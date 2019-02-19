Юрий Никифоров: Не Сталин начал Вторую мировую

«ЗАБЫТЫЙ» МЮНХЕН

- Отчего Мюнхен-1938 промелькнул незамеченным, а «сговор Сталина с Гитлером» 1939-го - в «актуальной повестке»?

- Сейчас пошли публикации по Нюрнбергскому трибуналу над нацистами. Их общий тон - в России, якобы, «боятся вспомнить лишнее»: «кое-какие» документы процесса будто бы «токсичны» для Москвы. Но почему тогда не вспоминаете предысторию пакта Молотова-Риббентропа? Основной способ обмана — рассматривать события 1938-1939 годов изолированно.

- Детонатор Второй мировой соорудили Германия и Британия с Францией — в сентябре 38-го в Мюнхене?

- Мюнхенский сговор судьбу Европы и мира предопределил. А весной 39-го британцы гарантировали полякам «независимость» - но так, что у Гитлера осталась лазейка для давления на польское государство. Скажем, чтобы отторгнуть у поляков Данцигский коридор. Без войны: через очередную договоренность. Причем германо-польское соглашение могло быть достигнуто за счет третьих стран. Например, Литвы. По подобному сценарию немцы Судеты и Тешинскую область у чехов оттяпали.

- Но поляки могли принять ультиматум Гитлера - и отдалить войну?

- Могли. Но отказались. Переоценили возможности своей армии. И наивно рассчитывали, что не сойдутся с Гитлером один на один. Надеялись на французов и англичан. В силу их весенних гарантий 39-го, подкрепленных англо-польским соглашением 25 августа.

- Но еще в январе 1939-го наш посол в Германии сообщал в Москву: немцы желают переговоров с Россией! Что тогда Сталин хотел от Гитлера — и наоборот?

- Сталин от Гитлера ничего не хотел. СССР опасался усиления Германии. Полагал, что конечная цель нацистов - нападение на нас. Переговоры на уровне послов и торгпредов в январе 39-го - это кредиты, поставки... А вот соглашения в августе, заключенные по инициативе немцев —они были нужны Гитлеру как «договор перестраховки». Он боялся союза СССР с Англией и Францией, - ведь трехсторонние переговоры шли все лето.

- Адольф знал о них?

- Весь мир знал! Французская и английская военные миссии прибыли в Москву в начале августа. И Гитлер решил экстравагантным шагом — пактом Германия-СССР - сорвать эти возможные соглашения. Не допустить союза против него - и так себя обезопасить.

Вячеслав Молотов (на снимке слева) на встрече с Адольфом Гитлером. Берлин, ноябрь 1940-го. До нападения Германии на Советский Союз остается семь месяцев

ЖЕРТВЫ ПАКТА

- Нас обвиняют: не подпиши Молотов тот пакт с немцами, фюрер не решился бы «съесть» Польшу.

- Да, главное ложное утверждение формулируется именно так. Но нет оснований считать, что Гитлеру был нужен договор с Советским Союзом, чтобы «съесть» Польшу. Этапы подготовки нацистами нападения на Польшу хорошо изучены. В том числе на Нюрнбергском трибунале. Никаких следов, что Гитлер ставил свои планы в зависимость от позиции СССР, в документах нет. Есть лишь беспокойство о создании англо-франко-советского военного союза.

- Нас обвиняют в неких пунктах «секретной части» пакта Молотова-Риббентропа.

- В основе обвинений – ложь о том, будто в августе 39-го Гитлер со Сталиным договорились «разделить Польшу». И эта договоренность, якобы, зафиксирована в «секретном протоколе». Да прочитайте текст самого документа – никаких обязательств действовать совместно с Германией ни договор, ни протокол на нашу страну не налагал! Ну нет подтверждений, что СССР вместе с Гитлером обязан выступить против Польши!

- То есть, в секретном протоколе к пакту ни Польшу, ни Прибалтику, ни Финляндию Сталин с Гитлером не пилили?

- Оппоненты подчеркивают: пакт — это соглашение об общих агрессивных действиях! Но ни в тексте, ни в дальнейшем развитии событий нет зацепок для такой теории! Что у Сталина было в голове — неизвестно. Но обещаний ввести куда-то войска он не давал никому! Да, по протоколу руки у СССР были развязаны. Могли ничего не делать. Могли заключить договор с Англией и Францией. А могли и что-то сделать — но не из-за протокола. Берлин признавал сферы интересов Москвы. Так избегали трений с Германией — например, на случай формирования общей границы.

- То есть?

- Когда Красная армия вошла в Западную Украину и Западную Белоруссию, это был освободительный поход на земли, отторгнутые у России теми же поляками в ходе гражданской войны.

