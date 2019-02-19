Мошеннический Каскад

В Краснодарском крае местное управление Росреестра подало в суд на арбитражную управляющую Анну Голошумову за «неправомерные действия» во время банкротства компании. Суд на год отстранил женщину от работы, но решение было обжаловано и пока в силу не вступило. В Сбербанке говорят о потерях в 35 млн рублей из-за Голошумовой. Банк уже подал в полицию заявление о мошенничестве – к административке может добавиться еще одно дело посерьезнее, если правоохранителисогласятся с доводами финансистов.

История, закончившаяся так некрасиво, началась почти три года назад, в мае 2016-го. В Краснодарском крае стартовало банкротство предприятия по доставке еды «Комбинат «Каскад».

У разорившейся организации остались долги перед Сбербанком на 348 млн руб. Большая часть имущества была в залоге у банка. По закону о банкротстве, арбитражный управляющий должен на торгах продать залоговую собственность «Каскада» и перечислить выручку кредитной структуре. Оценочная стоимость залога: 236,7 млн рублей. Сбербанк мог рассчитывать на 219 млн рублей – владелец залога получает большую часть, но не всю.

- При банкротстве сначала определяется очередь кредиторов, - рассказал «КП» арбитражный управляющий Алексей Осипов. – Первым деньги от продажи имущества разорившейся организации получает суд – оплачиваются все судебные издержи и работа арбитражного управляющего. Во вторую очередь гасятся долги по зарплате, выплачиваются выходные пособия сотрудникам. Третья очередь – получение денег кредиторами.

По словам эксперта, имущество в залоге продается отдельно. Деньги перечисляются на специальный банковский счет и за вычетом расходов идут владельцу залога. Другие кредиторы не могут рассчитывать на выручку от продажи чужих залоговых активов.

В Сбербанке неприятно удивились, когда выяснили, что Анна Голошумова стала переводить на сторону полученные от продажи залога деньги. 35 млн рублей арбитражная управляющая перечислила строительной фирме, которая ранее сделала ремонт в помещении «Каскада».

История с непонятным ремонтом выглядит крайне подозрительно. Работы начались перед самым банкротством. Для выполнения подряда в Сочи зачем-то выбрали фирму из Рязани (Рязанский комбинат бытового обслуживания). Потом права по договору передали другой фирме (Интра). Рязанские ремонтники после всего этого сами обанкротились, а след денег окончательно потерялся.

Теперь с Анной Голошумовой судятся. Если решение Фемиды вступит в силу, то арбитражную управляющую отстранят на год. Основание: незаконные действия, связанные с обеспечением сохранности залогового имущества и необоснованным и некорректным распределением денежных средств от его реализации. Кстати, Сбербанк также требует признать заключенные управляющей сделки незаконными.

Претензии к работе управляющей уже были. В 2018 году Арбитражный суд Новосибирской области сделал официальное предупреждение за «неправомерные действия при банкротстве».

Полиция сейчас проводит доследственную проверку по заявлению Сбербанка о мошенничестве. Получится вернуть 35 млн пока не понятно. Деньги ушли на счета фирм, которые уже успели официально разорится. Все это затрудняет поиск средств.