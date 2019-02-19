Алексею Воробьеву доверили роль хиппи

На экраны кинотеатров Апеннинского полуострова вышел фильм-мюзикл «Un'avventura» («Приключение»), основанный на песнях одного из самых известных авторов в истории итальянской музыки Моголя, написавшего множество хитов Адриано Челентано, Джанни Моранди и многих других, и Лучио Баттисти — певца и автора песен. Он считается одним из самых великих и знаковых музыкантов итальянской поп- и рок-музыки.

Итальянский «Ла Ла Ленд» переносит зрителей в Италию 70-х годов, а главные роли исполняют и поют в киномюзикле итальянские звезды Лаура Чиатти, Микеле Риондино и... наш Алексей Воробьев. Российский актер и музыкант появится в фильме в роли американца, предводителя итальянских хиппи и соперника главного героя. Алексей уже делится в своих социальных сетях фото со съёмок, сравнивая своего усатого героя с обликом легендарного Игоря Николаева.

Культовые для любого итальянца хиты, написанные в разные годы Лучио Баттисти и Моголом, стали основой идеи мюзикла и определяют музыкальную драматургию фильма.

Романтическая музыкальная картина рассказывает историю любви двух героев, Франчески и Маттео, от их юности в Апулии — герои познакомились, когда им было 15 лет, до взрослой жизни в Риме в эпоху сексуального освобождения семидесятых годов. Герой делает все, чтобы завоевать сердце Франчески, и великие итальянские хиты всех времен и народов помогают ему в этом.

Съемки проходили между Апулией и Римом и продолжались целых семь недель, а премьера фильма состоялась в День всех влюбленных.

Русский красавчик и любимец женщин, много снимающийся сейчас и в Европе, и за океаном (на счету Алексея уже есть участие в итальянском фильме, где он сыграл одну из главных ролей), проходил кастинг в Америке и даже не подозревал, что утвержден на роль в такой знаковой для жителей Апеннинского полуострова картине.

Алексею Воробьеву доверили роль хиппиФото: Личный архив

— Режиссер фильма Марко Даниэли (получивший премию David di Donatello за лучший дебют «La ragazza del mondo» в 2017 году) даже не знал, что я русский, — артиста искали американского, он должен был не только играть, но и отлично петь, причем по-итальянски, поэтому, как вы понимаете, на пробах у меня просто не было конкурентов, — смеется Алексей.

Но и сам Алексей даже не подозревал, с какими легендарными людьми ему предстоит работать. Уже приехав на съемки, он сказал своим итальянским друзьям, что записывает трек для мюзикла с каким-то их композитором Моголем, и был потрясен реакцией: «Мои друзья просто в обморок попадали от восторга и изумления, наперебой объясняя мне, с каким великим человеком мне посчастливилось работать, — рассказывает Воробьев. — И, как оказалось, великие в этом фильме буквально все — от композитора до хореографа!»

Это действительно так, все танцевальные номера в картине, в том числе огромную массовую танцевальную хиппи-сцену на трек, исполненный героем Алексея, поставил Лука Томмассини — один из самых известных мировых танцоров и хореографов, работавший с такими артистами, как Мадонна, Диана Росс, Принц, Джанет Джексон, Уитни Хьюстон, Кайли Миног и Майкл Джексон. Он также был хореографом популярного американского телевизионного шоу Х-FACTOR, в русской версии которого когда-то впервые появился на телеэкране Алексей Воробьев, и куратором и постановщиком хореографии церемоний Grammy и MTV Video Music Award.