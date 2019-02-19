2019-02-19T15:33:23+03:00
Экономика

«Продукты должны дорожать»: В антимонопольной службе попытались оправдать рост цен

Такое заявление замглавы ФАС Андрея Цыганова, мягко говоря, удивило экспертов-экономистов
Михаил ЗУБОВ
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Государство на данном этапе ставит цель удерживать инфляцию на уровне 4%Государство на данном этапе ставит цель удерживать инфляцию на уровне 4%Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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- Продукты должны дорожать, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль. А покупателям пора понять, что при низких ценах невозможно развитие производства,- так замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов отреагировал на информацию Росстата о том, что в прошлом году мясо и птица подорожали почти на 10%, а куриное яйцо — почти на 26%.

Это заявление высокого чиновника, сделанное накануне послания президента Федеральному собранию, выглядит как минимум странно. Действительно, с точки зрения обычного рыночника, постоянное подорожание является стимулом для развития производства, а инфляция побуждает потребителя делать покупку именно сейчас, а не держать деньги под подушкой. Но человек уровня замминистра должен понимать, что такая схема работает только в том случае, когда и рост доходов населения тоже неуклонно растет. А у нас этого пока не происходит.

Именно поэтому государство на данном этапе ставит цель удерживать инфляцию на уровне 4%. А министерства и службы должны к этой цели стремиться.

- Федеральная антимонопольная служба обязана отвечать за то, чтобы конкуренция работала на снижение цены, а не оправдывать ее рост, - сказала «КП» бывший министр труда и социального развития Оксана Дмитриева. Другие экономисты комментировали высказывание Цыганова более резко.

Рубеж инфляции в 4% выбран экономическим блоком правительства не случайно: такой рост цен может устроить и производителя и потребителя. Однако, только по официальным данным по сравнению с февралем прошлого года цены уже выросли на 5%, а в пересчете на потребительскую корзину семьи — на 10%. Это признал председатель правительства Дмитрий Медведев в Сочи, но пообещал по итогам года вернуться к 4%.

Для чиновника ФАС было бы уместно прислушаться к словам премьер-министра, а заодно перечитать майский указ Путина от 2018 года, где ставится задача обеспечить устойчивый рост благосостояния граждан и вдвое сократить бедность. А если Цыганов не согласен — то пусть прямо скажет об этом президенту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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