Хлеб на выброс: почему в России запрещена бесплатная раздача еды

В начале февраля в Сызрани работников одного магазина заставили поливать грязной водой просроченный хлеб, чтобы он никому не достался. Через неделю стало известно, что в Челябинске магазины занимаются тем же. Раньше магазин этот хлеб с истекшим сроком годности просто отправил бы назад производителю. Но по принятому в прошлом году закону возвращать просрочку такого товара поставщику уже нельзя.

- Приказ уничтожить пришел сверху. В городе, где недавно подорожал белый хлеб, можно было бы раздавать его бабушкам или малоимущим людям, - сказал корреспондентам работник продуктового в Сызрани.

Впрочем, даже если бы просрочку вернули поставщику, оптовику или производителю, беднякам от этого легче бы не стало. Раздавать бесплатно еду в России, по сути, запрещено.

- Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать, - заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума «Деловой России» в Москве. - Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее.

Что мешает подарить?

Налоги

Банк еды «Русь» - крупнейшая в стране организация, собирающая продукты для нуждающихся . Бесплатное кормление в церквях чаще всего проходит при ее поддержке.

- Если магазин спишет еду как просроченную, то она не будет считаться доходом, не придется платить налог с прибыли, - рассказала «КП» ее представитель Анна Алиева-Хрусталева. - Если же магазин официально жертвует товар, то он считается реализованным, его стоимость идет в доход, и в конце бизнесу надо заплатить налог с прибыли. По этой причине крупные коммерсанты крайне редко занимаются жертвованием еды. В больших объемах это становится очень дорого для компании. Зато если просроченную еду выкинуть на помойку, то и налогов меньше платить надо, и нет хлопот с организацией раздачи.

Негибкие санитарные правила

В России у еды только один срок годности. До полуночи такого-то дня еда съедобна, в час ночи следующего уже нет. На Западе поступают рациональнее - у каждого товара два срока годности. Первый (best before) рекомендуемый срок потребления, когда у товара идеальные характеристики. Второй уже окончательный. Магазины у них, когда первый срок истек, отдают еду на благотворительность.

- Что случится с пачкой соли или крупой, у которых вышел срок годности? Да ничего, - уверена Анна Алиева-Хрусталева. - Наш банк еды не первый год добивается, чтобы правила срока годности смягчили. Это спасет много продуктов и позволит их раздать нуждающимся.

Миллион других законов

Ко всему прочему, в России запрещено раздавать еду просто так. Магазин в Петербурге поставил у себя общественный холодильник - любой мог оставить там продукты для нуждающихся.

На второй день его существования Роспотребнадзор холодильник запретил: бесплатная раздача еды из третьих рук противоречит техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». По этой же причине власти борются с так называемыми полками добра. Это когда люди могут купить продукты и прямо в этом же магазине оставить их на полке для бедняков.

Готовы ли мы к халяве?

В разных городах страны владельцы продуктовых магазинов пытались создать свои полки добра с бесплатными продуктами для нуждающихся. В подавляющем большинстве случаев эксперимент провалился.

В Якутске еду начали забирать не бедные, а наглые.

- Люди не поняли, что бесплатные продукты предназначены действительно бедным, - рассказала журналистам владелица продуктового магазина Ольга Николаева. - К нам с утра стали заходить хорошо одетые люди и забирать продукты с полки. Кто-то пришел с рюкзаком. Дама в новенькой норковой шубе цвета графит заходила дважды. В первый раз смела все продукты, через час заглянула еще. Молодые люди привозили сюда своих родителей-пенсионеров. Почему они сами не могут купить им эти продукты?

Похожая история произошла в Красноярске. Местный бизнесмен Николай Остапенко создал свою полку добра. Скоро выяснилось, что действительно нуждающиеся старики стесняются получать помощь. Коммерсант столкнулся с наплывом любителей халявы.

- Наглые, цепкие, обматерят не задумываясь, - рассказал «КП» Остапенко. - Только за то, что внешний вид булки им не понравился. Регулярно закатывали скандалы на 5 - 10 минут. Например, хлеб на прилавке (или совсем) закончился, и пошло-поехало: «Хозяин хороший, а продавцы - скоты натуральные! Воруют, прячут, недодают».

