедали вместе, ездили на примери и прогоны. Карл даже брал с собой хвостатую в отпуск.

«Браки между людьми и животными недопустимы. Я никогда не думал, что влюблюсь в кошку», — с сожалением сказал он однажды. Однако же, признавался, что если бы можно было на ней жениться, он бы это сделал.

Лагерфельд прилагает все силы, чтобы его любимая кошка получала всё, чего заслуживает. Шупетт был куплен iPad, она пила только коктейль из минеральной воды, привезённой на заказ. В этом коктейле использовалась вода из Швейцарии, Швеции, Великобритании и Германии. Рацион кошки, за который отвечает её личный шеф-повар Патрис, состоял из печёночного паштета, курицы и рыбы. Еда подавалась на её любимых серебряных тарелках, произведённых французской компанией Goyard.

sergeiminaev Карл Лагерфельд 1933(38) - 2019

А три года назад Шупетт стала настоящей моделью. Она снялась для двух брендов: японского косметического бренда Shu Uemura и для календаря с автомобилем Opel Corsa. Вместе эти две работы принесли ей три миллиона евро. Лагерфельд планировал и дальше делать из нее звезду. Например, завел ей отдельный инстаграм.

choupettesdiary Happy #FathersDay Daddy @karllagerfeld. Thank you for bringing me into the (fashion) world.

6 февраля Карл в нем он опубликовал фото с любимой Шупетт, которое подписал: «В этом для меня вся Франция» и под этим же снимком большинство поклонников стиля великого дизайнера сегодня, когда его не стало, оставляют свои виртуальные соболезнования.

«Прости, что он тебя покинул», «Карл будет любить тебя всегда», «Шупетт, как нам жаль, что ты осиротела!», «Твой папа был лучшим человеком на земле», - написали пользователи.

Что дальше будет с любимым животным умершего кутюрье, пока неизвестно. Не исключено, что фонд дизайнера наймет ей личную гувернантку, которая будет до конца жизни следить за драгоценным животным. Шупетт вообще-то миллионерша и наследница части состояния мастера, и может себе позволить почти все. Тем более, с ее характером!

Соболезнования кошке умершего кутюрье.

«Я не позволяю ей рекламировать продукты питания или что-то вроде этого. Она для этого слишком утончённая. Она ненавидит других животных и терпеть не может детей. Она всегда со мной, и у неё пара личных горничных. Они играют с ней, заботятся о её красивой белой шести, проводят процедуры по уходу за глазами и развлекают её. Она — центр мира. Если бы вы её видели, вы бы поняли», - признавался Лагерфельд.

Напомним, дизайнера не стало утром 19 февраля. Он скончался после непродолжительной болезни в одном из частных госпиталей Парижа. О том, что он болен раком, знали его близкие люди, но он до последнего не обнародовал это в прессе. Так, 22 января Карл впервые не вышел в конце своего показа на Неделе моды в Париже. Представители бренда тогда заявили, что мастер просто «очень устал».