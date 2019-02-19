Губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Все должны выкладываться на 100% и понимать, что незаменимых нет»

Гостем «Открытой студии» КП на Российском инвестиционном форуме стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Михаил Юрьевич, с какими проектами на форум приехала Псковская область?

- В этом раз у нас нет отдельного стенда площадке форума. Но мы предварительно проработали и в насыщенном графике подписываем ряд соглашений. Они не пустые и не рамочные. Это фиксация наших намерений и планов на совместное сотрудничество. Это и Почта-Банк, и МРСК, два региона – Карелия и Ненецкий АО. И еще ряд плановых соглашений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692775" frameborder="0"></iframe> Михаил Ведерников на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

- Вы подписали соглашение с Ростелекомом «Умный регион». Какую пользу оно принесет?

- Ростелеком у нас в прошлом году реализовал пилотный проект по энергоэффективным технологиям. В городе Остров по этой программе установили 1200 уличных светильников. Это интересный опыт взаимодействия. С одной стороны, он позволит существенно обновить оборудование уличной сети. И сделать освещение даже там, где его не было.

С другой стороны, не даст никакой нагрузки на муниципальный бюджет. Инвестор будет компенсировать свои затраты, извлекать прибыль за счет экономии электроэнергии.

Недавно прошел конкурс, который выиграл Ростелеком совместно с компанией «Швабе». В рамках энергосервисного контракта будет заменено более 10 тыс. фонарей наружного освещения в Пскове.

- Для регионов один из острых вопросов – кадровый. Вы анонсировали региональный проект «Лидер года». Кто может принять в нем участие?

- Принять участие могут все. Любой гражданин России или даже иностранные граждане, имеющие право работать на территории нашей страны. Ограничение по возрасту – от 18 лет. Верхних ограничений нет. У нас, действительно, существует дефицит профессиональных, энергичных и ответственных кадров во всех сферах деятельности. И я за то, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы была длинная скамейка запасных профессиональных людей, которые будут наступать на пятки и мне, и коллегам, с которыми мы работаем в администрации Псковской области. Все должны выкладываться на 100% и понимать, что незаменимых нет. И если мы не будем соответствовать тем вызовам и задачам, которые есть, то нас с легкостью заменят люди, которые готовы тратить на них больше времени и сил.

- Из каких областей вы ждете специалистов?

- Если по территории, мы максимально хотим использовать потенциал нашей области. А если по направлениям, то у нас во всех комитетах есть вакансии. Есть люди, которые будут уходить по возрасту. И мы очень рассчитываем, что по результатам конкурса усилим состав областной администрации.

Нам очень нужны специалисты в сфере медицины, образования. И главный вектор развития – это инвестиционная привлекательность региона, создание дополнительных рабочих мест. Мы будем рады, если появятся новые профессиональные кадры в этом направлении.

- На встрече с президентом в прошлом году вы говорили, что в социальном плане приоритетом в регионе будет развитие транспорта. В СМИ звучали проблемы с одним из ваших предприятий «Псковпассажиравтотранс». Удалось ли преодолеть кризис?

- Да, благодаря поддержке президента. В конце прошлого года он поручил выделить 998 миллионов рублей из резервного фонда. Это позволит нам полностью закрыть долги по предприятию. Сейчас мы активно ищем приемлемую модель не столько развития предприятия, сколько организации оказания пассажирских услуг на территории региона. Само предприятие нужно сохранить, но принять меры по оптимизации. Мы очень осторожно к этому относимся, потому что там работает 1885 человек. Мы не допустим, чтобы кто-то остался на улице, но очевидно, что нужно оптимизировать работу, менять парк автобусов. Если все останется по-прежнему, к концу года опять будет долг 100 миллионов. А в следующем – 200 млн. Нам важно сделать эту сферу оказания услуг современной, эффективной, и чтобы эта модель была экономически обоснованной.

- Из Пскова есть рейс в Москву, планируется ли сообщение между городами Псковом и Сочи?

- Если говорить о Москве, сейчас сообщение три раза в неделю. С начала лета мы планируем сделать ежедневное сообщение. Поменяем расписание, оно будет более удобным. Самолет будет вылетать из Краснодара, забирать пассажиров, высаживать в Москве, потом вечером прилетать во Псков. Ночевать и рано утром улетать со Пскова. Это очень удобно для военных, которые часто ездят в командировки. И для жителей Псковской области, потому что из города можно будет вылететь в Москву к началу рабочего московского дня. С точки зрения развития туризма, это достаточно хороший инструмент.

В Сочи самолеты начнут летать летом. Будет два самолета в неделю. В этом году мы начинаем, потому что надо попасть горячий сезон. А в следующем году это будут плановые перевозки в течение всего года, в том числе, и зимой.

- Вы подписали проект с Ростуризмом «Духовные истоки». Расскажите, в чем его суть?

- Мы достаточно успешно завершили проект туристического кластера «Псковский». Удалось много сделать в городе, поддержать туристическую инфраструктуру. Проект «Духовные истоки» гораздо шире. Он включает в себя и город Псков, и город Остров, Печеры с Псково-Печерским монастырем, Изборск, Пушкинские горы. По этому проекту мы планируем получить 1,1 миллиарда рублей. Это позволит привести ряд объектов в порядок, улучшить туристическую инфраструктуру. И повысить туристический поток в наш регион.