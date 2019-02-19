Роскосмос повезет туристов по маршруту Гагарина

Итак, официальная новость: «госкорпорация «Роскосмос» и американская компания «Space Adventure, Inc.» подписали контракт об осуществлении краткосрочных космических полётов на Международную космическую станцию (МКС) двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Полет на борт станции состоится до конца 2021 года».

О чем идет речь? Официально никаких деталей пока больше нет. Скорее всего, с 2020 года к МКС начнут летать американские пилотируемые корабли. Предполагается, что в течение этого года испытания Dragon от Space X Илона Маска и Starliner от компании Boeing завершатся. Правда, первый пробный полет пилотируемого Dragon недавно снова перенесли. Но уж в течение этого года его наверняка запустят.

Первый пробный полет пилотируемого Dragon (пока без экипажа) запланирован на март 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Значит, что с 2020-го в российских кораблях «Союз» окажутся свободными два места. На станции будет постоянно дежурить по одному профессиональному космонавту. То есть туристы могут прилетать на корабле вместе с новым членом экипажа МКС, а возвращаться на землю вместе с тем, кто уже отработал свою полугодовую вахту. Пересменка может занимать неделю – как раз столько времени хватит состоятельным экстремалам, чтобы насладиться видами Земли с 400-километровой высоты. Напомню, что первый космический турист Дэннис Тито как раз провел на станции неделю.

Проблема пока в том, где разместить гостей. На сегодня в российском сегменте только две каюты. И их будут занимать члены основной экспедиции.

Первый космический турист американец Деннис Тито провел на орбите неделю. Фото Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)

Можно предположить, что туристов положат спать в многофункциональном лабораторном модуле «Наука». Он по первоначальному плану должен был пристыковаться к МКС в 2007 году. Но сроки сдвигались и сдвигались. В прошлом году говорили о старте «Науки» в 2019-м. Теперь же стало известно, что «Наука» отправится на орбиту не раньше 2020 года. А если и в этот срок она не полетит, придется для туристов арендовать спальные места у соседей-американцев. И, значит, делиться полученными деньгами. Или укладывать где-нибудь в спальных мешках, что в истории МКС уже бывало.

В принципе, идея свозить на «Союзе» сразу двух туристов вполне себе логичная и выгодная. Последний побывавший на станции непрофессионал основатель Cirque Du Soleil канадец Ги Лалиберте заплатил за путешествие около $35 млн. Значит, с двух любителей острых ощущений можно получить никак не меньше $70 млн. Это сравнимо с тем, сколько платит сегодня NASA за курсы в российском Центре подготовки космонавтов и отправку на орбиту своего астронавта.

Другой проект, который должен помочь поддержать космическую отрасль в условиях сокращения финансирования, – это то, что в своем твиттере глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал «облёт Земли по короткому "гагаринскому" маршруту». Тут уже заезд в гости к экипажу МКС не планируется.

Идея такая: ракетно-космическая корпорация построит специальную модификацию «Союза», которая не предусматривает его стыковку со станцией. Это несколько удешевит стоимость при условии серийного производства. Будет убран стыковочный узел, добавлены системы обеспечения жизнедеятельности, может быть, побольше сделают иллюминатор. На таком корабле опять такие двое туристов под присмотром профессионального космонавта смогут выйти на гагаринскую орбиту – то есть на орбиту с тем же наклонением, какое было у корабля «Восток».

Путешествие может длится от нескольких витков до нескольких дней в зависимости от возможностей корабля обеспечивать экипаж воздухом, водой и питанием. По большому счету, изначально «Союзы» создавались как лунные корабли и их ресурс предполагал полет экипажа в течение недели. Если такие возможности закладывались в корабль еще в 60-х годах прошлого века, понятно, что с нынешними технологиями это обеспечить проще.

Правда, и тут есть одно «но»: «Союз» - корабль, мягко скажем, тесноватый. Даже бытовой отсек, где находится туалет, - это крохотная коморка, в которой трем взрослым не так легко разместиться. Впрочем, в любом случае ради фантастического путешествия придется чем-то жертвовать.

Важно, что российские специалисты сейчас ищут возможности поддержать отрасль. Понятно, что финансирование сокращается, а выставить на улицу уникальных инженеров и сборщиков из-за того, что нет возможности загрузить их работой - подход неправильный. Если завод экспериментального машиностроения, который входит в структуру РКК «Энергия», будет по-прежнему строить по четыре пилотируемых корабля в год, коллектив удастся сохранить. А там, глядишь, пойдут заказы по лунной программе и запуск в серию нового российского корабля, который пока носит название «Федерация».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристы в космосе, «сверхтяжелая» ракета и полеты к Марсу: новый гендиректор РКЦ «Прогресс» рассказал о «космических задачах» самарского предприятия

Дмитрий Баранов впервые провел пресс-конференцию для самарских журналистов. Приводим самые интересные выдержки из его речи (подробности)