Пласидо Доминго спасали, рискуя жизнью, а Уитни Хьюстон не хотела от нас уезжать

За четверть века эти серьезные парни в черных костюмах повидали больше зарубежных знаменитостей, чем известные продюсеры, именитые режиссеры или самые отъявленные фанаты. Свои дорогостоящие тела звезды Голливуда и рок-н-ролла давно доверяют сотрудникам охранной компании «Карат-Ц». Не скроем, репортеры «Комсомолки» и сами пользуются давней дружбой с бодигардами, чтобы оказаться там, где прогуливается Шэрон Стоун или выпивает лидер U2 Боно. В день 25-летнего юбилея мы попросили руководителя «Карат-Ц» Валерия Светлова вспомнить о самых интересных историях, в которые попали его сотрудники и не попали их подопечные звезды.

- Валерий Алексеевич, как получилось, что именно ваша компания охраняет знаменитостей? Неужели остальным не хочется получать такие приятные контракты?

- Мы просто стали первыми, кто еще в 1993 году начал охранять главную музыкальную точку страны - Государственный концертный зал «Россия». Продюсеры, организаторы концертов нас увидели, оценили и стали обращаться за помощью. Сработало сарафанное радио. Первой зарубежной звездой, чью охрану нам поручили, стала героиня сериала «Просто Мария». Актриса Виктория Руффо была немного в шоке «от зимней планеты» как она называла Москву, но ее визит прошел идеально. И шоу-бизнес стал нашей специализацией.

Актрису Шэрон Стоун мощные телохранители защищали на Красной площади и от фанатов, и от московского ветра.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Каждый концерт - это тысячи людей, сумасшедшие фанаты, нервные артисты, наверняка возникают неожиданные ситуации.

- Не стоит думать, что нас волнуют только ВИП-персоны, наши сотрудники стараются помочь каждому. Помню, как на одном масштабном концерте к сцене подошел полицейский с 7-летней девочкой на руках. И попросил объявить о потерявшемся ребенке. Наши ребята тут же стали искать в толпе маму. Через пять минут с дальнего поста докладывают: «Мама рядом, в истерике». Наш каратовец взял девчушку на руки. Долгожданный момент встречи... и мама выдыхает сквозь рыдания: «Не моя!» К счастью, нужную маму и нужную дочку мы в итоге нашли.

Есть и ситуации, в которых наши ребята реально рискуют, а многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Например, наши бойцы нашли шайку грабителей среди зрителей трехтысячного зала: они напали на женщину в метро и решили уйти от погони, отсидевшись на концерте, - купили билеты и затерялись в толпе. Но каратовцы по приметам, полученным от полиции, обнаружили их, обезвредили и задержали.

Бывает, ребята реально рискуют здоровьем. В один из приездов знаменитый оперный певец Пласидо Доминго после концерта поскользнулся на вымытой мраморной лестнице. Певцу грозила серьезная травма, если бы не телохранитель. Он буквально лег под массивную фигуру тенора. Потом боец мне признался: ему показалось, что у него реально трещали кости.

Среди сотрудников фирмы «Карат-Ц» есть и женщины-телохранители. На фото слева от Пэрис Хилтон - одна из них. Охранники должны быть рядом с подопечным даже в туалете, именно там часто поджидают звезд папарацци и фанаты. Фото: Охранное предприятие «Карат

- А каких знаменитостей больше всего любят телохранители?

- Не общительных. Погруженные в себя Ричи Блэкмор или музыканты «Роллинг Стоунз» - то, что надо для сотрудников охраны. У нас все передвижения с гостями расписаны по минутам, поэтому жизнерадостные и общительные Ален Делон, Уилл Смит, Крис де Бург, Микки Рурк для нас - дополнительные волнения и сложности. Например, Шарлиз Терон все время меняла программу визита в Москве. Ночью ей вдруг захотелось погулять по Красной площади. Отказать гостье нельзя, пришлось нам все устроить: от собора Василия Блаженного к Историческому музею под бой курантов шли мы с потрясающей девушкой. Я в роли экскурсовода, в пяти шагах мои зарубежные коллеги и наши бойцы... А следом присоединившиеся два крепких молодых человека с выправкой. На вопрос Шарлиз: «Кто это?» я уклончиво ответил, что это неотложная консультационная помощь, если заблудимся ночью.

- У вас со звездами складываются дружеские отношения или все четко по-деловому?

- Это зависит от конкретного человека. Уитни Хьюстон просто удивительно душевная женщина. Когда мы ее отвезли в аэропорт, разрыдалась в машине и отказывалась выходить - говорила, мне с вами так тепло, что не хочу улетать. А через некоторое время ее не стало... Легендарная группа «Вайя Кон Диос» зажигательно отработала концерт, а вечером ее солистка Дани Клейн пригласила нашего охранника составить ей компанию за ужином. От еды он отказался - не положено, но весь вечер с ней проговорил. Утром, улетая, пройдя паспортный контроль, она вдруг выбегает обратно. Пограничники в шоке, а она с криком «Колья!» бросается на шею нашему охраннику - хотела еще раз попрощаться.

- Что самое опасное на концертах?

- Например, паника. Помню, на концерте Алсу вся безопасность была напряжена - еще не было известно, чем закончился «Норд-Ост» - шли переговоры с террористами. И вдруг посреди зала встал с места и рванул к выходу молодой человек. А через минуту начали выбегать и сидевшие рядом с ним зрители. Начался переполох. Подбежали к месту - там стоит сумка. Что делать? Аккуратно ее приоткрыли - внутри плюшевые игрушки. Мы быстро их вынесли и задержали парня. Оказалось, фанат из другого города привез подарки для Алсу, а в самый ответственный момент приспичило в туалет. Зрителей мы быстро успокоили, и концерт прошел отлично.

Исландскую певицу Бьорк и ее российского телохранителя прохожие принимали за семейную пару. Фото: Охранное предприятие «Карат-Ц»

БЫЛО ДЕЛО

Грузите «ВИА ГРу» ящиками

- Бывало такое, что телохранители влюблялись в звезд?

- Это вы кино много смотрите. Визиты звезд, во-первых, краткие, во-вторых, сотрудник охраны относится к своему подопечному профессионально, иначе он не сможет в нужный момент правильно отреагировать. Но «семейная пара» у нас все-таки была. Во время визита в Москву певица Бьорк привезла с собой маленькую дочку. И наш очень рослый сотрудник помогал миниатюрной певице управляться с ребенком во время их прогулок по городу. И даже прохожие, глядя на них, говорили: «Какая красивая пара!» Хотя искреннее отношение артистов к своим телохранителям - это одно из серьезных искушений, которое охранник должен преодолеть, особенно когда рядом с тобой кумиры или очаровательные женщины, например, из группы «ВИА Гра».

- Про «ВИА Гру» подробнее...

- С золотым составом «ВИА Гры» - Надеждой Грановской, Анной Седоковой и Верой Брежневой - мы полетели в турне. Возвращались обратно, а все артисты и персонал в туре набрали местных деликатесов и подарков. Упаковали все в коробки, а чтобы не потерялось, надписали. Это было зрелище! Аэропорт «Домодедово», охрана принимает багаж под счет, и по ленте едут коробки с надписями «Виагра», «Виагра». Народ с других рейсов, глядя на коробки и охрану, гадал, кому это столько таблеток виагры везут под охраной…