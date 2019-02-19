2019-02-19T11:30:47+03:00
Звезды

«Я смотрела на вас, открыв рот от удовольствия»: Пугачева поздравила Муравьеву с юбилеем

Вместе с Максимом Галкиным певица была приглашена на банкет к актрисе
Алина ЧЕРНОВА
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Со времён успеха фильма «Карнавал» Ирина избегала интервью и светских раутовСо времён успеха фильма «Карнавал» Ирина избегала интервью и светских раутовФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Скромная и совсем не звёздная, несмотря на свои легендарные роли, Ирина Муравьева отметила 70-летие.

Со времён успеха фильма «Карнавал» Ирина избегала интервью и светских раутов, друзья с трудом уговорили отпраздновать ее юбилей.

— Почему ты мне эту песню не предложил! — спросила как-то у композитора Максима Дунаевского про хит «Позвони мне, позвони» Алла Пугачева (в «Карнавале» эту песню поёт Жанна Рождественская, но последние годы Муравьева неплохо исполняет ее сама).

— Алла Борисовна, но я не знал, что вы согласились бы спеть за кадром, — удивился Дунаевский.

— Отчего же? Такую песню бы спела! — сказала Примадонна.

А на юбилее Муравьевой Пугачева наконец призналась в любви актрисе.

— Когда я смотрела «Карнавал», я не знала такую актрису, как Муравьева. Но, когда увидела вас, открыла рот. И закрыла его, только когда фильм закончился. Наблюдать за вами — одно удовольствие, — сказала имениннице Алла Борисовна.

Кстати: на праздник Пугачева пришла в длинном чёрном платье и туфлях на каблуках. Вместе с Максимом Галкиным певица расположилась за столом с Надеждой Бабкиной. А именинница Ирина Муравьева была в наряде от дизайнера Виктории Андреяновой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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