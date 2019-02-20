«30 тысяч долларов за ночь»: Ольгу Серябкину заподозрили в оказании эскорт-услуг

Ольга Серебрякина – одна из самых сексуальных участниц группы «Серебро» и как любой красивой женщине ей не привыкать к тому, что ее могут заподозрить в том, что она может попытаться извлечь выгоду из своей молодости и красоты. Однако, ранее звезда никаких поводов для подобных слухов не давала. Девушка не раз признавалась в интервью, что очень много работает, чтобы добиться успеха, и готова трудиться еще больше, особенно после того, как ушла в сольное плавание. И организовала проект MOLLY.

Однако, журналисты нашли доказательство того, что у певицы есть еще одно прибыльное занятие. На телеканале Рен -ТВ вышел документальный фильм "Правила съёма: купи меня, если сможешь!". В его рамках журналисты пытались разоблачить звезд, которые подрабатывают экскортом. Среди них оказались и Ольга Серябкина. Как утверждают инсайдеры "Рен-ТВ", цена за её услуги якобы составила 30 тыс. долларов. Также в список попали Волочкова и Маша Малиновская. Сама певица пока эти слухи никак не комментирует.

Кадр из документального фильма Рен ТВ "Правила съёма: купи меня, если сможешь!".

Напомним, продюсер "Серебра" Максим Фадеев распустил прежний состав группы, а недавно стали известны имена трёх новых девушек, которые займут места Ольги Серябкиной, Кати Кищук и Татьяны Моргуновой.