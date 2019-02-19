«Я смотрела на вас, открыв рот от удовольствия»: Пугачева поздравила Муравьеву с юбилеем
Скромная и совсем не звёздная, несмотря на свои легендарные роли, Ирина Муравьева отметила 70-летие.
Со времён успеха фильма «Карнавал» Ирина избегала интервью и светских раутов, друзья с трудом уговорили отпраздновать ее юбилей.
— Почему ты мне эту песню не предложил! — спросила как-то у композитора Максима Дунаевского про хит «Позвони мне, позвони» Алла Пугачева (в «Карнавале» эту песню поёт Жанна Рождественская, но последние годы Муравьева неплохо исполняет ее сама).
— Алла Борисовна, но я не знал, что вы согласились бы спеть за кадром, — удивился Дунаевский.
— Отчего же? Такую песню бы спела! — сказала Примадонна.
А на юбилее Муравьевой Пугачева наконец призналась в любви актрисе.
— Когда я смотрела «Карнавал», я не знала такую актрису, как Муравьева. Но, когда увидела вас, открыла рот. И закрыла его, только когда фильм закончился. Наблюдать за вами — одно удовольствие, — сказала имениннице Алла Борисовна.
Кстати: на праздник Пугачева пришла в длинном чёрном платье и туфлях на каблуках. Вместе с Максимом Галкиным певица расположилась за столом с Надеждой Бабкиной. А именинница Ирина Муравьева была в наряде от дизайнера Виктории Андреяновой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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