- Чтобы избежать стычек немецких и советских войск?

- Да! Брест немцы взяли – и вынуждены были оставить. Вышли ко Львову, и тоже собирались взять, но с появлением частей Красной армии ушли. Еще один пример - с возвращением Бессарабии, отторгнутой у России Румынией в 1918 г. В тот период Гитлер еще вынужден был соблюдать договоренность о той самой «сфере интересов СССР».

ФИНСКИЙ НОЖ

- Где-то соблюдал, где-то — нет?

- Когда немецкие войска стали высаживаться в Финляндии в октябре 1940-го, Молотов в Берлине пытался указать Риббентропу: вы нарушаете нашу договоренность от 39-го! Там Финляндия отнесена к сфере интересов СССР. В стенограммах берлинских переговоров в ноябре 40-го видим — Гитлер начал увиливать. Немцы изображали, что это транзит — мы, мол, в Норвегию шлем войска через Финляндию. Но сама расплывчатая формулировка «сфера интересов» не налагала на Гитлера обязанность «не делать это, а делать то», - то есть не посылать войска в Финляндию. Все оставалось предметом торга. И осенью 40-го Молотов уехал из Берлина ни с чем.

- Но Риббентроп на Нюрнбергском процессе утверждал, что предложил Молотову (а, значит, и Сталину) присоединиться к тройственному союзу Германии-Италии-Японии против остального мира?

- Та же история, что с секретным протоколом, - недобросовестная интерпретация. В стенограмме беседы Молотова с Риббентропом в Берлине видим: Риббентроп специально оговорил, что его заявление не надо понимать как «предложение». Это всего лишь «сырые мысли», которыми он делится… Разговор велся о том, чтобы СССР заявил о своей солидарности с державами — участниками пакта трех в… деле достижения скорейшего мира! Мол, Германия с Италией и Японией так активно борются за мир —хорошо бы и СССР их поддержать! Ни о каком «присоединении» к военно-политическому союзу агрессивных держав и речи не шло.

Риббентроп на Нюрнбергском процессе утверждал, что предложил Молотову присоединиться к тройственному союзу Германии-Италии-Японии

- Попытка «развести» советское руководство?

- Да, расчет делался на изоляцию СССР - если Сталин дернется и продекларирует нечто подобное, то отрежет пути к соглашению с Британией и, главное, США. Гитлеру было важно, чтобы в будущей войне СССР остался в одиночестве. Но Молотов на это не купился. И Сталин не купился. В Берлин 25 ноября отправили формальное согласие советского правительства продолжить переговоры на эту тему, но обставленное заведомо невыполнимыми условиями.

- О солидарности с Японией СССР заявить просто не мог — хотя бы из-за договора о взаимопомощи с Китаем 1937-го ?

- Конечно! И кто мог уговорить Японию отказаться от концессий на Северном Сахалине — Гитлер, что ли? Еще интересней с выдвинутым советской стороной условием, касающимся Финляндии. Молотов же ранее уже добивался от Гитлера объяснений. Но тот не захотел даже обсуждать ввод частей вермахта в Финляндию. И Молотов 25 ноября еще раз запрос повторит — хотя в дипломатии так не принято. То есть формулировки сторон были заранее не проходные - чтобы невозможно их было принять!

НАПЕВЫ РИББЕНТРОПА

- Для чего именно сейчас поднимают шум вокруг пакта Молотова-Риббентропа - за исключением «юбилейного повода»?

- Чтобы выставить Сталина дураком, а СССР — главным виновником Второй мировой, наравне с Гитлером. Но как это сочетается с документальными свидетельствами? В декабре 1940-го высший комсостав Красной Армии проводит штабные учения, готовясь к войне на западном театре. По их итогам Сталин меняет начальника Генштаба. Руководство СССР понимало - воевать придется с Гитлером и его союзниками.

А сегодня сверстаны медиа-планы, которые должны подвести европейское общественное мнение к тому, что в развязывании Второй мировой виноваты русские, - ведь именно Сталин подписал «чудовищный пакт».

- Когда об этом говорил в Нюрнберге глава МИДа фашистской Германии Риббентроп, международный трибунал ему не поверил.

- Да. И приговор не смягчили. Тогда американские спецслужбы организовали «вброс» через американскую газету текста этого секретного протокола. Но та публикация никак не могла умалить вину нацистов в нападении на Польшу и в последующих зверствах. И Риббентроп, и Геринг пытались упирать на то, что не делали ничего такого, чего не делали бы другие великие державы. Мол, да, мы убивали, — как и другие!

Странно, что аргументы нацистских преступников сегодня повторяют те, кто декларирует свою приверженность «западным либеральным ценностям».

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