«Склифосовский-7»: Аверин целуется по дружбе, а Яковлева не видит шпаргалку

Уже семь лет врачи и прочие медработники сериала «Склифосовский» лечат своих пациентов, а заодно влюбляются друг в друга. Новые приключения героев «Склифа» канал «Россия 1» показывает на этой и следующей неделе. А «КП» рассказывает о том, что телезрители не увидят, какие отношения сложились между звездами проекта на съемочной площадке.

1. Самые закадычные друзья на съемках - Елена Яковлева и Андрей Ильин, которые еще 20 лет назад работали вместе в сериале «Каменская». Ильин однажды проговорился «КП» об особенностях работы с народной артисткой: «С ней очень приятно работать, хотя непросто. Лена не учит текст, а все время импровизирует, и в нее надо попадать, она непредсказуемая. Такая у нее актерская загадка, к которой надо подстраиваться...»

Актер, конечно, слегка преувеличил: текст Яковлева знает, но действительно импровизирует. Кстати, сцены, где звучат сложные медицинские термины, иногда приходилось переснимать, так как шпаргалки, на которых они записаны, с Яковлевой не работают: у актрисы плохое зрение. К примеру, эпизод со словами «торакальная хирургия» (хирургия органов грудной клетки) с первого раза не дался.

2. У Максима Аверина в кадре роман с героиней Марии Куликовой, но в обычной жизни они даже не приятельствуют. Зато крепкая 20-летняя дружба связывает Аверина с Анной Якуниной (регистратор Нина Дубровская). Они как брат и сестра: могут и поцеловаться при встрече, и уехать вдвоем в путешествие. Поначалу на съемочной площадке предполагали, что между этой парочкой был как минимум многообещающий флирт, но на самом деле муж Якуниной легко доверяет Аверину свою жену, поскольку «что-то серьезное» между актерами есть только в их совместном спектакле.

У доктора Брагина на первом месте работа. И у актера тоже. Фото: Кадр из фильма

Между тем Аверин до сих пор не создал семью - так и живет бобылем в своей шикарной, недавно отремонтированной квартире. Кстати, по соседству с Якуниной. Максим даже стал лучшим другом и советчиком для дочери своей подруги. Анна так объяснила нам отсутствие семьи у Максима: «Если у Макса, дай бог, образуется семья, то его избранница должна будет принимать тот факт, что на первом месте у него работа».

3. Конфликт на съемочной площадке был один. Сначала две главные звезды, Максим Аверин и Елена Яковлева, конфликтовали без особого повода, а потом ничего - притерлись. Теперь приглашают друг друга на премьеры и обмениваются секретными адресами для заграничного шопинга: оба любят модно и дорого одеться.

4. В этом сезоне в сериале появляется Гоша Куценко - его герой конкурирует с доктором Брагиным в исполнении Аверина во всем. Наконец-то на площадке появился актер-мужчина, с которым Максиму есть о чем по-дружески потрепаться. «С Максом мы знаем друг друга сто лет. Мы актеры одной школы и давно хотели сняться вместе», - говорит Куценко.

«Склифосовский». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.