И сами коммерсанты, и благотворительные организации сходятся на мысли, что пока наше общество не доросло до полок добра. Злоупотребления и агрессия дискредитируют всю идею. Люди начинают думать: «Вот я кладу туда пачку макарон, купленную по скидке, а ее забирает женщина в шубе, чтобы съесть эти макароны с дорогущим песто, о котором я могу только мечтать».

Пока не получается обойтись без благотворительных организаций, которые знают, как правильно раздавать еду. Они либо адресно доставляют помощь, либо устраивают раздачи не в магазинах. Условная тетя в шубе не пойдет в церковь за гречкой и макаронами.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Подпольная благотворительность

И все-таки заниматься пищевой благотворительностью в России хоть и тяжело, но иногда удается.

- Основные наши партнеры - производители еды, - рассказала Алиева-Хрусталева. - Если завод видит, что у него есть продукты, которые он уже не сможет продать (например, срок годности истекает), то такую еду отдают нам. Магазины делятся едой гораздо реже.

Работа «Руси» сильно забюрократизирована. Буквально на каждую упаковку продуктов надо оформлять пачку бумажек.

- Мы - юридическое лицо, поэтому отвечаем за всю еду, которую раздаем, - говорит Алиева-Хрусталева. - На каждую пачку риса, банку тушенки или пакет молока должна быть бумага, подтверждающая безопасность и действительный срок годности.

Желающих помочь беднякам с едой много, но вот соблюдать все правила мало кто хочет. Поэтому в России вовсю развивается подпольная благотворительность. Сбором и раздачей еды занимаются обычные люди, вся координация работы идет через интернет.

ВКонтакте есть группа «Фудшеринг Отдам даром еду» (49 тыс. участников). Типичное объявление: «Отдам пельмени, нашлись в дебрях морозилки. СПб, Доблести, 28. Вчера сами ели - нормальные». Под текстом фото пельменей. Срок годности еды, отпечатанный на пачке, истек полгода назад. Хотя что этим замороженным пельменям будет?

Подобная самоорганизация - не столько благотворительность, сколько рациональное использование еды. Специально искать бедных людей и нести им в клювике продукты люди вряд ли станут. Но если нуждающийся придет сам, то обязательно получит продукты бесплатно. Главное - быстро реагировать. Еду забирает тот, кто первым откликается.

Такая форма перераспределения харчей называется фудшерингом (от англ. food - еда и share - делиться). Главное отличие от официальной благотворительности - нет компании-организатора. Люди сами договариваются через интернет.

К сожалению, ни браконьерскую икру, ни санкционный пармезан, попавшие в официальные руки, российские законы не разрешают раздавать через интернет. Фудшеринг - это история про еду, которую люди сами сначала купили, а потом за ненадобностью захотели отдать.

Бизнес сейчас стал заниматься полулегальной продуктовой благотворительностью. Например, одна столичная сеть пекарен каждый день отдает нераспроданный хлеб организациям, помогающим беднякам. Но делается это без лишней волокиты - просто вечером приходит курьер от благотворительного фонда, забирает хлеб и уносит его. Для отчетности делается фото курьера с хлебом в руках. Дальше хлеб передается нуждающимся силами самих волонтеров. Но по закону, в каждой пекарне надо было бы составлять отдельный акт передачи еды.

А КАК У НИХ?

По данным ООН, ежегодно в мире пропадает треть всей еды. Разные страны с этим борются по-своему.

- Во Франции два года назад приняли закон, запрещающий супермаркетам выкидывать непроданную еду на помойку. Бизнес должен либо раздать ее, либо переработать (отдать аграриям на корм скоту).

- В Чехии магазинные сети штрафуют за выбрасывание еды. Продукты с мятой упаковкой, нетоварным видом в принудительном порядке надо отправлять на благотворительность.

- В Германии сами люди отдают друг другу лишнюю еду. Особенно это развито в Берлине.

- Страны Азии только-только начали бороться за сохранение продуктов. В Японии, Вьетнаме развиваются банки еды, централизованно собирающие пищу у производителей и раздающие бедным.

- Иногда тяга к сохранению ресурсов принимает совсем уж странный вид. В Европе растет движение фриганов. Люди по идейным соображениям питаются из помоек! Так нормальная еда, попавшая в бак, не пропадает.