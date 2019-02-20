Творческие мастерские, спорт и самостоятельная жизнь: Родители особенных детей объединились, чтобы подарить им будущее

Молодой человек или девушка начинает жить самостоятельно, не с родителями. Казалось бы, что может быть естественнее? Но не в случае с особенными ребятами. Подарить детям и подросткам с особенностями развития взрослую жизнь. Не в стенах психоневрологических интернатов - а большую, самостоятельную, свою. Вот цель проекта “Доступный мир” ярославской организации “Лицом к лицу”.

Она уже семь лет объединяет родителей детей с ограниченными возможностям - для того, чтобы поддерживать и помогать друг другу, вместе решать проблемы и бороться за права детей на нормальную жизнь и социализацию.

Проект “Доступный мир” начинался с нескольких творческих мастерских. Пение, танцы, музыка не только помогали ребятам раскрыть свой потенциал, но также были очень важны для их родителей.

- Мастерские, помимо всего прочего, помогают объединить родителей особенных детей, - рассказывает председатель Совета ЯРООИ "Лицом к миру" Наталья Жужнева. - В муниципальных районах это очень важно. Например, у нас есть до сих пор районы, где особенные ребята находятся на домашнем обучении. А объединившись, родители могут решать свои проблемы, развивать возможности своих детей.

Сейчас “Доступный мир” - это целая серия образовательных занятий для ребят с самыми разными особенностями. Они проводятся не только в самом Ярославле, но и в семи районах области.

Для дошкольников и младших школьников проводят коррекционные занятия. Спортивные тренировки помогают ребятам всех возрастов укрепить здоровье и повысить иммунитет. Для подростков и молодежи работают мастерские - гончарная, кожевенная, ткацкая, швейная, интерьерная и столярная. Здесь ребята учатся не просто создавать красивые вещи, но и делают первые попытки заработать самостоятельно.

- Наша задача: чтобы ребята научились делать качественные вещи, которые были бы востребованы на открытом рынке, - говорит Наталья Жужнева. - Мастерские работают уже третий год и за это время у нас уже появились первые профессионалы среди ребят. Они относятся к этой работе очень ответственно. И мы ищем благотворителей, которые могли бы платить им зарплату, пусть небольшую - но заработанные самостоятельно деньги для них очень важны.

В ткацко-швейной мастерской девушки учатся создавать красивые полотна и вещи Фото: vk.com/licomkmiru

Еще один важный проект, который поможет ребятам адаптироваться к взрослой, самостоятельной жизни - учебное поддерживаемое проживание. Благодаря организации “Лицом к лицу” молодые люди с особенностями впервые пробуют пожить самостоятельно - на съемной квартире, под надзором педагога. Подростки учатся простым, но таким важным бытовым вещам - покупать продукты, готовить, убираться дома, планировать свой досуг...

- Мы вместе с другими родительскими организациями по всей стране пытаемся создать систему, альтернативную ПНИ, и готовить наших ребят к самостоятельной жизни при поддержке, - рассказала Наталья. - Именно благодаря этому проекту ребята впервые осознают себя как отдельную личность, учатся жить без родительской гиперопеки.

В 2018 году проект “Доступный мир” победил на конкурсе Фонда президентских грантов. Полученные средства планируется потратить на дальнейшее развитие образовательных проектов - закупить оборудование для мастерских, организовывать новые занятия, развивать спортивное направление.