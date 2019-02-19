2019-02-19T10:46:00+03:00
Происшествия

И.о. мэра города Джержинский арестован через три недели после назначения

Мигранты уважительно называли его Баем, а он уже отпустил окладистую бороду...
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Грибинюченко получил от лица, который действовал под контролем сотрудников правоохранительных органовГрибинюченко получил от лица, который действовал под контролем сотрудников правоохранительных органовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности 47-летнего руководителя подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко. Жителям Подмосковья он больше известен, как бывший глава Пушкинского муниципального района Московской области. На новую должность он был переведен всего три недели назад. Но и там не оправдал доверия: в понедельник был задержан на автомобильной парковке местного торгового центра с коробкой в которой оказалось 20 тысяч долларов. Происхождение средств Грибюнюченко объяснить оперативникам не смог.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. После получения незаконного денежного вознаграждения должностное лицо было задержано следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве и УФСБ по Москве и Московской области", - пояснили источник средств в СК России.

В ведомстве отметили, что деньги Грибинюченко получил от лица, который действовал под контролем сотрудников правоохранительных органов. А те уже хорошо знали его повадки.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что Грибинюченко (будучи помощником Генпрокурора России добился посадки вдовы генерала Льва Рохлина Тамары) сначала не ужился на работе в Генеральной прокуратуре, а недавно и вовсе умудрился испортить отношения с жителями и муниципальными депутатами Пушкинского района Московской области, что и стало причиной его перевода в Джержинский. Грибинюченко пришлось добровольно досрочно сложить с себя полномочия.

Блогеры нашли в сети страницу с говорящим названием Antigrib. Там Грибинюченко называют "прокурорским решальщиком, воспитанным в духе 90-х годов" или "пушкинским баем", который "расставлял на должности иностранцев", с помощью которых "зарабатывал деньги на вопросах связанных с ЖКХ".

Отметим, что скандалы на этой почве в Подмосковье действительно имели место: в 2018 году более 3 тысяч жителей Пушкинского района при поддержке депутатов подписали обращение к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву с требованием отставки главы района, и через несколько месяцев своего добились.

Говорят, что подвела Грибинюченко не столько жадность, сколько слепая любовь к мигрантам: бывший глава Пушкинского района не только заполонил район выходцами из Средней Азии, но и стал назначать их на разные должности в системе ЖКХ. При этом сам он говорил с приезжими на узбекском, таджикском или арабском. Мигранты уважительно называли его Баем, а он уже отпустил окладистую бороду...

Силовики не исключают, что на формирование личности Грибюнюченко мог повлиять его отец: во времена СССР он жил в Ташкенте, где возглавлял ревизионную комиссию ЦК комсомола Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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