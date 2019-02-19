Оштрафованная Елена Малышева: «Замечания устранены, угроз для пациентов нет»

Доктор медицинских наук Елена Малышева — не только популярная телеведущая, но и успешная бизнесвумен. Под брендом «Медицинский центр Елены Малышевой» работают 15 клиник в городах России и еще одна в Минске.

Не все идет гладко: 19 февраля стало известно, что ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» оштрафовано Арбитражным судом на сумму 100 тысяч рублей по результатам проверки Роспотребнадзора в московской клинике теледоктора.

За судебной формулировкой «грубые нарушения судебных требований» кроется отсутствие в кабинете пластического хирурга кушетки, шкафа для документов, стола для перевязок, весов. Сам пластический хирург не имел положенного стажа работы, а косметолог был оформлен не по трудовому договору, а по договору возмездного оказания услуг. Кроме того, Елена Васильевна упустила из виду что медицинская техника должна проходить регулярное техническое обслуживание.

«Безусловно, все нарушения были сразу устранены, - заверила «КП» сама Елена Васильевна. - Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной. Штрафуются тысячи клиник! Когда нарушения не угрожают жизни пациентов - накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное. Я также думаю, что в нашей профессии нет мелочей. И самое главное, чтобы даже те вещи, которые на первый взгляд кажутся излишними - например, ростомер в кабинет врача, даже они должны быть выполнены для того, чтобы пациенты были спокойны. Все врачи, которые у нас работают - это врачи высочайшего класса. А это самое главное. Но, еще раз повторю, все замечания были устранены сразу. И сейчас к нам претензий нет».

Медицинский бизнес Малышевой явно ориентирован на особо обеспеченных пациентов. Так, по официальному прайсу первичная консультация гинеколога «у Малышевой» стоит от 7 до 20 тысяч рублей, что выше средних тарифов в коммерческих клиниках Москвы.