Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин: «Раздельный сбор мусора в будущем станет нормой»

Вопрос мусорной реформы все чаще становится причиной жарких обсуждений. И это неудивительно: многие россияне просто не понимают, как на практике это будет реализовано. Масло в огонь подливает введение новых платежей на вывоз мусора. О внедрении раздельного сбора мусора и мусорной реформе в целом, «Комсомолке» рассказал Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«У НАС ПОЧТИ КАЖДЫЙ РЕГИОН ВЕЛИЧИНОЙ С ПОЛ-ЕВРОПЫ»

- Дмитрий Николаевич, сейчас активно обсуждается вопрос мусорной реформы. Я знаю, что наши делегации чиновников и экспертов посещали разные страны, изучали местный опыт переработки мусора. Планируем ли мы перенимать чужой опыт? Если да, то чей?

- Реформа с твердыми коммунальными отходами в России проходит довольно стабильно. На сегодняшний день, уже более 80% территорий перешли на новую форму обращения с отходами. Безусловно, мы и до начала реформы, и сегодня изучаем очень внимательно европейский и западный опыт. Эти страны уже прошли большой путь. Зачем изобретать велосипед, если можно посмотреть, как это сделано на других территориях. Безусловно, у нас есть своя специфика. Россия очень большая страна и мы сильно отличаемся от наших европейских соседей. У нас практически каждый субъект величиной с пол-Европы. Поэтому, у нас применяются немного разные территориальные схемы. Соответственно, и регоператоры у нас работают по-другому.

- Планировалось, что мусор из Москвы будет вывозиться даже не в Подмосковье, а в соседние регионы... Чуть ли не в Татарстан, за тысячу километров. Но это же будет стоить гигантских денег.

- Московский мусор – это отдельная тема. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь - три города федерального значения, которым дана определенная отсрочка в том, чтобы заняться переработкой и сортировкой мусора. Дело в том, что столица очень компактно застроена и земли практически нет, для того чтобы заниматься сортировкой и глубокой переработкой. Именно поэтому рассматриваются различные способы по транспортировке мусора из столицы. Но это ни в коей мере не делается без согласия других субъектов РФ. Только если между главами достигнута такая договоренность, этот вариант может работать. Безусловно, любая переработка и сортировка будет проходить экологическую экспертизу, мы очень внимательно будем на это всё смотреть. Если будет максимально безопасно, тогда, конечно, об этом можно говорить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692378" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Кобылкин на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

«ПЕРВАЯ ЗАДАЧА - РАЗДЕЛИТЬ СУХОЙ И МОКРЫЙ МУСОР»

- Сейчас в разных регионах проходят митинги против реформы. Многие недовольны тарифами. Кто в итоге должен платить за сбор и переработку мусора? И на что идут эти деньги?

- Митингов на самом деле в России не так много. И мы понимаем, почему они в большей степени формируются. Там больше политики, наверное, чем самого возмущения населения. Людям где-то, может быть, не до конца объяснили, что мы за мусор исторически платим. Просто этот платеж был зашит в жилищную услугу, и он не выделялся отдельной строчкой. Сегодня он выделяется в коммунальные услуги, и многим кажется, что появляется новый платеж. Задача губернаторов субъектов РФ – проследить за тем, чтобы дважды этот платеж не был учтен. Многие люди сейчас начинают понимать, что это не такая уж и серьезная сумма. У нас по стране стоит жесткое ограничение, и ФАС за этим постоянно следит. Я хотел бы поблагодарить население нашей страны за активное участие в этой реформе и за понимание того, что она назрела. Нам нужно заниматься мусором, и заниматься серьезно.

- Раздельный сбор мусора во многих странах уже давно реализован – люди ментально привыкли к этому. У нас пока, наверное, не все так гладко. Россияне еще не понимают, как это делать. Во многих странах это переложили на граждан. Как у нас это будет реализовано?

- Не все так гладко, потому что мы только-только приступили. Наша задача – отделить хотя бы две фракции: сухой мусор, который возможно пустить во вторичную переработку, и мокрый мусор. Хотя бы на два контейнера. Это для нас задача номер один, и мы к этому будем двигаться. Многие регионы уже этим занимаются. Хочу отметить хороший опыт в Московской области. Но говорить о каких-либо санкциях за неразделенный мусор, конечно, нельзя. Люди должны к этому прийти с годами, эта культура должна сформироваться, мы должны детей наших научить сортировать мусор. Это работа не одного дня и не одного года. А в будущем это станет нормой.

ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР НУЖНО ДАВАТЬ ЛЬГОТУ

- То есть все будет лояльно, никаких санкций?

- Да нет, я думаю, что до этого не дойдет. Люди должны получать меньше оплату коммунальных услуг, если они будут сортировать мусор. Тот мусор, который может пойти на вторичную переработку, коммерчески выгоден и привлекателен для регоператоров. Поэтому регоператоры, я надеюсь, будут эту оплату снимать с населения. В будущем мы к этому подойдем, но не сразу.

- В обществе существует некий стереотип, что «Мусорный бизнес - криминальный». Что выяснили, когда стали предметно разбираться? И можем ли мы эту отрасль сделать цивилизованной?

- И президент РФ В.В. Путин, и председатель правительства Д. А. Медведев поставили задачу декриминализации этого бизнеса и вывода его из тени, чтобы появились регоператоры и территориальные схемы, чтобы мы могли фактически получать налоги и видеть те компании, которые работают честно. В обратном случае как объяснять населению, за что они платят и что вообще по факту происходит? На мой взгляд, сегодня определены компании, ответственные за сортировку, переработку, дальнейшую утилизацию мусора. Это важно. Они будут отвечать перед населением за каждый этап системы с ТКО.

КСТАТИ

О стратегии развития охотничьей отрасли

- Вопросы о природных ресурсах, точнее, об охотничьих ресурсах. Разные в последнее время есть мнения относительно сферы. Я знаю, что у вас есть свое особое мнение. Так что можно и нужно сделать для охотников или для дичи?

- Охотничьи ресурсы – это очень важная, в том числе и продовольственная составляющая в России. У нас огромное количество леса, огромное количество зверей, которые находятся в лесу. На многих из них круглый год открыта охота. Их не так много, к сожалению, но мы понимаем, что потенциал увеличения количества зверя в лесу огромен. Этим нужно заниматься, это наш стратегический запас в том числе, наше богатство. У нас уже есть «дорожная карта», мы написали полностью стратегию развития охотничьей отрасли России. Я думаю, что в ближайшие годы люди увидят эти изменения. Мы это делаем на площадке экспертных советов с охотобществами, непосредственно с егерями, которые участвуют в этих процессах. Я думаю, мы сделаем красивый продукт по охоте.

- Есть еще один вопрос, касающийся в основном жителей деревень. Многие сейчас не могут выйти на охоту просто потому, что вокруг всё в охотничьих угодьях. Как поступать в этой ситуации?

- На мой взгляд, этот вопрос нужно решать на законодательном уровне. У нас есть хорошие практики, есть добросовестные охотпользователи, которые порядка 10% своих лицензий отдают близлежащим деревням, которые исторически привыкли там охотиться. И это правильно. У людей нет других возможностей. Я думаю, для других это нужно будет сделать на законодательном уровне, надо будет менять законодательство. Ничего страшного в этом нет.