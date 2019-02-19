В Москве пройдет кубок по любительскому биатлону в поддержку людей с синдромом Дауна

Не просто следить за биатлонными гонками по телевизору, но и самому попробовать себя в этом азартном виде спорта. Такой шанс теперь есть у всех желающих. В Москве проходит кубок по любительскому биатлону Pioner Cup.

Его очередной, второй, этап будет посвящен не только здоровому образу жизни - но и доброму делу. Фонд «Синдром любви», который поддерживает людей с синдромом Дауна, впервые стал благотворительным партнером Pioner Cup’19.

Гонка пройдет 24 февраля в парке 850-летия Москвы рядом с метро Марьино. Для взрослых готовят 3 круга по 2,2 км с двумя огневыми рубежами. Отдельная лыжня ждет детей - два масс-старта пройдут на дистанциях 500 метров и один километр.

Чтобы поддержать подопечных фонда, при регистрации нужно ввести промокод DSPORTVOBLAGO. Тогда 10% взноса будут перечислены на развивающие и образовательные программы для людей с синдромом Дауна.

Кроме того, поддержать доброе дело можно и в составе команды «Атлет во благо». Возглавит ее Полина Ермошина - российская лыжница, чемпион России - 2013, член сборной России, призёр Кубка Америки, чемпион Европейского Кубка - 2013.

Полину тронула история Александра Мариева, папы малышки с синдромом Дауна Марианны. Он стал атлетом во благо и поставил перед собой две цели - спортивную и благотворительную. Александр намерен в течение трех месяцев еженедельно пробегать марафонскую дистанцию и собрать к 21 марта (Всемирному дню человека с синдромом Дауна) 210 319 рублей.

Александр Мариев - папа особенной малышки Марианны - не опустил руки, а стал Атлетом во благо

Любой желающий, кто пока сам не готов выйти на лыжню, может поддерживать "Атлетов во благо" и делать перечисления в фонд на страничке команды на сайте. Цель спортсменов – собрать 50 000 рублей на программы психологической помощи семьям, воспитывающим ребенка с синдромом Дауна.

Как присоединиться

Присоединиться к команде «Атлет во благо» или поддержать ее благотворительным взносом можно здесь

Принять участие в Pioner Cup’19 можно по ссылке

Сбор средств Александра Мариева на сайте "Спорт во благо"