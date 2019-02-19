В «Вечерний Ургант» телеведущая Жанна Бадоева пришла, чтобы презентовать свой новый проект «Жизнь других». И в ходе беседы с Иваном Ургантом обронила, мол, является создателем шоу «Орёл и решка».

Слова Бадоевой удивили продюсера Светланы Лободы Нателлу Крапивину, которая является и продюсером шоу «Орёл и решка».

Нателла сказала, что Бадоева лжёт и приписывает себе чужую славу.

По словам Крапивиной, её юристы готовы предоставить любые документы, которые докажут, что Бадоева никогда не стояла за созданием рейтингового телевизионного проекта. Дескать, Жанне лучше извиниться и опровергнуть свои слова, иначе их следующая встреча с Нателлой состоится в суде.

Продюсер Орла и решки пригрозила Бадоевой судом .

— Жанна ничего об этом не знает, потому что никогда не принимала участие в создании «Орла и решки», а была только приглашенной ведущей, — рассказала Крапивина. — Авторами и создателями «Орла и решки» являются Евгений Синельников и Елена Синельникова. Они мать этого проекта, а я, если хотите, его отец, потому что я сумела среди прочих идей разглядеть ту самую, которая стала уникальной, — подчеркнула продюсер в своём официальном обращении к Бадоевой на ютуб-канале шоу «Орёл и решка».

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